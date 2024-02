Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Miközben a méhek ez idő tájt még a kasban lassú táplálkozással és a megfelelő hőmérséklet biztosításával készülnek a tavaszra, addig az első hazai közösségi piactéren az elmúlt hetekben zsongtak a vevők, sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait akár örökbe is lehetett fogadni.

A Brancson futó Igazi Mézélmény kampányban a vásárlók a több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező hartai Frei István Soma méhészetéből nem csak simán mézet rendelhettek, de akár több kaptárt örökbe is fogadhattak, így a 2024-es szezonban aktív részesei lehetnek a mézkészítés teljes folyamatának, a beporzástól a pergetésig. A Soma Méhészet célja, amellett, hogy minél több magyar háztartásban fogyasszanak hazai, jó minőségű mézet, az, hogy megossza az érdeklődőkkel az évi 100 méhcsalád gondozása során szerzett több évtizedes tapasztalatait. Frei István Soma méhészetében számos mézfajta megtalálható, így az akácméz, repceméz, vegyes virágméz, napraforgóméz, hárs- és krémméz is. A mézből készült termékeik között van méhviasz gyertya, mézszappan és a mézbor is.

Bár a magyar méhészek évente 25 ezer tonna mézet termelnek, hazánkban az egy főre jutó mézfogyasztás még mindig nagyon alacsony, mindössze 1 kg/év. Ráadásul a gyenge minőségű import méz fokozatosan szorítja ki a hazait, ezért is örömteli, ha egy innovatív, magyar vidékről származó ötlet - ilyen a kaptár örökbefogadás - termékeny talajra hull.

Aki a "Mézmonarchia" vagy "Méhkirálynő" támogatói csomagok egyikét választotta, az biztosan megkapja a kaptárban lévő legalább 20 kg friss, hazai mézet évente. Emellett lesz egy egyéni méh hírcsatornája, fotókkal, videókkal a kaptárról és a méhekről. És lehetősége van arra is - ha igényli -, hogy akár saját kezűleg vegye ki a mézet a kaptárból, Soma segítségével, ráadásul ajándék méhészeti termékek - mézszappan, méhviasz gyertya, virágpor és mézbor - is járnak a csomagokhoz.

Azzal együtt, hogy az összegszerű célt elérte, a Brancson futó kampány még korántsem fejeződött be, a kitűzött határidőig, azaz február 29-ig a Brancsközösség oldalán még bárki részese lehet Soma Méhészet Igazi Mézélményének.