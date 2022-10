Luxustelefonszámok Magyarországon: nem is tudsz róla, de lehet, a tiéd is százezreket ér

A mobilszolgáltatóknál akár percek alatt, telefonon keresztül is lecserélhetjük a hívószámunkat, amihez még egy új SIM kártyára sincsen szükségünk. A szolgáltatás díja mindössze pár ezer forintba kerül a legtöbb szolgáltatónál, ha nem szeretnénk mi magunk számot választani. Ha azonban egyedi telefonszámra vágyunk akár egy millió forintot is kifizethetünk. De vajon mitől ilyen drága ez a szolgáltatás?

Bár a hívószámunk cseréjét minden mobilszolgáltatónál igényelhetjük, azonban egyedi vagy különleges telefonszámot csak a Yettelnél és a Telekomnál tudunk igényelni, ugyanis a Vodafone jelenleg nem kínál ügyfeleinek ilyen szolgáltatást. A számcserét személyesen, vagy telefonon keresztül is kérhetjük, hiszen ehhez nem kell kicserélni a SIM kártyánkat.

Az, hogy számunk mennyi idő alatt cserélődik le szolgáltatónként változhat, de a leghosszabb idő is 72 óra, amit ígérnek a cégek., de van, ahol mindössze két nap az ügyintézés. Azonban, hogy ha már egyedi, vagy különleges telefonszámot szeretnénk magunknak, ami jóval könnyebben megjegyezhető, mint amit a gép dob nekünk, akkor már más a helyzet. Míg a klasszikus számcsere akár ingyenes is lehet, addig az egyedi telefonszámok akár egy millió forintba is kerülhetnek.

Mennyibe kerül, ha egyedi hívószámot szeretnénk?

Telefonszámcsere esetén a Magyar Telekomnál és a Yettelnél lehetőségünk van egyedi, illetve úgynevezett különleges telefonszámok igénylésére.

Megkülönböztetünk egyedi és különleges hívószámot. Az egyedi hívószám esetén az ügyfélnek konkrét elképzelése van, hogy pontosan melyik hívószámot szeretné. A különleges hívószámok képzésének alapját több számjegy különböző kombinációjából adódó számminták adják

– magyarázta el lapunk megkeresésére a Yettel. Hozzátették, hogy mindkét esetben új számlás előfizetés, illetve számcsere esetén vehető igénybe csak a szolgáltatás lakossági és üzleti ügyfeleknek egyaránt.

Az áruk pedig változó lehet: míg az egyedi hívószámoknak a cégnél meghatározott díja van, addig a különleges telefonszámok díjai kategóriánként eltérőek lehetnek, attól függően, hogy mennyire könnyen megjegyezhető az adott telefonszám, amit választunk.

Így lehet, hogy ennek a szolgáltatásnak a díja 1 millió 270 ezer forintba is kerülhet, amire még rájön a 6900 forintos telefonszámcsere díj is.

Ez az I. kategória, amikor is az igényelt telefonszám egyforma számjegyekből vagy egy számból és azt követően azonos számjegyekből van összeállítva. Ennél egy jelentősen olcsóbb konstrukció, a II. kategória, aminek egy egyszeri 130 ezer forintos díja van (plusz, mint minden esetben a számcseréért is külön fizetnünk kell). Itt két számjegy kombinációját, vagy egy könnyen megjegyezhető számsorozatot (algoritmust) kapunk a pénzünkért. A harmadik kategória esetében pedig két vagy három számjegy kombinációjából áll össze a hívószámunk, aminek egyszeri díja 30 ezer forint.

Ha viszont egyedi telefonszámot szeretnénk számlás előfizetőként arra is lehetőségünk van a rendelkezésre álló telefonszámok közül. A szolgáltatás – hasonlóan a különleges telefonszámokhoz – új számlás előfizetés vásárlásakor, vagy számcsere esetén vehető igénybe. A díja 14900 forint, amihez még hozzátartozik szintén a 6900 forintos számcsere díj is.

A Yettellel ellentétben a Telekomnál már ingyenes a számcsere, így ennyivel olcsóbb a szolgáltatás. Ha viszont mi választanánk ki a saját telefonszámunkat, akkor egy egyszeri 7874 forintos díjat kell fizetnünk. De lehetőségünk van itt is még könnyebben megjegyezhető számot igényelni üzleti díjcsomagok esetében, melyek az alábbi négy kategóriába sorolhatóak:

Gyémánt hívószám: itt egy hét azonos számjegyből álló telefonszámot kapunk, vagy egy könnyen megjegyezhető számsort. Egyszeri díja 50 ezer forint, amire rájön még egy 50 ezres havi díj is. Így, a belépési díj nélkül egy évre 600 ezer forintba kerül a szolgáltatás.

Arany hívószám: ebben az esetben többféle variáció közül válogathatunk. Vagy hat egyforma szám és egy eltérőből, vagy öt azonos számból a telefonszám közepén fog állni a kért hívószám, illetve választhatjuk még azt is, hogy új telefonszémunk két különböző számjegyet tartalmazzon (mindkét jegyből minimum hármat) vagy egymást követő számok is lehetnek csökkenő sorrendben. Ennek a csomagnak 150 ezer forint az egyszeri belépési díja, amire egy 25000 forintos havi költség társul. Így évi 300 ezer forintért lehet egyedi hívószámunk.

Ezüst hívószám: ezek a számok tipikusan egyforma számjegyekből, vagy ismétlődő sorozatokból állnak. Egyszeri díjuk 60 ezer forint, amihez tartozik egy 10 ezer forintos havidíj is.

Bronz hívószámok: ezek a számok már nem csak egyforma számjegyekből, illetve sorozatokból állnak, ennek ellenére nagyon könnyű a megjegyezhetőségük. Ebben az esetben csupán egy egyszeri, 25 ezer forintos díjat kell kifizetnünk.

Nem éri meg megkerülni a rendszert

Ha a Google segítségével rákeresünk az egyedi hívószámokra, akkor a különböző felületeken, mint a Vatera vagy a Jófogás könnyen találhatunk embereket, akik egyedi telefonszámokat árulnak. Ezeknek viszont nem érdemes bedőlni, ugyanis könnyen ráfázhatunk:

Adni-venni nem lehet ezeket a speciális telefonszámokat, arra van lehetőség, hogy egyik előfizetőről másik előfizetőről írassanak át egy ilyen hívószámra vonatkozó előfizetést – mondta a Magyar Telekom, akik szerint nem éri meg ebbe belevágni, ha mindenképpen egyedi hívószámot szeretnénk, hiszen olcsóbban jöhetünk ki, ráadásul temérdek papírmunkától is megkímélhetjük magunkat. Attól pedig nem kell félnünk, hogy ezek a számok, vagy akár a rendes hívószámok elfogynának:

Mivel a lakosság száma véges és a mobilpenetráció is korlátos, így jelenleg nem látjuk veszélyét annak, hogy elfogynának a „normál” hívószámok. Érdemes megemlíteni, hogy a szolgáltató a kikapcsolt számokat a pihentetési idő leteltét követően új előfizetéshez rendeli hozzá, így biztosítva a korlátos erőforrással történő hatékony hívószámgazdálkodást. Emellett a számhordozás bevezetését követően szolgáltatóváltás során sem igényelnek már új hívószámot az előfizetők

– válaszolta a Telekom, amit a Yettel is megerősített lapunknak, arra hivatkozva, hogy az előfizetői szerződés megszűnése után 6 hónapig nem adhatják ki a telefonszámot másnak, azonban az úgynevezett pihentetési időszak után újra felhasználják a hívószámokat. Ezzel is biztosítva, hogy folyamatosan elegendő kiadható hívószámuk legyen.