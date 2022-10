Így hódítja meg a szegények boltja Magyarországot: már tehetősebb családok is ide járnak

Gosztola Judit Link a vágólapra másolva

A gazdasági, pénzügyi válságok idején felszaladnak a fogyasztói árak, így felértékelődnek az olcsó árukat kínáló boltok: az látszik, egyre többen vásárolnak diszkontokban, sajátmárkás terméket, és rég voltak ilyen népszerűek a használtruha és az adományboltok. Már augusztus végétől érezhetően nő a bevételük, sőt a vevők összetétele is változik: a középosztálybeli vásárlók is egyre többen vannak. Persze nem csak az olcsóságuk miatt népszerűek ezek az üzletek, egyre többen térnek be elvi megfontolás mentén: ők azok, akik ahelyett, hogy új ruhákat, tárgyakat vennének maguknak, inkább a fenntarthatóságot választják, azaz amíg lehet, körforgásban tartják a még használható fogyasztási cikkeket.

A 2022 őszére kialakult gazdasági helyzet miatt rengeteg család került nehéz anyagi helyzetbe: nem csak az energiáért, a gázért az áramért kell többet fizetniük az átlagfogyasztás felett, de az elszálló élelmiszerárak miatt kevesebb jut ruhára, mindennapi használati tárgyakra is. Egy a Pénzcentrum által készített felmérés szerint a magyarok 90,1 százalékának alapvetően megváltoztak a pénzügyi szokásai, háromnegyedük pedig kénytelen volt elhalasztani nem létfontosságú kiadást az elmúlt három hónapban. Sokan kénytelenek feladni korábbi életszínvonalukat, és lemondani bizonyos termékekről, szolgáltatásokról: a válaszadók 48 százaléka kevesebb ruhát tud venni magának és családtagjainak, 34 százalékuk pedig háztartási fogyasztási cikkeket nem vesz, csak hogy a kötelező kiadásaival ne csússzon el, illetve tudjon élelmiszert vásárolni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ilyen körülmények között az emberek az olcsóbb megoldások felé fordulnak, például diszkontba járnak, sajátmárkás termékeket vásárolnak, és amit lehet olcsóbban, használtan szereznek be. Válságos időkben mindig felértékelődnek az olcsó beszerzést kínáló lehetőségek, mint amilyen például a használtruha üzlet, vagy az adománybolt. Ma már számos ilyen elven működő üzlet, adománybolt működik Magyarországon. Korábban nyilatkozott lapunknak Mester Zsuzsa, egy ilyen koncepcióval működő üzlet, a Filantrópia üzemeltetője: nekik már augusztus végétől érezhetően nő a bevételük, sőt a vevők összetétele is változik, a középosztálybeli vásárlók is egyre többen vannak. EZ IS ÉRDEKELHET Népünnepély a 100 forintos ruhavásár: nyakunkon a brutális válság, egyre többen vásárolnak itt Milyen jó lenne, ha a vidéki nagyvárosokban is lennének ehhez hasonló adományboltok! Európából Amerikába, Amerikából Európába A modell maga Angliából származik, Sáhy Gábor, a Cseriti üzleteket működtető ReBolt Közhasznú Nonprofit Kft. stratégiai vezetője azonban az Egyesült Államokban találkozott vele először, még az előző nagy gazdasági világválság idején, és 2011-ben nyitotta első üzletét – azóta már a 12. is megnyílt pár hete. A visszajelzések alapján már az első perctől lehetett tudni, hogy óriási az igény rá, még abban az évben két másik boltot is nyitottak. Közhasznú gazdasági társaságként, nonprofit formában működnek, ami azonban nem jelenti azt, hogy nem termelődik profit. Csupán csak annyi a különbség, hogy a profitot nem a saját tőkefelhalmozása érdekében termeli, hanem visszaforgatja az alaptevékenységében. Nem veszi ki, de ugyanolyan fontos ahhoz, hogy fejlődni tudjanak, új egységeket is nyithassanak. Mint elmondta: a most zajló hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok természetesen erősítik a mi tevékenységünket: fő célunk az az, hogy minél olcsóbban jó minőségű használati tárgyakhoz jussanak olyan emberek, akik egyébként ezt nem, vagy csak nehezen tudnák normál piaci körülmények között megtenni. Persze van egy új, vagy nem is annyira új réteg, akik nem azért vásárolnak adományvoltokba, mert nem tehetnék meg, hogy újat vegyenek, hanem egyéb megfontolások mentén. Alapvetően hármas vásárlói célcsoportunk van: a szociálisan rászorultak, a tudatos vásárlók, a „zöldek”, akik egyértelműen értik, mi a logika emögött, és a harmadik csoport, akiket kincskeresőknek szoktunk nevezni, ők szó szerint vadásszák az érdekességeket, akár olyanok is vannak közöttük, akik üzleti céllal térnek be hozzánk, akár még ebből élnek. Mind a három csoportnak komoly súlya van, de az látszik, hogy a zöld vásárlók egyre nagyobb arányban képviseltetik magukat. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Nyilván, ahogy a környezeti problémák egyre hangsúlyosabban bekerülnek a közbeszédbe, sokan elgondolkodnak, és olyan megoldások felé fordulnak, mint a fenntartható fogyasztás, a megfontolt vásárlás. Egyre többen szorongunk a klímaváltozás miatt, sokan érzik magukat tehetetlennek, de ha egy ilyen helyen vásárolnak, vagy itt adják le a használt, de még jó állapotú ruháikat, tárgyaikat, azt érezhetik, tettek valamit a környezetvédelemért, és tesznek is végeredményben. Sok a szemét: az adományozás nem lomtalanítás Az adományozói kultúránkon még van mit csiszolni amellett, hogy azért lássuk be, van egy erősen szubjektív eleme is, hiszen mindenkinek mást jelent a még használható kategória. De igyekeznek a szervezetek minél több helyen jelezni, mi az a minimális minőségbeli elvárás, amit el kell érnie egy tárgynak ahhoz, hogy hasznosulni tudjon, hogy be tudjon kerülni a körforgásba. Azzal, ha valaki már egy nem használható tárgyat ad át egy szervezetnek, nemhogy nem segít, de még a terheiket is növeli. Vannak kategóriák, amelyekkel a Csertinél már nem tudnak foglalkozni, ilyen például a bútor, élelmiszer, vegyi áru, - de ezen kívül mindennek foglalkoznak, ami egy háztartásban felbukkan és még használható állapotban van.

