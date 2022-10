Elindult a bezárási hullám: eltűnhetnek a magyarok kedvenc helyei - luxus lesz a pizza, a süti

Ezen a héten sem volt hiány hírekből, érdekességekből. A Pénzcentrum heti hírösszefoglalója a 41. hétről is eseménydús képest mutat: hét elején kiderült, hogy 20,1 százalékkal drágultak szeptemberben a fogyasztói árak éves viszonylatban, az élelmiszerdrágulás 35,2 százalékos. A lottózás is tovább drágult. Mivel várhatóan jövőre is magas lesz az infláció, kiderült, hogy 10 százalék körüli nyugdíjemelés jöhet 2023-ban. A forintárfolyam többször is padlót fogott a héten, és tovább szedte áldozatait a rezsidémon is: egyre több vendéglátóhely helyzete válik kilátástalanná, drágult a jegy és rövidül a mozik nyitvatartása, 20 fok lehet a könyvtárakban. Csütörtökön jelentette be Gulyás Gergely többek között a pedagógusbéremelést és a napelemstopot, amely sok tízezer magyar terveit érintheti. A pénteki Magyar Közlönyben pedig sok egyéb mellett a kamatstop meghosszabbításáról és vállalkozásoknak nyújtható átmeneti földgázellátásról olvasható a rendelet. Mindeközben néhány mosószer csúnyán elbukott egy teszten és ellepték az országot a meglepően nagy és ártalmatlan szongáriai cselőpókok.

Megjelentek a Nemzeti Konzultáció kérdései is, a Népszámlálás 2022 pedig a mai napon zárul online formában. A Pénzcentrum cikkeiből pedig az derült ki a héten, tényleg kifűthető-e a szoba minihősugárzóval, hogy a Pilóta keksz hiány csak a kezdet volt, rengeteg édesség tűnhet el a boltok polcairól, vagy hogy miért drágul ilyen őrülten a pizzarendelés. Egy 25 éves Tesco akciós újságból kiderült, hány forintért vesztegették akkor a kenyeret, zsemlét, trappista sajtot vagy a sört.

Már egy hónap sincs a nyugdíjemelésig

Az idén novemberben esedékes emelésről október 5-én jelent meg a rendelet, amelyből kiderült: a novemberi nyugdíj 4,5 százalékkal lesz magasabb és a nyugdíjprémium szorzója idén 0,5 lesz. Ahogy korábbi cikkeinkben részletesen végigvettük, ez egy átlagnyugdíjas számára 87 ezer forint plusz pénzt jelenthet - vannak azonban, akik semmit sem kapnak. A legtöbb jogosult pedig 10 ezer forint nyugdíjprémiumra számíthat. Aki bankszámlára kérte az utalást, már november 11-én hozzájut az összeghez, aki a postai kézbesítést választotta, az eddig megszokott naptári napon a postástól veheti át a járandóságot. Hogy pontosan mekkora összegről is van szó, könnyen kiszámítható a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátorával:

A héten történt, hogy Varga Mihály egy háttérbeszélgetésen elmondta: úgy számolnak, az idei 13-14 százalék körüli infláció 10 százalék feletti ütemre lassulhat 2023-ban. Ez fontos információ a nyugdíjasok számára, hiszen attól függően, milyen inflációval tervez a kormány a 2023-as évi költségvetésben, fogják emelni jövőre a nyugdíjakat! A nyáron elfogadott költségvetési tervezetben még 5,2 százalékos infláció szerepelt, ami alapján januárban a magyar nyugdíjasok ilyen mértékű emelésre számíthattak volna. A költségvetést azonban újra kell tervezni, a pontos számok decemberben derülhetnek ki. A pénzügyminiszter szavai alapján nem kizárt, hogy 10 százalék feletti nyugdíjemelés is jöhet 2023-ban.

Tombol az infláció, termékhiányok várhatók

Már szavak sincsenek rá, mennyire elszálltak az árak a magyar boltokban. A háztartások pénztárcáját jelentősen terheli az infláció, különösen a nyugdíjasokét. A Központi Statisztikai Hivatal 20 százalék felett fogyasztói ár növekedést mért, az élelmiszerdrágulás 35,2 százalékos volt szeptemberben egy év alatt. Viszont ez csak az átlag! Egyes alapélelmiszerek, mint pl. a kenyér, a zsemle a sajt, a vaj, és a tejföl 83-95 százalékkal lett drágább:

Sokan védekezhetnek úgy a kiszámíthatatlan áremelkedéssel szemben, hogy elkezdenek felhalmozni azokból az élelmiszerekből, vagy más termékekből, amelyek sokáig elállnak és várható a további drágulásuk. Csakhogy ezeket tárolni is kell, kis lakásban ez nagy kihívás lehet, ehhez adtunk tippeket a héten.

Mint kiderült, a Pilóta keksz csak az első áldozata volt a drágulásnak - további nagy kedvencek, édességek és nasik tűnhetnek el a boltok polcairól. A papír- és más csomagolóanyag-drágulás pedig jócskán rátesz az ételrendelés költségeire, mint amilyen például a pizzarendelés.

A szenvedélybetegségek is nagyon megterhelhetik most a pénztárcákat: a folyamatos áremelkedések ellenére is rengeteg cigaretta és alkohol fogy a magyar boltokban. A szerencsejátékozás is megdrágult, nemcsak az Eurojackpot ára nőtt - idén már ötödjére - a gyenge forint miatt, hanem a többi népszerű számsorsjátékra is drágábban lehet fogadni.

Itt a napelemstop

Az október 13-i Kormányinfó keretében jelentette be Gulyás Gergely, hogy kivezetik a szaldós elszámolási rendszert a napelemeknél. A döntés váratlanul ért több tízezer lakost, aki most tervezett telepíteni, ahogy a napelemes szakmát is. A részletszabályok egyelőre nem ismertek, így találgatni sem érdemes előre, azonban az már most tudható, hogy a változás nyomán drágulhat a napelemes beruházás, ezzel szűkülhet a telepítők köre, lassulhat az energiaszektor zöldülése. Eddigi friss megszólalások és hírek a napelemstoppal kapcsolatban:

Közeledik a rezsikrach

A lakosság és a vállalkozások is nehéz helyzetben vannak az emelkedő rezsiköltségek miatt jelenleg. Mindenki keresi a kiutat, utolsó pillanatos nyílászárócserével csökkentené a költségeket, minihősugárzóval fűtené be a szobát. Sokan újra fatüzelésre váltanak részben vagy teljesen idén télen, azonban a nem hatósági áras tüzelő ára jócskán emelkedett, így ezzel is egyre nehezebb spórolni. Minden évben sokan saját fűtetlen otthonukban halnak meg télen, mert nincs pénzük a rezsire - idén az emelt rezsi mégtöbb katasztrófát hozhat. Az idősotthonok segélykiáltására sem érkezett eddig válasz, pedig rengeteg magyar nyugdíjas él ezeken a helyeken, akik nem maradhatnak fűtés nélkül.

A bezárási hullám pedig a vállalkozások között is megkezdődött. A fővárosi sztáréttermektől kezdve a több évtizedes múltú, ismert vidéki vendéglátóhelyekig rengetegen zártak be, vagy fognak bezárni a jövőben. A rezsidémonnal úgy küzdenek a még talpon lévők, hogy a nyitvatartást csökkentik, letekerik a fűtést, olcsóbb alapanyagokból kevésbé energiaigényes ételeket készítenek. Sokan terveznek napelemtelepítést is. Az még kérdés, ez elég lesz-e a túléléshez.

A spórolás fél egészség?

Itt a járványszezon, a patikákban, háziorvosoknál már elérhető az influenza elleni oltás, az oltópontokon pedig már az új variáns ellen fejlesztett Pfizerrel oltanak. A magyarokat bizalmatlanná, szkeptikussá tette a pandémia az oltásokkal kapcsolatban, azonban a szakértők azt javasolják, hogy aki teheti, vegye fel mindkét oltást, mert idén rosszabb lehet az influenza járvány, mint az elmúlt két évben.

Sokan már elkezdték szedni megelőző, immunerősítő jelleggel a C-vitamint, mások pedig betegség miatt keresik a patikában a pirulákat. Azt viszont nem árt tudni, mi a különbség a filléres étrendkiegészítő kapszulák, és a gyógyszer minőségű tabletták között. Ősszel-télen sem az étrendkiegészítő lehet az egyetlen vitaminforrásunk, a sütőtök például kiváló csemege, és rengeteg fontos tápanyagot tartalmaz:

Drágulnak az ingatlanok

Nincsenek könnyű helyzetben a magyar dolgozók sem

Egyebek

Ezen a héten derült ki, hogy a mosószerek versenyében sok ismert termék alulmaradt, a Semmelweis Egyetem viszont a tavalyinál is előkelőbb helyen, a világ 250 legjobb egyeteme közé került. Az sem titok már, mennyiért lehet koktélozgatni a világ top10 bárjában - ez biztosan nem magyar pénztácához mért árazás. Kiderült az is, hogy mennyibe kerül egy "luxustelefonszám", amelyet könnyű megjegyezni.

Megérkezett a 2022-es Nagy Téligumi Teszt!

A magyar diákoknak van még hová fejlődniük robotika terén, azonban ehhez már kaphatnak segítséget. A felnőttek is mindig arra kényszerülnek, hogy új dolgokat tanuljanak, például azt, hogyan kell értelmezni a törlesztési kimutatásukat. Ezen rengeteg pénz múlhat. Ahogy azon is, hogy jól válasszunk lakáshitelt, keressük meg a piacon a legkezdvezőbb ajánlatokat.