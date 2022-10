Sok magyart küldhetnek el a munkahelyéről fű alatt: figyelj az árulkodó jelekre, kerüld el a csapdát

Buzás Borbála Link a vágólapra másolva

Mindig lemondja a főnökünk a közös megbeszéléseket velünk? Ok nélkül másnak ad egy nekünk ígért feladatot? Már régóta a cégnél vagyunk, de valahogy sosem minket léptetnek elő? Ha bármelyik ismerős ezek közül, akkor könnyen lehet, hogy mi is szép lassan a csendes kirúgás áldozataivá válunk; mikor úgy tűnik, bármit is teszünk, azt nem értékelik a munkahelyen, és lassan már reménytelennek tűnik, hogy előre tudjunk lépni a karrierünkben. Most összegyűktöttük, mit jelent a csendes kirúgás, és milyen figyelmezető jelei lehetnek a munkahelyen.

Aki már érezte azt, hogy a főnöke viselkedése miatt nincs más választása, mint felmondani, mert másképp nem jut előre a karrierjében, akkor könnyen lehet, hogy a „csendes kirúgás” áldozata lett. Egy augusztusi felmérés szerint akkor beszélhetünk a csendes kirúgás technikájáról, ha valakinek a vezetőség több éven keresztül nem ad fizetésemelést és előrelépési lehetőséget, de az is jellemző, hogy egyszerűbb, kevesebb tapasztalatot igénylő feladatokat kap az ember azok helyett, melyek kihívást és szakmai előrelépést jelentenének. A felmérés több mint 200 ezer résztvevőjének 48%-a válaszolt úgy, hogy szemtanúja volt már egy kollégája csendes kirúgásának a munkahelyén. Most a Huffpost cikke alapján összegyűjtöttük, milyen öt ismertetőjele van, ha a munkáltatónk szabotál minket, és mit tehetünk ilyen helyzetben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Fontos leszögezni, hogy a csendes kirúgás nem ugyanaz, mint amikor valaki csak a kötelező minimumot teljesíti a munkahelyén. Az első esetben a munkáltatója miatt kényszerül váltani valaki, míg a másodiknál arról van szó, hogy az ember már feladta, hogy előrelépjen a munkahelyén, és csak a minimumot teljesíti, miközben már új állást keres. Persze a kettő össze is függhet: ha az ember azt érzi, bezárult előtte minden ajtó a mostani munkahelyen, akkor könnyen elveszítheti a motivációját, és a csendes felmondást választja – magyarázza Bonnie Dilber toborzási szakember. Sokszor nem is a munkavállalótól, hanem a főnöktől indul a probléma, aki nem figyel oda eléggé, nem szán időt a csapatára, vagy nem adja meg a kellő segítséget – teszi hozzá Dilber. Ez könnyen ahhoz vezet, hogy a munkavállaló elveszti a motivációját. Egy főnök a viselkedésével burkoltan, de akár nagyon látványosan is tudja jelezni, ha úgy gondolja, az adott munkavállalóknak nincs jövője a cégnél. „A csendes kirúgás abszolút létező jelenség. Sokszor elfogultság az oka, ha például a vezetők valaki mást favorizálnak, és emiatt elveszítjük az előrelépési lehetőségeinket – mondja ezzel kapcsolatban Gorick Ng, a Harvard Egyetem karriertanácsadója, aki a munkahelyek kimondatlan szabályait kutatja. „Máskor a teljesítményen múlik a döntés, például, ha a főnökünk már adott visszajelzést azzal kapcsolatban, mit kéne máshogy csinálnunk, de mégsem lát érdemi változást, úgyhogy inkább feladja.” A következő öt tipp viszont segít viszont felismerni, ha a főnökünk csendesen ki akar nyomni minket a munkahelyünkről. 1. Kerüli a fontos beszélgetéseket A csendes kirúgás egyik előjele lehet, ha úgy érezzük, a főnökünk a kerüli a velünk közös beszélgetéseket – állítja Ng. Lehet, nem ér rá, de előfordulhat, hogy attól tart, kellemetlenné válhat a beszélgetés négyszemközt, úgyhogy inkább igyekszik kihúzni magát belőle – teszi hozzá a szakértő. Dilber szerint a meetingek elcsúsztatása, vagy lemondása gyakori jele a csendes kirúgásnak. Egy vezető elsődleges feladata biztosítani, hogy a csapatába tartozó emberek jól érezzék magukat a munkahelyen, sikeresek legyenek és a legjobban tudjanak teljesíteni. Szintén kötelessége elhárítani az olyan akadályokat, melyek ennek az útjába állhatnak. Ha a főnökünk nem veszi a fáradtságot, hogy megértse a munkánkat, akkor ott bizony probléma van – figyelmeztetett a szakértő ezzel kapcsolatban. Akár azért, mert a főnökünk nem hisz bennünk, akár azért, mert a cég nem segíti a vezetőket abban, hogy a legjobban a támogassák a csapatukat, nem érdemes olyan helyen maradnunk, ahol nincs lehetőségünk fejlődni és jól érezni magunkat – tette hozzá. 2. Más kapja a legjobb feladatokat A csendes kirúgás másik ismertetőjele, ha a legjobb projekteket mindig más kapja a csapatunkból, ránk pedig valahogy sosem kerül sor. „Előfordul, hogy a főnökünk már megígérte, hogy egy feladatot mi kapunk, de ezt hirtelen inkább mégis másra bízza. Lehet, meggondolta magát, de az is előfordulhat, hogy ez a bizalom hiányára utal, és ezért nem kaptuk meg az adott munkát” – magyarázza a szakértő. Ng azt tanácsolja, hogy ilyenkor beszéljünk egy másik kollégánkkal, hogy tapasztalt-e már hasonló viselkedést a főnökünk részéről, utána pedig érdemes beszélnünk a főnökünkkel, hogyan vehetnénk részt az ilyen típusú feladatokban a jövőben. Az első lépés megállapítani, mi történt. Valóban azért viselkedett így a főnökünk, mert csendben próbál kiutálni minket? Vagy esetleg egyszerűen mi értelmezzük negatívan a helyzetet, és mindent nagyon sötéten látunk? EZ IS ÉRDEKELHET Ezekben a szakmákban beindult a kirúgási hullám Magyarországon: rengeteg munkavállaló retteghet A rekordmagas idei foglalkoztatás úgy tűnik, véget ért: júliusban és augusztusban is csökkent itthon a dolgozók száma. 3. Ha nincs magyarázat Az is figyelmeztető jel lehet, ha a főnökünk ugyan részt vesz a teljesítményünkkel kapcsolatos megbeszéléseken, azonban nem ad semmilyen tanácsot vagy visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy fejlődhetnénk a munkákban. Szintén a csendes kirúgás része lehet, ha a fizetésemelésünk jóval elmarad a többi kollégáétól, vagy ha folyamatosan lecsúszunk az előléptetésekről, bérmennyire keményen is dolgozunk – jellemzi a szituációt Dilber. A szakértő azt ajánlja, hogy kérdezzünk rá konkrétan a főnökünknél, mit kell ahhoz tennünk, hogy fizetésemelést kapjunk és magasabb pozícióba kerüljünk. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ha erre nem tud válaszolni, akkor az bizonyíték arra, hogy ezen a munkahelyen nincs lehetőségünk komoly sikereket elérni. Azt viszont a munkaadónknak kötelessége közölni, hogy itt nem tudunk már előrébb jutni – tette hozzá a szakértő. 4. Lehetetlen elvárások Általában jót jelent, ha a munkahelyünkön teljesítménytervet kapunk azzal kapcsolatban, mit várnak el, hiszen így mi is tisztában vagyunk vele, milyen célok elérésére kell törekednünk. Ez az azonban szintén lehet a csendes kirúgás eszköze: ha a vezetőnk olyan elvárásokat támaszt velünk szemben, melyek egyértelműen elérhetetlenek, akkor az burkolt utalás lehet rá, hogy kezdjünk máshol munkát keresni. „Ha a tervben szereplő célok szó szerint megvalósíthatatlanok, és képtelenség lenne elvégezni azokat a megadott időn belül elvégezni, ráadásul a főnökünktől nem kapunk ehhez segítséget, akkor ezzel leginkább azt igyekeznek elérni, hogy a felmondás felé toljanak minket” – mondta ezzel kapcsolatban Nadia De Ala munkahelyfejlesztési tanácsadó. 5. Egyik napról a másikra teljesen más lesz a munkánk A csendes kirúgásra utalhat az is, ha a munkaadónk teljesen megváltoztatja a feladatkörünket, ráadásul anélkül, hogy erről megkérdezne minket, szerződésmódosítást ajánlana vagy pedig fizetésemelést adna az esetleges pluszmunkákért – figyelmeztet Jasmina Escalera karriertanácsadó. „ A vállalatok sokszor arra utaznak, hogy muszáj dolgoznunk, hogy meg tudjunk élni, úgyhogy azt hiszik, bármit megtehetnek velünk – teszi hozzá a szakértő. Escalera többször is tapasztalta, hogy egy kollégájának hirtelen teljesen megváltozott a munkaköre, ráadásul áthelyezték egy teljesen másik városba anélkül, hogy a költözést kompenzálták volna anyagilag. Ha egy komoly munkahelyi változás után nincs lehetőségünk újratárgyalni az alkalmazásunk feltételeit, akkor ezzel leginkább azt jelzik a cégek, hogy vagy elfogadjuk a döntéseiket, vagy mehetünk máshová – magyarázza a szakértő. „A vállalatok abban gondolkodnak, hogy a pénzhez vagyunk láncolva, és emiatt bármit megtehetnek. Ha pedig máshová megyünk, akkor is azt hiszik, rajtuk múlt ez a döntés.” EZ IS ÉRDEKELHET Számtalan magyar dolgozó áshatja el magát a szülei miatt: rémisztő igazság látott napvilágot Összeszedtük, melyek voltak a 40. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK