Itt a lista: rengeteg pesti sztáréttermet döntött már be a rezsiválság

Az ígéretes hazai gasztroforradalmat pillanatok alatt földbedöngölték a válságok, sok étterem nem bírta el a bezárásokat, a munkaerőköltségek, az alapanyagok, végül az energiaárak növekedését, és úgy döntött inkább lehúzza a rolót: ideiglenesen vagy akár végleg. Már eddig is rengeteg kiváló vendéglátóhely adta fel a harcot, ám a szakemberek szerint majd csak januártól jön a valódi feketeleves és a tömeges bezárások. Összeszedtük, és térképre raktuk, a pandémia kitörése óta mely egységek zártak be Budapesten.

A Covid által már alaposan megcibált ágazat újabb, talán még nehezebb kihívások elé néz ezekben a hónapokban: a megemelkedő rezsiárak miatt rengeteg étterem, pizzéria, cukrászda, büfé kénytelen lehúzni a rolót átmenetileg, vagy akár ideiglenesen is. A lapunknak korábban nyilatkozó étteremlánc-tulajdonos elmondása szerint az utóbbi időben a rezsijük 300-400 százalékkal, alapanyagáraik 100-150 százalékkal emelkedtek, a munkaerőköltségek pedig megduplázódtak. De január elsején indul a kötelező adatszolgáltatás, ami újabb terheket ró a vállalkozásokra.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint állami segítség nélkül nem tudnak túlélni a vendéglátóhelyek. Kovács László elmondása alapján nincs olyan üzleti modell, amellyel a tízszeres gázáremelkedést ki lehetne küszöbölni. Véleménye szerint a vendéglátóhelyek valószínűleg januártól fognak nagy számban bezárni. Ezt az esztendőt a többség még végig akarja csinálni, már csak azért is, mert a karácsonyi időszaktól még komoly bevételt remélnek a vendéglátósok. Január-februárban viszont eleve mindig visszaesik a kereslet.

Azonban már eddig is számos olyan étterem zárt be a fővárosba, melyek nagyon fognak hiányozni. Ezek nem csak turisztikai szempontból voltak fontosak, de a pár évvel ezelőtt megindult magyarországi gasztroforradalom állócsillagai is búcsúztak Amúgy a hazai vendéglátóhelyek az utolsó szép évükben, 2019-ben együttesen összesen 1500 milliárd forint árbevételt értek el, a forgalom volumene egy év alatt 6,9%-kal nőtt. A pandémia előtt óriási érdeklődés mutatkozott hazánkban a gasztronómia iránt: tódultak a jelentkezők a főzős vetélkedőkbe, szaporodtak a jobbnál jobb éttermek és a Michelin-csillagok, miközben a hazai szakemberek és a magyar gasztrokultúra egyre elismertebbé vált külföldön is. Ezt a lendületet törték meg a válságok, és egyelőre nem látszik a kiút.

Összeszedtük, térképre raktuk a fővárosban bezárt legfontosabb éttermeket:

Olimpia

Csalogány26

KisBíró

Galopp Majo Gyál

Új Sipos,

Baraka (2020)

Tranzit

Ételműhely Gourmet Kantin és Bár

Őrház & Chill BBQ Tahitótfalu

Terra - Gianni

Funky Pho (2020)

Le Poulet (2020)

KNRDY (2020)

Soul Food Budapest (2020)

Aum Étterem (2020)

Múzeum Kávéház és Étterem (2020)

Kárpátia Étterem és Söröző (2020)

Pesti Disznó (2020)

Meat & Sauce- (2020)

Fricska Gastropub (2021)

Pipipont szendvicsbár

Wekerle - csökkentett nyitvatartás

Guri Serház Újbuda

Up & Down

Petrus - újranyitott

Nudli Tésztakantin

Lesz valaha egyensúly?

Összesen 25 millió forinttal több rezsiköltséget kell majd fizetnünk havonta a négy budapesti étteremnél.

Fel lehet úgy fogni a helyzetet, hogy dráma van és minden helyet be kell zárni. De szerintem még van esély arra, hogy megtaláljunk egyfajta nyugalmi állapotot. Mi még mindig nagyobb eséllyel fogjuk bírni ezt a versenyt, mint a családi kisvállalkozások - elemezte nemrég Gerendai Károly, Sziget-alapítót a vendéglátó-ipari portfóliója helyzetét egy rendezvényen.