Bárkinél beválik az ősrégi rezsitrükk: szinte azonnal negyedével zúzza le a fűtésszámlát

Most, hogy az első emelt áramszámlák után már a fűtéssel is számolnunk kell hirtelen a sokszorosára növekedett a kereslet a nyílászárók iránt. Ez pedig egyáltalán nem véletlen: egy átlagos családi ház esetében ugyanis 15-25 százalékot is tudunk spórolni az energián, ráadásul a hideg közeledtével ez az utolsó olyan felújítás, amit annak ellenére is meg tudunk csinálni még idén, hogy akár 6 hetet is várni kell egy jó szakemberre.

Szeptemberben megérkeztek az első emelt árú gázszámlák, amik a tél közeledtével egyre csak emelkedni fognak. Így, aki megteheti az elmúlt hónapokban veszettül próbálta energetikailag korszerűsíteni az otthonát. Ez pedig nem csoda: Magyarországon ugyanis körülbelül 2,7 millió családi ház van, aminek mindössze 10-15 százaléka éri el a DD vagy CC energetikai minőség szerinti besorolást. Ezen felül a lakóingatlanok mindössze 10 százaléka épült a 2000-es évek után, így megközelítőleg 1,7-1,8 millió otthont kéne komplexen felújítani.

Erre azonban a tél beállta előtt annak már nincsen esélye, aki nem kezdett bele még a nyáron a munkálatokba. A kormány csütörtöki bejelentése után, miszerint felfüggesztik a megtermelt energia betáplálásának lehetőségét az, akinek eddig nem sikerült telepítenie a rendszert most már jócskán hátránnyal indul, ráadásul hónapokat kell várni a napelemrendszerhez szükséges engedélyek megszerzéséhez is. De a hőszigetelések esetében sem jobb a helyzet: akár hónapokba telhet, mire sikerül valakinek időpontot kapni, ráadásul, ha sikerül is szakembert találnunk, akkor is kérdéses a kivitelezés, hiszen hőszigetelést a mínuszok beállta után már nem lehet megcsinálni.

A nyílászárók cseréjével viszont még mindig nem késtünk el, hiszen ahogyan az Újház Centrum is elárulta lapunknak ez az egyik legegyszerűbb energetikai beruházás, ami szinte azonnal megtérül.

A nyílászáró csere az egyik legegyszerűbb és legyorsabban kivitelezhető a három fő energetikai beruházás közül

– árulta el az Újház Centrum lapunk megkeresésére, utalva a szigetelésre, a gépészeti és a nyílászárók korszerűsítésére. További előnye ennek az energetikai felújításnak, hogy szinte azonnal érezhető a különbség nem csak a pénztárcánkon, hiszen egy átlagos magyar családi ház esetében akár több százalékot is megspórolhatunk a korszerű ablakokon és ajtókon.

Egy átlagos magyar családi ház esetében a nyílászárókon keresztül távozik a hő 15-25%, így összességében elmondható, hogy a nyílászárók megfelelő szigetelésével jelentős energia, ezzel együtt rezsi költség spórolható meg. Tudatos tervezéssel jelentős energiamegtakarítást érhetünk el, hiszen akár már egy plusz rétegű üveggel jobb lesz a hő- és hangszigetelési tulajdonsága a nyílászárónknak. Fontos azonban, hogy otthonunkra komplex egységként tekintsünk, így az energetikai fejlesztéseket egy, ha szükséges hosszabb távra elosztott teljes csomag egységeiként kezeljük

– hangsúlyozta a szakértő.

Heteket kell várni egy szakira

Bár közel sem olyan hosszú a várakozási idő a nyílászárócsere esetében, mintha új kazánt szeretnénk vásárolni, de a hirtelen megnőtt érdeklődés miatt itt is akár heteket kell várnunk egy jó kivitelezőre. Ráadásul évről évre kevesebb a megbízható és jó szakértő, ami tovább nehezíti a megrendelő életét.

Késztermékből nincsen hiány, a szűk keresztmetszetet az egyedi gyártású nyílászárók - melyek tekintetében átlagosan 4-6 hetes gyártási idővel kell számolni - mellett a kivitelezők, szakemberek leterheltsége jelenti. Megbízható és jó szakembert évek óta nehéz találni, ezért fokozott figyelemmel kell kivitelezőt választania annak, aki még idén energetikai korszerűsítésbe vágna

– mondta el az Újház Centrum, akik szerint bár a rezsiemelés bejelentése óta megnövekedett a kereslet a nyílászárók iránt, de mindössze 5 százalékkal tapasztalataik alapján. Meglátásuk szerint a lakosság jelentős része inkább megvárja az első téli rezsiszámlákat és csak ezt követően fog döntést hozni arról, hogy egyáltalán belevágjanak-e bármilyen korszerűsítésbe, ami érthető hiszen a szektorban is óriási a drágulás.

Nagyságrendileg 30-40%-os drágulás tapasztalható a nyílászárók piacán, és további áremelkedés várható. Az áremelkedés több tényezőből adódik: egyrészt az alapanyagárak (acél, műanyag, üveg), másrészt az euró árfolyam és az energiaárak drasztikus emelkedése is hatással van az árakra), ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az ár nagyban függ az ajtók és ablakok méretétől, funkciójától, anyagától és minőségétől is. Mindezeken kívül a bontási és beépítési munkálatokat végző szakemberek költsége is folyamatosan és jelentősen változik

– mesélte a szakértő, aki szerint érdemes alaposan megtervezni és átgondolni mindent, mielőtt belekezdünk egy energetikai korszerűsítésbe még akkor is, ha csak apránként újítjuk fel a házat.

Mit kell tudni mielőtt belekezdünk a munkálatokba?

Bár, ahogyan fent is írtuk a nyílászárócsere az egyik legegyszerűbb és leggyorsabban kivitelezhető energetikai felújítás, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy sok mindenre oda kell figyelnünk egy ilyen munkálat során. Nem érdemes anélkül belevágni, hogy a munkálatokba, hogy előtte ne egyeztettünk volna egy szakemberrel, vagy nem a megfelelőt hívta ki, hogy spóroljon.

Már általában olyankor jutott el hozzánk egy ügyfél, amikor valamit elrontottak nála, valamibe nagyon csúnyán beleszaladt. Például egy ablakcserénél, nem kérdezi meg tőle az ablakos, tervez-e később szigetelést is, hanem csak beépít egy párkányt, a régi méretre. De ha egy év múlva megcsinálja a hőszigetelést, akkor a teljes párkányzatot ki kell cserélnie, ami jelenleg is már 100 ezres nagyságrendű költség

– mondta el a Pénzcentrumnak még korábban Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke. De ezt támasztják alá az Újház szakemberei is:

Talán a legfontosabb, hogy senki se hagyja ki az energetikai tervezést a beruházás megkezdése előtt. Ha idén nincs is már mód további fejlesztésekre, fontos, hogy a tulajdonosok komplex képet lássanak a lehetőségeikről. Ez a nyílászárók megtervezésénél is fontos szempont lesz, hiszen a nyílászárókkal és az ezekhez kapcsolódó árnyékolókkal is érdemes rögtön a további fejlesztési tervekhez igazodni

– hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a megfelelő kivitelező azért is fontos, mert egy régebbi ház esetében sok meglepetés érhet minket, ráadásul minden esetben a homlokzati szerkezet megbontásával jár a folyamat.

Életet is menthet a megfelelő nyílászáró

Amellett, hogy a megfelelő kivitelezéssel sokat tudunk spórolni a rezsin, ráadásul, ha további fejlesztéseket is szeretnénk nem kell mindent százezrekért elölről kezdeni akár életeket is menthet az, ha nem próbálunk meg a munkálatokon spórolni. Hiszen nem csak a kályhák jelenthetnek veszélyt: a nyílt égésterű berendezéseknek ugyanis megfelelő szellőzés is kell, hogy elkerülhető legyen a szén-monoxid kifejlődése.

Sokan lecserélték a régi fa nyílászárókat és remekül szigetelő műanyag ablakokat, ajtókat szereltek be. Rengeteg helyen átépítésnél megszüntették a konyhai, fürdőszobai szellőzőnyílásokat, szellőzőrácsokat. Ha így hermetikusan lezárjuk az otthonunkat, a nyílt lánggal működő vízmelegítő működés közben elhasználja a szoba levegőjét az égéshez. Ha nincs szellőzés, szén-monoxid fog létrejönni. Ez a gáz kis koncentrációban is halálos és pillanatok alatt kialakul

– figyelmeztetett még korábban Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, aki szerint nem szabad félvállról venni ezt. Tavaly összesen 1037 esetben riasztották a tűzoltókat mérgező gáz miatt, miközben 261-en szenvedtek el valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést és 21 ember vesztette életét.

De mégis mindezt miből?

A nyílászárócserét többféleképpen is finanszírozhatjuk:

önerő, azaz saját megtakarítás

banki hitel (például szabad felhasználású jelzáloghitel) vagy személyi kölcsön

állami támogatások (például lakásfelújítási támogatás, CSOK-hitel), és pályázatok

ezek keverve

Ha például 2 millió forintot veszünk fel azért, hogy korszerűsítsük az otthonunkban, akkor egy havi nettó 400 ezer forintos fizetés esetében 8 éves futamidővel már nem sokkal többet kell költenünk a törlesztőrészletre, mint a felújítások előtt a gáz, vagy akár a villanyszámlánkra. A legjobb konstrukció a Pénzcentrum Kalkulátorának számításai szerint az UniCredit Bank ajánlata, ami szerint most egy 2 millió forintos hitelt megkaphatunk 32 577 forintos havi törlesztőre, 12,75 százalékos THM-el. Az Erste Most Extra Személyi kölcsönnel pedig a havi törlesztőnk 36 111 forint lenne 16,65 százalékos THM-mutatóval.