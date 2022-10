Szociális katasztrófát hozhat a rezsiemelés: rengeteg magyar fagyhat halálra saját otthonában

A válság begyűrűzésével vélhetően kevesebb adományból kell egyre több rászorulón segítenie a magyarországi segélyszervezeteknek. A Magyar Szociális Fórum a Pénzcentrum kérdésére kifejtette, hogy eddig az áldozatok nagyjából 60-65 százaléka fagyott halálra saját, rosszul fűtött otthonában: a szervezet a megélhetési helyzet súlyosbodásával számol, hiszen az élelmiszerek mellett a rezsiárak is az egekbe szöktek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pedig arról beszélt, hogy egyre több az új, korábban nem látott ember az adományokat kérők között. Hozzátették, bár az ő rezsijük is durván megemelkedett, de segítő pontjaikat nem zárják be télen sem.

Komoly téli krízishelyzetet hozhat a rezsiemelés, ugyanis fennáll a veszélye, hogy egyre többen lesznek azok, akik nem fogják tudni megfelelően kifűteni otthonukat. Ráadásul ahogy gyűrűznek be a nehézségek a társadalom felsőbb rétegeibe, úgy apadhatnak el a pénzadományok is, amelyek a segítők egyik legfőbb bevételi forrásai. A Pénzcentrum most segélyszervezeteket kérdezett arról, hogy mire készülnek az idei télen.

Többen fagyhatnak meg saját otthonukban

Már eddig is komoly probléma volt Magyarországon a kihűlés és a fagyhalál: a Magyar Szociális Fórum adatai szerint 2021 októbere és 2022 március közepe között 168 fagytak halálra - legalábbis ők ennyi esetről értesültek. 2020 októbere és 2021 március vége között pedig 147 áldozatról tudni.

A szervezet hozzátette, hogy saját, kifűtetlen otthonában mindkét időszakban az áldozatok 60-65 százaléka hunyt el.

Mint kérdésünkre kifejtették: idén, a szeptemberben beállt hideg napok óta négyen fagytak meg. Ketten a szabad ég alatt, ketten pedig fűtetlen lakásban.

A Magyar Szociális Fórum a szociális helyzet súlyosbodásával számol a megélhetési gondok elmérgesedése miatt. Különös tekintettel az élelmiszerárakra, melyek fél év alatt több mint 60 százalékkal nőttek átlagosan, valamint a közüzemi díjak emelkedésére. Úgy véljük, hogy étel- és ruhaosztással, tömegszállásokkal csak részben lehet ellensúlyozni a negatív folyamatot. A tömeges fagyhalált csak olyan társadalompolitikával lehet megszüntetni, amely emberhez méltó megélhetéshez és szociális lakáshoz juttatja a rászorulókat

- közölte a szervezet, akik szerint a legnagyobb gondot az elszegényedés jelenti.

Azzal számolunk, hogy sok kis és közepes vállalkozó kénytelen lesz felhagyni vállalkozásával, tekintettel az égbe szökő energiaárakra, melyeknek költségét nem tudja áthárítani a vásárlóra. Ennek következtében növekvő munkanélküliséggel számolunk

- tették hozzá.

Nyögi a rezsit, de kitart a Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nem szeretett volna előrejelzésekbe, találgatásokba bocsátkozniaz idei télre vonatkozóan.

Arra viszont készülünk, hogy a rászoruló embereket ezen a télen is támogatni fogjuk. A hajléktalan embereket ellátó intézményeink, a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a téli krízisidőszakban folyamatos nyitva tartással várják a rászorulókat, nappali melegedőinket pedig nemcsak az utcán élő hajléktalan emberek kereshetik fel. Télen az utcai gondozószolgálatunk munkatársai járják a hajléktalan emberek tartózkodási helyeként szolgáló helyszíneket, hogy gondoskodjanak azokról, akik nem kívánnak intézménybe bemenni. Budapesten 9, vidéki városokban további 10 ilyen szolgálatunk működik

- sorolták megkeresésünkre, majd hozzátették, hogy nappali melegedőkkel és a szállókkal együtt összesen 69 hajléktalan-ellátó intézményt működtetnek, a szállást nyújtó intézmények pedig télen senkit nem utasítanak el férőhelyhiány miatt, ha megtelnek a szállók, újabb ideiglenes szállásokat nyit a szervezet.

Emellett üzemelni fognak a Máltai Szeretetszolgálat kistelepüléseken működő segítő pontjai is, amelyek olyan fűtött közösségi helyiségek, ahová bárki betérhet melegedni, forró teát kérni, több helyszínen zuhanyozni, vagy akár a szennyes ruhát kimosni és megszárítani is lehet.

A szervezetünk által fenntartott 39 Jelenlét pont a koronavírus járvány alatt is folyamatosan elérhető volt, akkor is, amikor a faluban a többi hivatali helyiség bezárt – most erre készülünk a téli időszakban is

- szögezték le. Ugyanakkor a megnövekvő rezsiárak jelentősen megemelik a Máltai Szeretetszolgálat működési költségeit, de mint beszámoltak, az épületek üzemeltetésével kapcsolatos takarékossági intézkedéseket szakemberek bevonásával megkezdte a szervezet, ez a munka jelenleg zajlik.

A szervezet több mint 400 helyszínen van jelen, és több településen gyűjtött személyes tapasztataik alapján a segítséget kérő emberek száma az utóbbi hetekben nem növekedett szignifikánsan, az adománykérések száma és jellege (iskolakezdési támogatás, őszi-téli meleg ruha, tartósélelmiszer, tisztálkodó szerek, konyhai felszerelések, tüzelő támogatás) az ilyenkor megszokottaknak megfelelően alakul.

Igaz, egyes helyszíneken a megszokottnál nagyobb számban jelentek meg új, korábban nem látott emberek az adományokat kérők között. A Máltai Szeretetszolgálat 2021-ben 487 millió forint értékű természetbeni adományt osztott ki a rászoruló emberek között, ennek nagy részét élelmiszer és ruhaadomány tette ki, de adományoztunk építőanyagot, bútort, egészségügyi felszerelést és gyógyászati eszközöket is

- közölték.

Keményen megdrágult az ételosztás

A Heti Betevő Egyesület korábban arról számolt be, hogy miaaltt néhány héttel ezelőtt még csak 220-230 sorszámot osztottak ki a rászorulóknak a szokásos heti ételosztáson, október első vasárnapjára már 300-at voltak kénytelenek, annyian érkeztek.

Korábban is ennyit főztünk, de akkor hajléktalanszállókra is tudtunk ételt szállítani, ezt most már nem engedhetjük meg magunknak. Egyre többen, egyre éhesebben, egyre rosszabb körülmények közül érkeznek hozzánk. Ha valamikor, hát most szükségünk van rátok, a támogatóinkra

- közölték. A heti ételosztási akciókra mindenhol a helyi vendéglátóhelyeken főzik meg az ételt, ám az alapanyagokat az egyesület veszi meg. Mára egy 300 adagos ételosztás költsége 150 ezer forint lett, holott nemrégiben még 80-100 ezer forintból is kijött.