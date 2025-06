Bölcsődei támogatás 2025: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyar Államkincstár (MÁK) bölcsődei támogatás elnevezésű juttatása 2025-ben is elérhető a kisgyermeket nevelő családok számára. A bölcsődei támogatás célja, hogy segítse a szülőket a munkaerőpiacra való visszatérésben azzal, hogy támogatást nyújt a kisgyermek bölcsődében való elhelyezésében. Az EFOP bölcsődei támogatás részben változott is a korábbi GINOP pályázathoz képest, illetve minden évben sok a kérdés a szülők részéről: a MÁK bölcsödei támogatás kifizetési kérelem, a különféle nyomtatványok, ügyfélkapus ügyintézés vagy általánosságban a bölcsödei támogatás igénylése kapcsán. Cikkünkben bemutatjuk, mi az igénylés menete, milyen feltételek teljesülése szükséges, milyen összegű támogatás járhat 2025-ben. , miközben biztonságos és minőségi ellátást biztosít a gyermekeiknek. Hogyan igényelhető a bölcsődei támogatás? Mik a feltételei a bölcsődei támogatásnak? Mennyi pénz jár a bölcsődei támogatás során? Ennek jártunk most utána.

A Magyar Államkincstár a köznyelvben bölcsődei támogatás néven ismert EFOP Plusz-

6.3.1-23– Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt a munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülőknek. A támogatás a kevésbé fejlett régiókban vagyis Budapest kivételével az egész ország területén lakó családok számára elérhető, ahol 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkába állásuk vagy munkába visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére önkormányzati vagy nem önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátásban vagy napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásban helyezik el. A támogatás összege havonta legfeljebb 50 ezer forint, egyes esetekben 65 ezer forint, melyet a benyújtott bölcsődei számlák alapján küldenek meg. A jogosultság előtte igazolni kell, melyhez ügyfélkapus regisztráció szükséges. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A 2019. július 31-től járó bölcsődei támogatás eredeti formájában 2023. március 1-től kivezetésre került Magyarországon: az addig évről évre meghosszabított pályázat határidejét ugyanis nem hosszabbították meg tovább a korábbi gyakorlattól eltérően. Az új bölcsődei támogatás lebonyolítására kiírtak azonban egy pályázatot, így tavaly év eleje óta biztosan lehetett tudni, hogy visszavezetik. A megújult bölcsődei támogatás pedig úgy módosult, hogy a kisgyermekesek visszamenőleg is igényelhetik azt 2023 áprilisáig, így valamiféle folytonosságot teremtettek a támogatásban, ahogy erről lapunk korábban beszámolt. Az új bölcsődei támogatás program kiírás rugalmasabb lett, így már az önkormányzati bölcsődék is részt vehetnek benne, nem csak a magánbölcsik, valamint gyermekétkeztetésre is igényelhető támogatás. Az eddigi havi 40 ezer forintos bölcsődei támogatás összege havi 50 ezer forintra nőtt, míg a különféle okokból hátrányos helyzetűnek ítélt családok akár 65 ezer forint bölcsődei támogatásra is jogosultak lehetnek. A mák bölcsődei támogatás kérelmek benyújtása a Magyar Államkincstár weboldalán történik. Kik igényelhetik és milyen feltételekkel? 2025-ben is igényelhető a bölcsődei támogatás azon szülők számára, akik kisgyermeküket bölcsődébe íratják, miközben munkába állnak vagy visszatérnek a munkaerőpiacra. Az igénylés egyik alapfeltétele, hogy a szülő és gyermeke a kevésbé fejlett régiók valamelyikében rendelkezzen lakcímmel. A gyermeknek olyan bölcsődében kell elhelyezkednie, amely szerepel a hivatalos szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedéllyel rendelkező önkormányzati vagy nem önkormányzati fenntartású intézményben, illetve napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásban. Az igénylés legfontosabb feltételei: 2023. április 1. után munkába állt vagy visszatért szülő (munkaviszony, közszolgálati viszony vagy önfoglalkoztatás formájában).

A gyermek bölcsődei ellátásban van (budapesti, vidéki, önkormányzati, családi, munkahelyi, mini bölcsőde vagy napközbeni gyermekfelügyelet).

A szülő állandó vagy tartózkodási helye a kevésbé fejlett régiókban van.

A szülő ügyfélkapuval és bankszámlával rendelkezik.. Mely régiók számítanak kevésbé fejlettnek? A Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás igénylése elérhető Pest megye, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld területén. Tehát Budapest kivételével az egész országban. Az Államkincstár külön figyelmet fordít a négy legkevésbé fejlett régióra (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl), így az ide érkező források kétharmada ezekbe a térségekbe jut. Fontos, hogy a szülő és a gyermek lakhelyének kell ezekhez a régiókhoz tartoznia, a bölcsőde, ahová a gyermeket beíratják, lehet a fővárosban is. További jogosultsági feltételek A MÁK bölcsődei támogatás azoknak a szülőknek jár, akik: 2023. április 1. után helyezkedtek el,

gyermekük lakcíme megegyezik a sajátjukkal,

már kaptak valamilyen gyermekgondozási ellátást,

rendelkeznek ügyfélkapu bölcsődei támogatás hozzáféréssel és bankszámlával. Fontos, hogy egy gyermek után csak egy szülő részesülhet bölcsődei támogatásban, de egy szülő több gyermek után is igényelheti a Mák bölcsődei támogatást. Kik nem kaphatják meg a támogatást? Az a szülő nem részesül támogatásban, aki nem felel meg a régiós elhelyezkedésnek, nem megfelelő időben vette fel a munkát, vagy a gyermeke nem jogosult bölcsődei ellátásra, illetve nincs meg az elektronikus igényléshez szükséges infrastruktúra – ezek a szülők nem kaphatják meg a támogatást. Illetve azok a szülők sem, akik korábban a korábbi, "Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című (GINOP-5.3.11-18 kódszámú) felhívás program keretében már részesültek hasonló támogatásban ugyanazon gyermek után, nem jogosultak újra a Mák bölcsődei támogatás kifizetési kérelem benyújtására. Mekkora összegű támogatás igényelhető? A támogatás maximális összege gyermekenként havi 50 ezer forint. Egyes esetekben azonban magasabb összeg 65 ezer forint is lehet. Az alábbi esetekben lehet magasabb a támogatás összege: A Kincstár legfeljebb havi 50 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzati vagy nem önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátást vagy napközbeni gyermekfelügyeletet igénybe vevő kisgyermekek személyi térítési díjára vonatkozóan.

A gyermekét egyedül nevelő szülő, a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK) jogosult gyermeket nevelő szülő, a menekült hátterű szülő, továbbá a sajátos nevelési igényű, a korai fejlesztésre jogosult, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő számára gyermekenként legfeljebb havi 65 ezer forint támogatás biztosítható.

A támogatás összege nem haladhatja meg a támogatást igénylő által fizetett személyi térítési díj (a bölcsődei szolgáltató által biztosított ellátás tárgyhavi díja a kisgyermek után) 100 %-át. Amennyiben a szülő által kifizetett személyi térítési díj alacsonyabb, mint a maximálisan biztosítható támogatás összege, akkor a folyósítható támogatás összege megegyezik a szülő által kifizetett térítési díjjal. Amennyiben a szülő által kifizetett személyi térítési díj magasabb, mint a maximálisan biztosítható támogatás összege, a különbözetet a szülőnek szükséges fedeznie, arra a Kincstár nem nyújt támogatást. A támogatás utófinanszírozott jellegű, ami azt jelenti, hogy a szülőnek a személyi térítési díjat ki kell fizetnie, és a Kincstár a kifizetett térítési díjról szóló, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő benyújtott számla alapján nyújt támogatást. Milyen intézmények után jár a támogatás? A Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás igénylése budapesti, vidéki, önkormányzati, családi, munkahelyi, mini bölcsődében, illetve napközbeni gyermekfelügyelet során vehető igénybe, ha az intézmény szerepel a hivatalos nyilvántartásban. Hogyan kell igényelni a MÁK bölcsődei támogatást? A Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás igénylése az alábbi lépésekből áll: Regisztráció: A Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás igénylése során első lépés a regisztráció a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, amely után elindítható az e-kérelem bölcsődei támogatás benyújtása. E-kérelem benyújtása: Az e-kérelem bölcsődei támogatás online űrlapot ki kell tölteni és az ügyfélkapu bölcsődei támogatás felületen keresztül benyújtani. Dokumentumok feltöltése: Az e-kérelem bölcsődei támogatás rendszerbe fel kell tölteni: bölcsődei ellátási szerződést, munkáltatói vagy vállalkozói igazolást, jövedelemigazolásokat, egyéb szükséges nyilatkozatokat. Kérelem elbírálása: Az Államkincstár bölcsődei támogatás 2025 elbírálja a kérelmet, és ha minden feltétel teljesül, elindul a kifizetés. Hol érhető el a nyomtatvány? A Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás nyomtatvány elérhető a Kincstár hivatalos honlapján. Az ügyfélkapu bölcsődei támogatás felületen indítható el az elektronikus ügyintézés. Visszamenőleges igénylés lehetősége Az új szabályozás lehetőséget ad arra is, hogy 2023 áprilisáig visszamenőleg is igényelhető legyen az EFOP bölcsődei támogatás, ha az alábbi feltételek teljesülnek: a kérelmet a felhívás közzétételét követő 60 napon belül benyújtották,

az igénylő megfelel minden jogosultsági feltételnek,

a gyermek a kérelem benyújtásakor még mindig bölcsődei ellátásban részesül.

a szülő ekkor már dolgozott Kifizetési kérelmek benyújtásának szabályai Havonkénti kérelmezés: A Bölcsődei támogatás kifizetési kérelem havonta, külön-külön benyújtandó, az ügyfélkapu bölcsődei támogatás felületén keresztül. Első kifizetési kérelem benyújtása: Az első Mák bölcsődei támogatás kifizetési kérelem benyújtása kötelező a támogatói okirat kézhezvételétől számított 6 hónapon belül. 3 hónapos szünet után a támogatási jogviszony megszűnik. Első kifizetési kérelem kötelező mellékletei: munkáltatói igazolás

vállalkozói igazolás (ha releváns)

kiegyenlített bölcsődei számla

fizetés igazolása (pl. bankszámlakivonat) Határidők Támogatási kérelem: Beadás: 2024. szeptember 2-tól 2027. október 31-ig a Mák bölcsődei támogatás rendszerében.

Kifizetési kérelem: Legkésőbb 2028. január 31-ig kell benyújtani a Bölcsődei támogatás kifizetési kérelem dokumentumokat. Milyen buktatói lehetnek a bölcsődei támogatásnak? A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a szülő lakóhelye vagy tartózkodási helye a kevésbé fejlett régiókban legyen. Problémát okozhat, ha a szülő időközben elköltözik egy fejlettebb régióba, mivel ezzel elveszítheti a jogosultságot. Mind az állandó lakcím, mind a tartózkodási hely vizsgálat alá esik az igénylés során. Kulcsfontosságú a munkába állás időpontja is: kizárólag azok kaphatják meg a támogatást, akik 2023. április 1-je után kezdtek el dolgozni vagy tértek vissza a munkaerőpiacra. Ha valaki ennél korábban vállalt ismét munkát, az kizáró tényező lehet, még akkor is, ha csak részmunkaidőben kezdett dolgozni, majd később váltott teljes munkaidőre. A támogatás kizárólag hivatalosan bejelentett, engedéllyel rendelkező bölcsődékre vonatkozik. Amennyiben a gyermek nem ilyen intézményben kap ellátást, a kérelem elutasításra kerülhet. Ugyanígy elengedhetetlen, hogy a bölcsődei díj megfizetését hivatalos számlával vagy igazolással tudják bizonyítani, mivel a támogatás kizárólag a ténylegesen kifizetett térítési díjra jár. Ingyenes vagy államilag teljesen finanszírozott bölcsődei ellátás esetén a támogatás nem igényelhető. A támogatás igénylése teljes mértékben elektronikus úton történik, ügyfélkapu regisztráció szükséges hozzá. A hiányos kérelem, hibás adatmegadás vagy a szükséges dokumentumok elmaradása hosszadalmas ügyintézést vagy elutasítást eredményezhet. Fontos, hogy a szülők folyamatosan nyomon kövessék a kérelem státuszát és a szükséges igazolásokat határidőben benyújtsák. Végül lényeges tudni, hogy a támogatás ideje alatt fenn kell tartani a munkaviszonyt. Ha a szülő munkaviszonya megszűnik, vagy huzamosabb ideig szünetel, a támogatás is megszűnhet. Emellett érdemes előzetesen ellenőrizni, hogy a bölcsődei támogatás más igénybe vett juttatásokkal (például GYED Extrával vagy CSED-del) összeegyeztethető-e, mert bizonyos esetekben ezek kizárhatják egymást. Összegezés A Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás és az EFOP bölcsődei támogatás keretében 2025-ben is elérhető a bölcsődei támogatás, amely jelentős pénzügyi segítséget nyújt a kisgyermeket nevelő szülőknek. Az Államkincstár bölcsődei támogatás 2025 során igényelhető havi összeg gyermekenként akár 65 000 Ft is lehet, amennyiben az egyedülálló szülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, menekült hátterű, sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő család megfelel a feltételeknek. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. Az igénylés a Mák bölcsődei támogatás rendszerében történik, amely lépésről lépésre vezet végig az eljáráson. Első lépés a Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás igénylése során a regisztráció, ezt követi az e-kérelem bölcsődei támogatás benyújtása az ügyfélkapu bölcsődei támogatás felületen keresztül. A szükséges dokumentumok feltöltése után indul a bírálati szakasz, majd sikeres elbírálás esetén benyújtható a Mák bölcsődei támogatás kifizetési kérelem. A folyamat minden szakaszában a Bölcsődei támogatás kifizetési kérelem, a Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás nyomtatvány, valamint az elektronikus ügyintézési rendszer biztosítja a gördülékeny ügyintézést.

Címlapkép: Getty Images

