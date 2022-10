Ez az igazi őszi vitaminbomba: mutatjuk a tökéletes sütőtök titkát

Az őszi-téli időszak egyik legjobb vitaminforrása a sütőtök. Nagy előnye, hogy hűvös helyen sokáig eltárolható, viszonylag nem drága és kiadós csemege. A sült tök önmagában is kiváló étek, de készülhet sütőtökből rengetegféle étel: krémleves, főétel, köret, sütemények vagy nasi is. Mutatjuk, mi a tökéletes sült tök titka.

A tökéletesre sütött tök módszere a HelloVidék cikke szerint, hogy a tököt hosszában felvágjuk, a magházát egy evőkanállal kikaparjuk. Egyenlő részekre vágjuk, majd enyhén meghintjük sóval. Így lesz nagyon édes sütés után. Előmelegített, 190 fokos sütőben, légkeveréses üzemmódban 1 óra 10 percet sütjük. Fogyaszthatjuk magában is, vagy felhasználhatjuk ételek készítéséhez: rizottóhoz, krémleveshez, süteményhez, krémekhez, köretekhez.

Magyarországon a három legismertebb sütőtök fajta a nagydobosi (héja szürkés színű, húsa narancssárga, tömege 4-8 kg), a kiszombori (alakja enyhén nyújtott gömb, héja fehéresszürke, húsa narancssárga, tömege 4-6 kg) és a pézsmatök, melyet kanadai sütőtöknek vagy sonkatöknek is neveznek (alakja megnyúlt körte, héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg). Egyre kedveltebb az úgynevezett hokkaido, vagy japán tök is.

A sütőtök régen is népszerű téli csemege volt, azonban napjaink táplálkozásában is egyre nagyobb szerepet kap, mióta "felfedezték", milyen kalóriaszegény, miközben sokféleképpen készíthető. Nagyjából 200 gramm sütőtök tápértéke kb. 82 kcal, zsírt pedig egyáltalán nem tartalmaz. Átlagosan 22 g szénhidrátot és 1,8 g fehérjét tartalmaz. Amellett, hogy diétázóknak, vegetariánusoknak, egyes betegségekben szenvedőknek előnyös lehet a kalóriaszegény tök fogyasztása,

vitaminokban és ásványianyagokban is gazdag.

Egy szelet a napi A-vitaminszükségletünknek több mint a négyszeresét tartalmazza (437 százalékát) a HáziPatika cikke szerint, a C-vitaminbevitelünknek nagyjából a felét (52 százalékát), a napi E-vitaminadagunknak pedig a tizedét. Van ezen kívül benne tiamin (B1-vitamin), niacin (B3-vitamin), B6-vitamin, folsav (B9-vitamin), pantoténsav (B5-vitamin), magnézium és mangán. Kiváló káliumforrás: egy szeletben körülbelül 582 mg kálium van - vagyis több, mint a banánban.

Rengeteg a sütőtökös recept

A sütőtökből sokféle ételt készíthetünk: leveseket, savanyúságot, és süteményeket, szendvicskrémeket, köreteket. Süthetjük, főzhetjük, kandírozhatjuk, savanyíthatjuk. Krémlevesként nagy őszi kedvenc, rendszeresen szerepel az éttermek szezonális menüjében. Készülhet belőle pite, muffin, sütigolyó, brownie, keksz, tökös-mákos rétes, lepény, lekvár - tulajdonképpen bármi, ami almából is.

Főételek és köretek kiváló alapanyaga is lehet a tök: vegán és lisztmentes étrendben is segítség lehet, Készítenek sütőtökből fasírtot, gnocchit, grillzöldség saláttá, rakott tököt, pürét akár burgonyával kombinálva, töltve sütik, ragut főznek belőle, rizottóhoz teszik, vagy más tésztás étel feltéteként szolgálhat. Még chips is készülhet belőle.