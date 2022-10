Őrült felhalmozási hullám indulhat meg: 5 tipp, hol tárold az élelmiszert, ha kevés a hely

Az élelmiszer-árstop ugyan nem ért véget október 1-jével, hanem marad jelen állás szerint december 31-ig, sokan mégis elkezdhettek felhalmozni. A boltok szinte napi szinten árazzák át az élelmiszereket, így az elmúlt hónapokban a vásárlók joggal érezhetik, hogy a drágulás már követhetetlen. Ez ellen sokan védekeznek úgy, hogy előre megvesznek nagyobb mennyiséget bizonyos élelmiszerekből, amelyeket hosszabb időre el lehet tárolni, és várhatóan nőni fog az áruk. Viszont nem elég megvenni a nagymennyiségű élelmiszert, valahol tárolni is kell. Mutatjuk, hogy hogyan tárolhatunk nagy mennyiségű élelmiszert, hogyha nem áll rendelkezésre sok hely.

Az utolsó friss adataink szerint az élelmiszerárak 30,9%-kal emelkedtek augusztusban egy év alatt, a szeptemberi adatok holnap válnak nyilvánossá. Ez a drágulás viszont már így is félelmetes, és még koránt sincs vége. Rengeteg rekord szinten dráguló élelmiszer ráadásul nem sokáig eltartható, mint a margarin (66,9%-kal lett drágább), a kenyér (64,3%), a sajt (61,0%), a tejtermékek (54,7%), a vaj és vajkrém (54,5%), a péksütemények (45,4%), a tojás (42,0%), vagy a baromfihús (40,4%). Azonban a tartós élelmiszerek között is találunk olyanokat, amelyeknél jelentős a drágulás, mint a száraztészta (57,9%), vagy a rizs (40,9%), de a csokoládé, kakaó (17,1%), vagy a cukor (9,3%) ára is sokat emelkedett.

Nem meglepő az áremelkedés tükrében, hogy a vásárlók próbálnak spórolni, ahol tudnak. Egyrészt megválogatjuk, mit vásárolunk; keressük az olcsóbb, sajátmárkás termékeket; törzsvásárlói kártyákat használunk; figyeljük az akciókat; csökkentjük az élelmiszerpazarlást; kevesebb húst fogyasztunk; szigorúan tartjuk magunkat a bevásárló listánkhoz; másrészt úgy küzdünk az áremelkedéssel, hogy előre megvesszük amit lehet, mert egy hónap, egy hét vagy akár egy nap múlva is jóval többe fog kerülni. Azt már korábbi cikkünkben részletesen végigvettük, milyen élelmiszereket érdemes felhalmozni, most azt is megvizsgáljuk, hogyan.

Vannak olyan szerencsések, akiknek nemcsak spájza, vagy kamrája, hanem még pincéje is van, így kvázi végtelen helye van arra, hogy eltároljon élelmiszert spórolási céllal. A magyarok 72,1 százaléka él házban az Eurostat 2021-es adatai alapján, ebből 5,4 százalék ikerházban. További 27,4 százalék lakik lakásban, melyből 3,9 százalék tíznél kevesebb lakásos társasházban él. (Ezeken túl 0,2 százalék él egyéb besorolású helyen.) Így bőven lehetnek olyanok, akiknek azért nem opció a felhalmozás, mert az egyébként is kicsi alapterületű lakásban nem lenne hová tenni azt a sok konzervet, lekvárt, száraztésztát, lisztet, cukrot, étolajat, rizst, kávét, stb. Néhány praktikát bevetve azonban kis lakásokban is lehet helyet találni az élelmiszer raktározásra.

Tárolás kis helyen

Mielőtt elkezdenénk felhalmozni, nagyon fontos, hogy átnézzük, illetve átcsoportosítsuk a már meglévő készleteket. Írjunk listát arról, mi van otthon, pontos lejárati dátumokkal, ugyanis aki sok élelmiszert raktároz, könnyen a pazarlás hibájába eshet, ha nem figyel a minőségmegőrzési időre. Amikor ez kész van, szelektálhatunk is: elhasználhatjuk például a kevésbé fontos, de sok helyet foglaló fagyasztott ételeket, hogy a helyükre pl. húst tehessünk el; ürítsük ki az élelmiszertárolásra alkalmas konyhaszekrényekből a nem fény- és hőérzékeny termékeket (pl. szalvétát, konyharuhát, stb). Tehát csináljunk helyet.

1. Padlótól plafonig

A lakás belmagasságától függően rengeteg kihasználatlan hely lehet a plafonhoz közel, polcokon, konyhaszekrények tetején, amelyet legtöbbször azért nem használunk élelmiszertárolásra, mert nem érjük el könnyen, nem kényelmes. Viszont a szükség törvényt bont, ezeket a helyeket is ki lehet használni polcozással, akár plafonról függő tárolókkal. A sarkokat is ki lehet használni sarokpolcokkal.

Ugyanígy ritkán gondolunk a padló közelében kihasználatlanul álló helyekre. Az ágy, a kanapé, más bútorok alatt sok kihasználatlan hely lehet, ahol olyan élelmiszert könnyen tárolhatunk, amelynek nem kell hűtött hely, de jobb, ha védve van a fénytől, és száraz helyen érdemes tárolni, illetve nem kell, hogy mindig kéznél legyen. Mindkét megoldás esetén természetesen figyelembe kell venni, milyen a tárolási lehetőség az egyes helyeken. Padlófűtés esetén nem érdemes például a padló közeli helyeket élelmiszertárolásra használni, mert a nagy hő megárthat, vagy ha a plafonra száll fel a sok hő télen, azt is érdemes figyelembe venni.

2. Ajtók

Biztosan mindenkinek él az emlékeiben az az ajtóra akasztható sokzsebes tároló, amely régebben lakásokban, házakban egyaránt előfordult fürdőszobában, illetve a vállfás szekrények ajtaján belül. Ki cipőt, zoknit, fehérneműt, ki hajkefét, fürdőszobai kellékeket tárolt benne. Ugyanilyen akasztós tárolót lehet kapni ma is - vagy készíteni - modern változatban, így kihasználhatók az ajtók is tárolóhelyként. A konyhaajtóra akasztott tárolóban fűszerek, tészták, száraz hüvelyesek, konzervek, nasik, magvak, reggeliző pelyhek, müzlik, stb. ideális helyet kaphatnak. A lakás többi ajtóján, szekrényajtó belső felületén pedig egyéb tartós élelmiszerek találhatnak helyet.

3. Bújócska

Ha a bútoraink alatt nem találunk elég helyet tárolásra, azt a trükköt is bevethetjük, hogy a falhoz tolt ágyat, kanapét, stb. elhúzzuk a faltól 10-15 centire, és az így felszabadult helyen halmozunk fel tartós élelmiszert, aminek nem kell mindig kéznél lennie, vagy akár más felhalmozható termékeket, amely nagy helyet foglalna (mint pl. a WC-papír). Az ilyen rejtekhelyekre sok minden bezsúfolható viszonylag láthatatlan módon egy kis lakásban.

Ugyanígy az ágynemű tartóba, vagy a szekrénybe, amelyben a paplanok, párnák helye van, elraktározhatunk télire tartós élelmiszert. Az ilyen helyekre sok háztartásban még könnyen be lehet szorítani dolgokat, főként, ha a téli ágyneműk helyére a nyáriak kerülnek, amelyek kisebb helyet foglalnak, vagy kikerülnek a téli kabátok, cipők ezekről a helyekről, melyeket jellemzően itt tárol, akinek kis helye van.

4. Tároló, pince, padlás, garázs

Bár a kis lakásban élőknek bizonyára nincs annyi helyük, mint a családi házban élőknek, azonban sokszor még a meglévőkről is megfeledkezünk. Rengetegen nem használják ugyanis - az albérletben élők közül végképp sokan - a lakásokhoz tartozó tárolókat, pincerekeszeket, vagy a garázst tárolásra, ha tartozik a lakáshoz. Sokszor nem is tudja az ember, melyik az ő pincerekesze, vagy még az előző tulajdonos/aktuális főbérlő lomjaival van tele - esetleg a saját, nem használt cuccaival.

Itt az alkalom, hogy ezeket a helyeket is felfedezzük, felszabadítsuk, kihasználjuk. Vannak, akik azért ódzkodnak ilyen helyen élelmiszer tárolni, mert megtalálhatják a kártevők, vagy esetleg másnak is van kulcsa a pincéhez, tárolóhoz, és nem akarja, hogy ellopják. Erre is van megoldás: egyrészt vannak kártevőbiztos élelmiszerek - mint a konzervek -, kutya- macska eledelt is bátran tárolhatunk itt, másrészt a közös helységekbe is tehetünk lelakatolt rekeszeket.

Ezek a tárolók, pincék általában télen jóval hűvösebbek, mint a lakások, hiszen itt többnyire nincs fűtés, ezért alkalmasak lehetnek olyan élelmiszerek tárolására, amelyek a hűtőben nem férnek el, a konyhaszekrényben pedig túl meleg lenne nekik.

5. Hűtőszekrény és fagyasztó

A kis lakásokban sokszor nemhogy spájz nincs, hanem még egy nagyobb hűtőszekrénynek sincs hely. A kis hűtővel, fagyasztóval rendelkezők számára állandó problémát jelenthet az ételtárolás menedzselése. Ha valaki felhalmozással szeretne védekezni az infláció ellen, akkor pedig jól jöhet egy nagyobb fagyasztóláda - viszont a rezsi szempontjából - főként ha régi, nagy energiafogyasztású berendezésről van szó - éppenhogy előnytelen.

A hűtőt mindenesetre, mielőtt megkezdenénk a raktározást, érdemes kipakolni, leolvasztani. Nézzük át a hűtőnk tartalmát, a közeli lejáratú termékeket fogyasszuk el. Gondoljuk át, mi az, ami csak feleslegesen foglalja a helyet a fagyasztóban, és lehetne értékesebb élelmiszereket tárolni a helyén - például húst, aminek folyamatosan megy fel az ára az árstoppos termékeken kívül.

Tervezzük meg, mit és hogyan tudunk a legjobban tárolni, gondoljuk át a polcrendszert, ha esetleg szükséges, lehet betenni plusz polcokat is. Tároló rekeszeket is lehet optimalizálni, kivenni-betenni az egyéni igények szerint. Nincs általános ajánlat arra, hogy hogyan célszerű pakolni, hiszen mindenki más tárol a hűtőjében.

Sokan, akár fagyasztóban, akár hűtőben az eredeti csomagolásban tárolják az élelmiszereket, miközben átrakhatnák kisebb dobozba, vagy az amorf élelmiszereket zacskóba, hogy helyet spóroljanak. Ilyenkor azonban nagyon fontos, hogy a lejárati időt ugyanúgy írjuk fel, illetve érdemes a hűtőajtón tartani egy listát, vagy digitális formában tárolni, amely tartalmazza, mikor vásároltuk az adott termékeket, vagy mikor tettük a fagyasztóba, mikor járnak le.