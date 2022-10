Nyugdíjprémium 2022: nem jó hír ez a magyar időseknek, kisebb összeg érkezhet a vártnál

Kijött végre a rendelet, amely meghatározza a novemberi nyugdíjprémium mértékét. Nem várhatnak azonban nagy összeget a magyar nyugdíjasok: a legtöbben 10 ezer forintot kapnak, a legalacsonyabb ellátásban részesülők pedig ennél is kevesebbet. Ez az összeg közelében sincs a tavaly egységesen kifizetett 80 ezer forintos prémiumnak, de elmarad azoktól az összegektől is, amelyeket az eddigi gazdasági előrejelzések szerint várni lehetett a 2022-es évre. Nagyon úgy fest, hogy a kormány pesszimista az idei évi GDP-növekedést tekintve.

A nyugdíjprémium összegének számításáról - akárcsak a kötelező nyugdíjemelésről - a 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkezik. Eszerint ha az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, valamint a költségvetési egyenleg tartható, akkor a nyugdíjasoknak abban az évben prémiumot kell fizetni. Így részesülhetnek a már nem aktív állampolgárok is a gazdasági növekedésből. Magát az összeget úgy számolják ki, hogy összeszorozzák a 3,5 százalék feletti részt és a novemberben esedékes - tehát jelen esetben a megemelt - nyugdíj 25 százalékát, de maximum 20 ezer forintot. Emiatt a maximálás miatt a legtöbb nyugdíjas minden évben hasonló összegre számíthat, csak a 80 ezer forint alatti nyugdíjat kapók kapnak kevesebbet.

Tavaly kivételes módon egységesen 80 ezer forintot osztott ki a magyar időseknek a kormány, tekintettel az akkori, 7,1 százalékos rekormértékű GDP-növekedésre. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a tavalyi kimagasló GDP-eredményt a 2020-as pandémia és válságok sújtotta magyar gazdasághoz képest sikerült elérni, amikor egész szektorok jócskán bezuhantak. Nem csoda, hogy idén már nem lehetett tartani ezt a rekord GDP-növekedést, bár az első félévben még egész biztatóak voltak a gazdasági mutatók.

Elviekben, ha a magyar gazdaság még idén is képes az előrejelzések szerint 3,5 százalék feletti növekedést elérni, akkor prémium illeti meg az időseket. A frissen megjelent rendeletből végre kiderült, hogy a kormány szerint az idei gazdasági növekedés 4 százalék körül alakulhat. Ez abból következik, hogy

a rendelet szerint a nyugdíjprémium idei szorzószáma 0,5.

Ezt kell megszorozni a novemberre járó emelt nyugdíjösszeg negyedével, de legfeljebb 20 ezer forinttal. Mivel 80 ezer forintos nyugdíj felett a nyugdíjösszeg negyede mindenképpen több lesz mint a 20 ezer forintos plafon, ezért a nyugdíjasok többsége 10 ezer forintos nyugdíjprémiumra számíthat. Lesznek azonban, akiknek kevesebb jár: tavaly például több mint 176 ezer nyugdíjasnak volt 80 ezer forintnál kisebb az ellátása Magyarországon.

Idén tehát visszatért az a gyakorlat, hogy nem egységesen, hanem részben az ellátás függvényében kapnak prémiumot a nyugdíjasok, hiába fizetett a kormány tavaly ugyanúgy 80 ezer forintot minden jogosultnak. Így megintcsak éppen az kap kevesebbet, akinek az ellátása is nagyon alacsony. Ráadásul 20 ezer forintos plafont sem most határozták meg, ez az összeg sem követte az inflációt az évek alatt.

Ahogy azt nyugdíjszakértők, nyugdíjasokat képviselő szervezetek régóta hangsúlyozzák: az éves emelésekkel folyamatosan nő a jövedelmi különbség a keveset és a többet kereső nyugdíjasok között, míg az egyébként is anyagi biztonságot élvezőknek egyre többet ér a nyugdíja, addig eközben a kisnyugdíjasok teljesen elszegényednek. A megállapított nyugdíjösszegtől függ ugyanis az éveleji és évközi emelések mértéke, a 13. havi nyugdíj összege és részben a nyugdíjprémium is. Viszont a boltban a zsemle a kisnyugdíjas számára is ugyanannyi forinttal lesz több, mint a tehetős idősek számára, nem a jövedelmük arányában.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a javaslat: egyforma összegű 13. havi nyugdíjat vezetnének be Magyarországon? Egységs 13. havi nyugdíjat tartana méltányosnak, és szerinte a kisnyugdíjasoknak még a 4,5 százalékos emelésen felül is kompenzációt kellene adni.

Mi lesz a nyugdíjemeléssel?

Amint az a vonatkozó frissen megjelent rendeletből kiderült, a novemberi nyugdíj 4,5 százalékkal lesz magasabb. Így az egész éves emelés mértéke az év eleji 5%-os, és a júliusi 3,9 %-os emelés után ezzel együtt 13,4 százalékra emelkedik. A 4,5 százalékos emelés után visszamenőleg járó kompenzációt egy összegben kapják meg a nyugdíjasok a januártól októberig eltelt 10 hónap, illetve a 13. havi juttatás után. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk: