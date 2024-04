Döntöttek a részvényesek: 198 milliárd forint osztalékot fizet a MOL

A közgyűlésen a részvényesek elfogadták a MOL-csoport 2023. évi konszolidált pénzügyi beszámolóját. A közgyűlés 198 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött. A részvényesek újraválasztották az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait

A MOL Nyrt. éves közgyűlésén a vállalat részvényesei jóváhagyták az Igazgatóság jelentését a 2023. évi pénzügyi teljesítményről, valamint elfogadták az anyavállalati és konszolidált pénzügyi beszámolókat. A közgyűlés 198 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött, újraválasztotta Dr. Csányi Sándor, Anthony Radev és Talal Al Awfi igazgatósági tagokat, valamint megerősítette pozíciójában Dr. Pandurics Anettet, a Felügyelő Bizottság tagját. Egyúttal megköszönték Martonyi János elköszönő igazgatósági tag elmúlt 10 évben végzett munkáját.

A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság 198 milliárd forintos osztalékfizetési javaslatát, amely az előző évhez hasonlóan részvényenként mintegy 150 forint alap osztalékot jelent, ezen felül a vállalat részvényenként mintegy 100 forint körüli rendkívüli osztalékot is fizet. 2023 kihívásokkal teli év volt, a MOL 1098 milliárd forint (3,1 milliárd dollár) tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-t ért el, ami 38%-os csökkenést jelent a 2022-es évhez képest, de meghaladja a 2,8 milliárd dolláros éves iránymutatást. A vállalat adózás előtti eredménye 691 milliárd forint (1,9 milliárd dollár) volt, ami 40%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Turbulens időszakot él az olajipar: a csökkenés elsősorban a nehéz makrokörnyezettel, a hektikus adószabályozásokkal és a kormányzati elvonásokkal magyarázható.

Az Upstream speciális tételek nélküli EBITDA-ja 339,9 milliárd forintot (953 millió dollárt) ért el 2023-ban, ami 59%-os csökkenést jelent 2022-hez képest a normalizálódó olaj- és gázárak következtében. 2023-ban a Downstream 472,4 milliárd forint (1328 millió dollár) tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-t termelt, ami 44%-kal elmarad az előző évi teljesítménytől. Az alacsonyabb eredményt a Brent-Ural felár szűkülése, a petrolkémiai árrések jelentős csökkenése, valamint a magyarországi többletkiadások, így a Brent-Ural adó és a bevételalapú többletadó okozta.

A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA-ja 102%-kal nőtt 2023-ban, és elérte a 244,8 milliárd forintot (695 millió dollárt), köszönhetően a lengyelországi és szlovéniai üzemanyag-töltőállomás-hálózat integrációjának, a nem-üzemanyag árrés organikus növekedésének, és a 2022-ben több közép-kelet-európai országban bevezetett üzemanyagár-szabályozás megszűnésének.

A Gáz Midstream 2023-ban elérte a 93,8 milliárd forint (265 millió dollár) EBITDA-t, ami 54%-os növekedést jelent 2022-höz képest. Ennek oka a határkeresztező kapacitások iránti igény növekedése és a szabályozott tarifák kedvező alakulása volt. A körforgásos gazdaság területén pedig a legnagyobb eredmény, hogy a MOHU, a MOL-csoport tagja megkezdte a 35 évre szóló hulladékkoncesszióját Magyarországon, melynek keretében évi 4,5 - 5 millió tonna lakossági hulladék kezeléséért lesz felelős. A MOHU fenntarthatóvá teszi a hulladékgazdálkodást, 2035-ig 65%-ra növeli a hulladékok újrahasznosítását, és megerősíti a régió újrahasznosítási iparát.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója elmondta: „A MOL-csoport 2023-ban is kiszámíthatatlan geopolitikai, adózási és szabályozási környezetben működött, de a nehézségek ellenére is meg tudta mutatni erejét. Bár pénzügyi teljesítményünk elmaradt a 2022-es rekord szinttől, mégis elégedettek lehetünk tavalyi eredményünkkel és stratégiai szempontból is jelentős lépéseket tettünk. Sikerrel vettük a szankciók okozta piaci kihívásokat, rugalmasabbá tettük a kőolaj-beszerzésünket, és tovább haladtunk a Finomítás üzletági transzformációjával is. Jelentős sikereket értünk el a Kutatás-Termelés területén, sikeres hazai sekélygázfúrásaink mellett a nemzetközi mezőink is kiválóan teljesítettek. Eredményesen integráltuk az új szlovén és lengyel piacokat kiskereskedelmi hálózatunkba, és átvettük a magyarországi hulladékgazdálkodás irányítását. Józan és pragmatikus módon haladtunk előre, így kompromisszumok nélkül tudtuk garantálni a régió ellátásbiztonságát.”

A lejáró megbízatások miatt a közgyűlés öt éves időtartamra újraválasztotta Dr. Csányi Sándor, Anthony Radev és Talal Al Awfi igazgatósági tagokat, valamint Dr. Pandurics Anettet, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagját.

