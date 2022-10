Hivatalos! Tovább drágult a lottózás: ennyivel kerül többe játszani az Ötösön, Hatoson, Skandin, Eurojackpoton

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A gyenge forint, magas euróárfolyam miatt ismét megemelte az Eurojackpot árát a Szerencsejáték Zrt., idén már ötödjére. Először márciusban emelkedett a játék ára 780-ról 800 forinta, majd július elején és a hónap második felében is emeltek. Legutóbb szeptember végén emelkedett az Eurojackpot ára 840 forintról 860 forintra, most pedig már 880 forintba kerül a fogadás egy szelvényen. Ezen túlmenően egységesen 50 forinttal kerül majd többe az Ötös-, a Hatos-, valamint a Skandináv lottó alapjátéka, továbbá a Joker, a Kenó, a Luxor és a Puttó ára is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK