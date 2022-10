Elindult a bezárási hullám Magyarországon: rengetegen búcsúzhatnak kedvenc helyüktől

Az önkormányzatok azért küzdenek, hogy az iskolákat, óvodákat ne kelljen bezárni, a vendéglátóhelyek számára a járvány után pedig óriási érvágást jelent a júliusban bejelentett rezsiemelés – írja az RTL.

Egyre sokasodnak azok az üzenetek, amelyekben vendéglátóhelyek, szállodák búcsúznak átmenetileg vagy örökre a vendégeiktől. Vannak olyan helyek, amelyek harminc, negyven év után zárnak be az elszálló energiaárak miatt – nem túlzás, hogy a tulajdonosaik egy egész élet munkáját búcsúztatják. Bajban vannak az önkormányzatok is, mert kézzel-lábbal kell küzdeniük azért, hogy a létfontosságú intézményeket, az idősotthonokat, iskolákat, óvodákat ne kelljen bezárni, és valahogy még a közszolgáltatásokra is jusson pénz.

A kis- és nagyvárosok lakóinak élete a koronavírus-hullámok után ismét változik valamennyit, nem beszélve azokról, akiket dolgozóként érint egy-egy végleges vagy átmeneti bezárás, mint például a miskolci barlangfürdő 110 munkatársát: ugyan a fürdő csak határozatlan ideig szünetel, ennyi embernek már biztosan felmondanak. Ha egy hagyományos fürdővárosban bezár egy fürdő, azt a helyi szállodák, apartmanok, éttermek és boltok is megérzik.