Élethelyzetek, amiben kivédhető az anyagi kockázat (x)

Az elmúlt években különösen sok elbizonytalanító körülménnyel kellett szembenéznünk. Nem véletlenül nőtt az életbiztosításokba érkező megtakarítások nagysága.

Váratlan helyzetek bárkivel előfordulhatnak, amiben a megszokott életszínvonal fenntartása nehézségekbe ütközhet. Egy súlyosabb betegség, baleset miatt akár hónapokra is kieshet valaki a munkából, ha pedig a családfőt érinti mindez, úgy a család elsődleges keresete is kieshet. Ezekre a helyzetekre nem árt anyagilag felkészülni, aminek egyik legalkalmasabb eszköze a kockázati életbiztosítás, amely rokkantság vagy halál, sőt bizonyos esetekben baleset, betegség esetén is anyagi segítséget nyújt. Mindenkinek érdemes kötnie, akinek a jövedelmétől függ a család megélhetése, de akinek jelentős összegű hiteltartozása is van, annak különösen fontos. Tragédia esetén ugyanis a biztosító kifizetése fedezheti akár a teljes fennálló hitelösszeget. Emellett a kockázati életbiztosítások kiegészíthetők olyan fedezettekkel is, amelyek munkanélküliség vagy betegség, rokkantság miatti keresőképtelenség esetén is szolgáltatnak.

Számtalan olyan élethelyzet adódhat, amiben a kockázati életbiztosítások valós segítséget nyújthatnak. A MABISZ által készített kisfilmben biztosítási tanácsadók mesélnek el olyan élettörténeteket, váratlan eseményeket, amivel ügyfeleik találkoztak és amiben az életbiztosítások jelentették a megoldást.

A kockázati életbiztosítások valóban gyors pénzügyi segítséget nyújtanak, ugyanis a haláleseti kifizetés adó- és örökösödési illetékmentes, továbbá nem képezi a hagyaték részét, ezért nem kell megvárni a hosszadalmas hagyatéki eljárás végét a kifizetésig. Ehhez azonban fontos haláleseti kedvezményezettet megjelölni és a családtagokkal közölni a szerződés meglétét, hiszen csak ők tudják értesíteni a biztosítót.

Ha szeretnél többet megtudni kockázati életbiztosításokról, hogy mekkora összegű biztosítást érdemes kötni, mennyibe kerül, milyen esetekben térít, látogass el a jovotervezes.mabisz.hu edukációs oldalra, ahol mindent megtudhatsz.

(x)