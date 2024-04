Rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely: itt a kormány direkt lépése a Spar magyarországi működésére

Elindult a Kormányinfó. A kormány fontos döntéseket hozott az Alaptörvény módosításával, amely többek között tiltja az elnöknek, hogy kegyelmet adjon gyermekekkel szemben szexuális bűncselekményekben részt vevőknek. A kormány továbbá beavatkozik a benzinkereskedők által alkalmazott magas üzemanyagárakba is, ha azok nem igazodnak a régiós átlaghoz.

Felsőoktatási dolgozók béremelése

Gulyás Gergely kifejtette, hogy a felsőoktatási dolgozók bérigényeit alaposan áttekintették a KIM-mel folytatott tárgyalások során, és mindenki számára érthetőek ezek az igények. A jelenlegi helyzetben a háború miatt a kormány költségei növekedtek, ami korlátozza a rendelkezésre álló forrásokat a béremelésekre. Ennek ellenére Gulyás bízik abban, hogy sikerül megállapodásra jutni ebben az ügyben.

Reptér beruházás

Amikor arról kérdezték, hogy milyen mértékű fejlesztésekre lehet számítani a reptérhez (például vasúti és gyorsforgalmi út felújítására), Gulyás elmondta: ezek jelentős beruházásokat igényelnek, több száz milliárdos nagyságrendűek. Külső finanszírozásra is szükség van, és jelenleg tárgyalások folynak ezzel kapcsolatban. Egyes részek piaci finanszírozással is megvalósulhatnak, például a vasúti fejlesztések, amelyekkel kapcsolatban szintén folynak tárgyalások.

Halasztják a versenytörvény módosítását

Eredetileg a kormány az uniós versenyjogi törvények alapján tervezte módosítani a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hatásköreit, de a gazdasági szereplők kifogásait figyelembe véve elhalasztják a jogszabályok módosítását. Gulyás Gergely szerint így a törvénymódosításról szóló vita még nem zárult le.

Tervek szerint három év alatt elérjük a 3 százalékos költségvetési hiányt

Gulyás Gergely szerint a kormány már intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az idei költségvetési hiány ne haladja meg a 4,5%-ot. Az előrelépéseket, mint például a 675 milliárd eurós beruházás kifizetésének elhalasztása, úgy tervezik, hogy az elsődleges egyenleg 0 legyen az idei évben. A cél az, hogy három év alatt a deficit 3% alá csökkenjen.

Megindul az eljárás a Spar ellen

A Spar-ral szembeni eljárás meg fog indulni, vélhetően jó hírnév megsértése miatt, és amikor megindul a per, arról tájékoztatni fogják a lakosságot. Az osztrák cég vezérigazgatója egy interjúban elmondta, hogy olyan vállalkozók, akik közel állnak a magyar kormányhoz, próbálták felvásárolni a céget, és a kiskereskedelmi különadót zsarolási eszközként említette.

Üzemanyag adócsökkentése?

Gulyás válaszában arra a kérdésre, hogy miért nem terveznek adócsökkentést az üzemanyagokon, rámutatott, hogy Magyarországon az üzemanyagokra kivetett adóterhek az EU-ban elég alacsonynak számítanak, és a kormány nem engedheti meg magának további adóbevételek elvesztését, különösen amikor az államháztartási hiány csökkentése a cél.

Alaptörvény-módosítás

A kormány az Alaptörvény-módosításával is foglalkozott, melynek értelmében az elnök nem adhat kegyelmet olyan személyeknek, akik bármilyen módon részt vettek gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekményekben.

Két további fontos ügyet említett a kormány: az EU-ban egy rossz irányba tartó folyamatot lát, ahol az EU hitelközösséggé válik, és az "Európai Egyesült Államok" létrehozására törekednek. Ezért a kormány csak akkor támogat ilyen jellegű közös hitelfelvételt, ha a parlament kétharmada is ezt támogatja, ami szintén szerepel majd az Alaptörvény-módosításban.

Emellett a honvédelmi törvényt is módosítani fogják a csapatmozgásokkal kapcsolatban.

Benzinárstop

"A háborúk költségei érezhetőek is a benzinárakban is" - hangsúlyozta Gulyás Gergely, amikor a benzinárakról beszélt, bár a részleteket most nem részletezte, mivel azokat már Nagy Márton miniszter közölte tegnap. Gulyás kifejtette, hogy elvárják, hogy az üzemanyagárak a régiós átlaghoz igazodjanak. Ha a kereskedők nem tartják be ezt, akkor a kormánynak be kell avatkoznia.