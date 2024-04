Rácáfoltak a történelemre a mai fiatalok: mit nekik a válság, egyre csak halmozzák a pénzt

Az ezredfordulós generáció vagyona történelmi mértékben nőtt, különösen 2019 és 2023 között - számolt be a Business Insider. Egy friss elemzés szerint ez főként a világméretű recesszió ellenére nagy eredmény

A milleniálok vagyoni helyzete jelentős javulást mutatott az elmúlt években egy friss jelentés szerint. A Center for American Progress által készített elemzés, amely a Federal Reserve Distributional Financial Accounts adatait használta fel, azt mutatja, hogy 2019 és 2023 között a 40 év alatti háztartások átlagos vagyona 49%-kal, azaz 85 000 dollárral - 31,1 millió forinttal - nőtt, ezzel 174 000 dollárról 259 000 dollárra emelkedett. Ez a növekedési ütem példátlan az adatsorok történetében és különösen kiemelkedő az ezredfordulósok körében, akiknek vagyona ebben az időszakban megduplázódott.

A jelentés szerint ez a vagyonnövekedés számos tényezőnek köszönhető, többek között a lakásvagyon növekedésének és a hitelkártya- valamint diákhitel-adósság csökkenésének. Kiemelték továbbá, hogy ezek a nyereségek egy világméretű recesszió idején és után következtek be, ami történelmi tapasztalatok alapján éppen kedvezőtlen gazdasági eredményeket hozott volna a fiatalabbak számára.

Brendan Duke és Christian Weller, a jelentés szerzői szerint az ezredfordulósok anyagi helyzete és pénzügyi biztonságuk jobb volt a világjárvány alatt és után, mint amikor korábbi generációk hasonló korban éltek át hasonló recessziót. Példaként hozták fel, hogy míg az X-generáció tagjainak reálvagyona csak 4%-kal nőtt a nagy recessziót követő négy évben, addig a milleniálok sokkal jobban teljesítettek.

A jelentést megerősítik más kutatások is. A Federal Reserve fogyasztói pénzügyekről szóló felmérése szerint például a 35 év alatti amerikaiak valós medián nettó vagyona 143%-kal nőtt 2019 és 2022 között. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a vagyonnövekedés nem csak a legjobban kereső milleniálok körében volt jellemző. Ezek az eredmények is azt sugallják, hogy az ezredfordulós generációnak sikerült anyagilag előrelépnie annak ellenére is, hogy korábban nehézségekkel kellett szembenézniük.