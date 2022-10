Durván elszállt az építőanyagok ára: ennyire elég most a lakásfelújítási támogatás

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Ahogyan szinte minden jelenleg, úgy az elmúlt időszakban az építőanyagok árai is az egekbe szöktek, amivel párhuzamosan a felújításra költhető állami támogatás is jóval kevesebbet ér most, mint egy évvel, vagy akár fél évvel ezelőtt. Tavaly szeptember óta például a csempe ára majdnem megduplázódott, de a laminált parketta ára is majdnem 50 százalékkal emelkedett tavaly szeptemberhez képest. Természetesen az járt a legjobban, aki a lehető leghamarabb lépett, aki viszont csak mostanra lett jogosult az állami támogatásra az jóval kevesebb dolgot tud most megcsinálni.

Szeptemberben évek óta nem látott inflációt mértek Magyarországon. A fogyasztói árak 2021 szeptembere és 2022 szeptembere között átlagosan 20,1 százalékkal emelkedtek. Ez a drágulás pedig méginkább szíven üthette azokat, akik valamilyen felújítási munkába kezdtek az idén, vagy esetleg új bútorokat vásároltak volna az otthonukba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A KSH a csempe (fehér és egyszínű színes), valamint a laminált parketta átlagos négyzetméterárát követi nyomon, illetve a diszperziós falfestékét (10 literes kiszerelés) is rendre közlik. A statisztikai hivatal szerint éves szinten mindhárom termék jócskán az inflációs adat felett drágult, hiszen a tavaly szeptembere óta a csempe átlagosan74,32 százalékkal,

a parketta átlagosan 47,81 százalékkal,

a falfesték pedig 29,60 százalékkal drágult meg. A lenti grafikonon pedig jól látható, hogy ez az árrobbanás az orosz-ukrán háború kirobbanása után indult be igazán, hiszen még a koronavírus-járvány legintenzívebb időszaka alatt sem emelkedtek olyan drasztikusan az árak, mint az elmúlt félév során. Az adatokból látszik, hogy míg 2020-ban a csempe négyzetmétere mindössze 2750 forintba került, addig tavaly már 2960 forintba, míg idén 5160 forintba került, ami két év leforgása alatt 87,64 százalékos áremelkedést jelent. De hasonló a helyzet a parkettákkal és a diszperziós festékekkel is: míg előbbinek 62,50 százalékkal, addig utóbbinak 37,99 százalékkal emelkedett az ára két év alatt. De azt is brutális látni, hogy a csempe ára 2018 óta gyakorlatilag megduplázódott, a parketta 83,70 százalékkal kerül többe, míg a festéknek 54,88 százalékkal ment fel az ára az elmúlt 4 év alatt. Szinte már semmit sem ér az állami támogatás Az anyagárak drágulásával párhuzamosan a 2021-ben bejelentett felújítási támogatás is egyre kevesebbet ér – és akkor ebbe a munkadíjakat még bele sem számoltuk. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A támogatás összege maximum 3 millió forint lehet és a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50 százaléka (a 6 milliós összköltség esetén maximalizálható csak), tehát a felét költhetjük el anyagköltségekre, illetve munkadíjra. Ha azzal számolunk, hogy egy képzeletbeli felújítás esetében 1,5 millió forintértékben szeretnénk csempét, parkettát, vagy festéket venni, akkor az jön ki, hogy míg tavaly ez az összeg 506,75 négyzetméter csempét, 437,32 négyzetméter parkettát és 240 vödör festéket tudtunk venni, addig idén ugyanez az összeg már csak 290,7 négyzetméter csempére, 295,86 négyzetméter parkettára vagy 185,18 vödörnyi festékre elég. Felújítanál, de szűkös a keret? Nézz körül a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában! Tehát összességében kijelenthető, hogy az jár a legjobban, aki már a bejelentés után egyből lépett és korán kihasználta az állami támogatást, esetleg az ahhoz kapcsolódó, támogatott hitelt. Aki csak mostanában vágott bele a felújításba, mert nem volt jogosult hozzá, vagy most vált esedékessé, annak lényegesen rosszabbak a feltételei.

Címlapkép: Getty Images

