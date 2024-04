Folytatódik az árcsökkentési program a Lidlben: mutatjuk, milyen akciók érkeztek

Folytatja 15 hónapja megkezdett árcsökkentési programját a Lidl – tájékoztatta az áruházlánc a Pénzcentrumot. A vállalat célja, hogy ezekkel támogassa vásárlóit abban, hogy a lehető legjobb áron intézhessék a bevásárlást.

Korábban – elsősorban az infláció hatására - a vásárlói trendek megváltoztak, és a vásárlók elsősorban az olcsóbb és akciós áron kínált árucikkeket keresték, emellett a korábbiaknál is népszerűbbek lettek a különféle saját márkás termékek. A Lidl tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a tendencia továbbra is kitart, és a különösen árérzékeny magyar vásárlók most is megnézik, hogy mire és mennyit költenek. Rendkívül népszerűek a különféle kuponok is, amelyre az áruházlánc szintén nagy hangsúlyt fektet.

A Lidl a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy 15 hónapja folyamatos és tartós árcsökkentésekkel segíti vásárlóit. Az áruházlánc szerint ennek hatása kettős:

egyrészt a lehető legjobb áron kínálja termékeit,

és a kormányzati törekvésekkel összhangban hozzájárult az infláció letöréséhez is.

A vállalat a tartós árcsökkentési program keretében ezidáig több mint 600 termék árát csökkentette, ennek eredményeként az alapvető árucikkektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában megtalálhatóak az árcsökkentett termékek, és amelyek akár 50%-kal olcsóbban beszerezhetőek.

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a diszkontlánc a piaci változásokból és a beszállítók árcsökkentéseiból fakadó árelőnyét adja tovább vásárlóinak. A számokból egyértelműen látszik, hogy az akciós termékek iránt megnő a kereslet: a magyar vásárlók különösen árérzékenyek, szinte minden vásárló kosarában megtalálható több ilyen árucikk is. Azt tapasztalják, hogy a kisebb bevételből gazdálkodók számára a legfontosabbak az akciók, de összességében is elmondható, hogy a vásárlók jobban megnézik, hogy mire és mennyit költenek.

Április első hetében indult az újabb csökkentési hullám

A vállalat április elején újabb 60 termék árát csökkentette tartósan: ez azt jelenti, hogy ezek az árucikkek nem csak egy-egy rövid akció erejéig lesznek olcsóbbak, hanem huzamosabb ideig garantált az alacsony áruk.

Az árucikkek között megtalálhatóak többek között teák, felvágottak, pékáruk, friss húsok, tisztítószerek és fagyasztott termékek is.

Többek között

a Pikok sertésvirsli ára 35%-kal (999 forintról 759 forintra),

a Bellarom Crema szemeskávé 24%-kal (4599 forintról 3699 forintra),

a Primadonna extra szűz olíva olaj 13%-kal (4499 forintról 3999 forintra),

a Culinea sajttal töltött csirkemellfilé pedig szintén 13%-kal (1349 forintról 1199 forintra) csökkent,

a Vemondo Vegan Bruger 12%-kal (895 forintról 799 forintra) lett olcsóbb,

a Húsfarm sertésoldalas pedig 200 forinttal kerül kevesebbe.

A Lidl tájékoztatása szerint kimondottan népszerűek a hétről-hétre megújuló akciók, csak úgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15% helyett akár 50%-os kedvezményt is biztosít vásárlóinak. Emellett rendszeresen elérhetőek az XXL kiszerelésű termékek, amelyek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest.

Szintén megtalálhatóak a kínálatban a „Szuper ár”-as termékek, csak úgy, mint az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek. Tovább spórolhatnak a vásárlók az együtt olcsóbb akciókkal is, amikor több termék megvásárlása esetén jutnak különféle kedvezményekhez. Mindezeken túl az egészségtudatos táplálkozás támogatására minden pénteken 15% kedvezmény a friss halak árából.

Tőzsér Judit emlékeztetett: közel 3 évvel ezelőtt vezették be digitális hűségprogramjukat, a Lidl Plust, mely a kezdetek óta rendkívül népszerű, és ma már a vásárlók több mint 40 százaléka használja. Az applikációban a felhasználók hetente számos automatikusan aktiválódó ajánlatban, különféle kuponokban és egyéb kedvezményben részesülhetnek.