Csak kiváltságosoknak jár a legtutibb lakáshitel: komoly döntés előtt áll több ezer magyar

Napjainkban már alig esik szó a korábban a magyarok körében slágerbefektetásnek számító lakástakarékokról. A dolog nem véleten, ugyanis ez a pénzügyi szolgáltatás az állami támogatás megszűnésével sokak szemében vesztette el vonzerejét és ezzel párhuzamosan fokozatosan el is tűnt a legtöbb pénzintézet kínálatából. Ennek ellenére a lakástakarékpénztárak ügye rég volt ilyen aktuális, éppen 2018. október 16.-ig lehetett ugyanis állami támogatás mellett szerződni ilyen szolgáltatásra, ami azt jelenti, hogy a legrövidebb, 4 éves futamidőre indított megtakarítások éppen a héten fognak lejárni. Rengeteg magyar család juthat emiatt komoly pénzekhez, sőt ha ügyesen taktikáznak még a szerződés lejárta előtt hozzájuthatnak a kisebb vagyonhoz.

A lakástakarék egészen négy évvel ezelőttig a magyarok egyik kedvenc megtakarítási formájának számított. 2018-ig ugyanis olyan szerződést lehetett kötni, amiben a befizetések után 30 százalékos, maximum évi 72 ezer forintos állami támogatás is járt a megtakarításaik mellé, a maximális támogatási összeg eléréséhez pedig mindössze havi 20 ezer forintot kellett a számláikra utalni.

Lakástakarékpénztári szolgáltatást a befektetési forma népszerűségének csúcsán négy szolgáltatatónál nyithattunk. Ezek közül elsőként az Aegon Lakástakarékpénztár függesztette fel a szolgáltatás értékesítését 2018 október 1-jén, meglévő ügyfeleit 2019. október 25-től a 2020 október 31-én az értékesítést szintén felfüggesztő Erste Lakástakarékra ruházva át. Az OTP Lakástakarékpénztár sem értékesíti már termékét 2019 novembere óta, így mára egyedül a Fundamenta kínál új szerződést. A szolgáltatók azonban továbbra is kezelik a már meglévő lakástakarékokat és ha időben kötöttünk rájuk szerződést még az állami támogatás is jár rá.

Rengeteg szerződés jár le a héten

Számos lakástakarékpénztári tagnak közeledik most fontos időpont. 2018. október 16-án írta alá ugyanis a köztársasági elnök a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának megvonásáról szóló törvénymódosítást, az pedig október 17-én, szerdán hatályba is lépett. Innentől fogva pedig a CSOK, a babaváró hitel és az egyéb államilag támogatott megoldások vették át a lakástakarék szerepét.

A korábban is iszonyú népszerűségnek örvendő 30 százalékos támogatás rohamtempóban történő kivonása miatt pedig ekkor tömegek igyekeztek az utolsó pillanatban is élni a lehetőséggel, még úgy is, hogy a szerződéskötés pillanatában sokaknak nem is volt kitűzött lakáscéljuk. Az akkor a legkevesebb, 4 éves futamidőre szerződő ügyfeleknek vasárnap jár le a megtakarításuk, ami komoly kérdés elé állítja őket a megtakarításaik felhasználásával kapcsolatban. A legkézenfekvőbb dolog persze az eredetileg megjelölt lakáscélra, azaz például felújításra, vagy vásárlásra felhasználni a felszabaduló összeget, de számos egyéb lehetőségük is van.

a megtakarítást kiegészíthetik a lakás-takarékpénztár által kínált (gyakran a piacinál kedvezőbb feltételeket és akár 4,99 százalékos THM-et kínáló lakáshitellel)

felhasználhatják korábbi lakáshitelük kiváltására, vagy előtörlesztésére ( a fogyasztóbarát kölcsönök esetén ezt ráadásul kedvezményesen tehetik meg)

bent tarthatják a pénzt a lakás-takarékpénztárban, hogy csak később használják fel azt

Az utóbbi megoldás esetében fontos tisztában lennei vele, hogy a 30 százalékos állami támogatást csak az eredeti futamidő végéig folyósítják. Hiába folytatjuk tehát a lakástaréki befizetéseinket, az állam már nem segíti céljainkat további támogatással, alapból így csak a takarék által kínált, nem túl magas kamat jár.

A szolgáltatást még aktívan értékesítő Fundamentánál azonban ezen felül bónuszokkal és kedvezményekkel igyekeznek megtartani az ügyfeleket. Ezzel 30 százalékos megtakarítási bónuszhoz is juthatunk a kamatokon felül (amennyiben a szerződés kiutalással szűnik meg, valamint a Lakásszámla nem megosztás útján jön létre).

A Pénzcentrum meg is kereste az utolsó hazai lakáskassza értékesítőt, hogy megkérdezzük, portfóliójuk melyik termékeit ajánlanák a még élő, illetve az éppen lejáró lakástakarékkal rendelkező ügyfeleknek. Kínálatukban több olyan kölcsön is elérhető, amely már a megtakarítási időszakban igényelhető. Ilyen a kifejezetten a Megvalósító Lakáshitel, mely a teljes futamidő alatt előre rögzített törlesztő-részletekkel, fix kamatozással hozzáférhető és azonnali áthidaló kölcsön időszakában 9,90 százalékos hitelkamattal bír, a törlesztési időszakban azonban 3,9-4,9 százalék között változik (a referencia THM-e a kamatbónuszokkal 12,06-12,17 százalék körül alakul). A leginkább vonzó ajánlatok persze a lejárat után válnak elérhetővé. A Fundamenta által kínált Célbaérő Lakáshitel a teljes futamidő alatt fixen 3,9-4,9 4,99-5,49 százalékos THM-el érhető el Otthontervező Lakásszámla lejárata után, emellett pedig még kamatbónuszt is ígérnek az adott évben a számlán elhelyezett megtakarításokra.

Grafikonunkon ábrázoltuk, hogy ez az ajánlat mennyivel is kedvezőbb a piaci hiteleknél. A Pénzcentrum kalkulátorában elérhető legjobb feltételeket 15 milliós, 10 éves futamidejű használt lakás vásárlására igényelt jelzáloghitelhez képest is 2,30-2,80 százalékpontos az eltérés.

A jelenlegi termékpaletta elérhető valamennyi állami támogatást igénybe vevő ügyfél számára is, amennyiben új lakásszámlát nyit. A kamat-, illetve megtakarítási bónusszal rendelkező termékeinknél nem kizáró tényező a fennálló állami támogatásra jogosult szerződés - tette hozzá a Lakáspénztár a Pénzcentrumnak küldött összefoglalójában.

A Fundamenta ezen felül 2022. október 17-től Ráadás bónusz lehetőséget kínál azon ügyfelei részére, akiknek állami támogatással rendelkező lakásszámlájuk van és a szerződés megtakarítási idejének lejárata a hirdetményben meghatározott időszakra esik. Amennyiben az érintett a szerződését meghosszabbítja legalább 24 hónappal és a szerződéses összeget megemeli legalább 1.000.000 forinttal (ennek mértéket később sem csökkenti), akkor minden megtakarítási évben elhelyezett betétösszegre egyszeri, éves 30% mértékű, de maximum 72.000 Ft összegű Ráadás bónuszt kap, továbbá a számlanyitási díj különbözetének összege is kiutaláskor jóváírásra kerül a lakásszámláján.

Azoknak pedig, akik négy évvel ezelőtt öt vagy tíz évre szerződtek, tehát annak lejárata még nem aktuális, természetesen ugyanígy a futamidő végéig jár az évente 72 ezer forintban maximalizált állami támogatás. A lakástakarék-pénztárak további, még mindig élő előnye, hogy igen jól kombinálható más támogatásokkal, ha okosan bánunk vele így további komoly állami segítséghez is juthatunk.

A felújításunk nagy részét is finanszírozhatja az állam

A 2021. január elsejétől elérhetővé váló lakásfelújítási támogatás rengeteg magyar szemében váltotta fel a lakástakarék szerepét, mint felújítási terveik finanszírozását segítő állami mentőöv. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy akár kombinálni is lehet őket. Pedig egy lakásfelújítás során ugyanazokat a számlákat el lehet számolni a lakástakarékpénztári (LTP) megtakarítás, valamint a lakásfelújítási támogatás terhére is. Ezzel a gyakorlatban az egyébként is az eredeti futamidő végéig állami támogatással kiegészített LTP-ből finanszírozott felújítás után az elköltött pénz felét visszaigényelhetjük további támogatás képében.

A 4 éves futamidővel számolva 960 ezer forintos alap megtakarításra így 288 ezer forint jön rá, így 1 milliió 248 ezer forinttal gazdálkodhatunk, ami akár önmagában elég lehet felújítási céljainkra. Az otthonfelújítási támogatás segítségével pedig az összeg felét, azaz 624 ezer forintot visszaigényelhetünk, így akár a felújítás költségeinek nagyobb részét is megoldhatjuk állami segítségből. A lakásfelújítási támogatásra jogosultak köre a gyermeket nevelő családokból kerül ki. A támogatás felső határa pedig hárommillió forint.

Ha gyorsabban kéne a pénz

Ahogy minden kijelölt megtakarítási formánál, úgy a lakástakarékpénztár esetében is előfordulhat, hogy a vártnál korábban kéne a pénz, mint ahogy korábban számoltunk. Ebben az esetben lakáscélokra fel lehet venni úgynevezett áthidaló kölcsönt. Ez lehetőséget ad, hogy saját tulajdonáunkban lévő ingatlanunk értékesítéséig, az ingatlan későbbi eladásából származó bevétel megelőlegezésével megvásárolhassunk egy másik ingatlant. Az ilyen kölcsön igénylésének feltétele lehet, hogy a lakásszámla egyenlege elérje a szerződéses összeg bizonyos százalék és a megtakarítási időszakból is el kell telnie bizonyos időszaknak (ez utóbbi az állami támogatással még bíró szerződések esetében már nem okozhat problémát).

Új szerződésre már kevés a lehetőség

Ha most igényelnénk lakástakarékot, arra jelenleg csak a Fundamentánál van lehetőségünk, a céljainktól függően persze különböző konstrukciókat találni náluk. Ha viszont lakáshitelt keresel, még mindig számos pénzintézet rengeteg ajánlata közül válogathatsz. A Pénzcentrum kalkulátorának segítségével pedig könnyedén össze is hasonlíthatod ezeket.