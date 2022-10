Itt a nyugdíjkalkulátor: pontosan ennyi pluszpénzt kapnak a magyar nyugdíjasok novemberben

Nem kell tovább találgatniuk a nyugdíjasoknak, mennyi pénzt kapnak még 2022-ben, novemberben, ugyanis a Magyar Közlöny október 5-én megjelent számából kiderültek a pontos számok. A novemberi nyugdíjemelés mértéke 4,5 százalékos lesz, a nyugdíjprémium szorzója pedig 0,5. Mit is jelent azonban ez a gyakorlatban? Mekkora lesz az emelt nyugdíj és az egyösszegű kompenzáció? Az év eleji, vagy a már júlusban megemelt összegből kell számítani a novemberben esedékes nyugdíjakat? Mindenkinek ugyanakkora prémium jár idén is, mint tavaly? A Pénzcentrum novemberi nyugdíjkalkulátorával könnyedén kiszámolható minden összeg egynileg, ehhez pedig csak az októberben kapott nyugdíj összegét kell tudni.

Azoknak, akik nem akarnak bonyolult számításokba bocsátkozni kockás papíron, idén is elkészítettük a nyugdíjkalkulátort, amivel könnyedén kiszámítható a pontos összeg.

Fontos tisztázni, hogy november háromféle juttatás is érkezik majd a nyugdíjasok számára: 1. az emelt nyugdíjösszeg, 2. a visszamenőleges nyugdíjkorrekció, és 3. a nyugdíjprémium. Ezekből tevődik tehát össze az a nagyobb összeg, amelyet a jogosultak megkapnak a 11. hónapra. Ezek összegét előre különböző számításokkal lehet kikalkulálni, amelyekhez az kellett, hogy a szorzószámok kiderüljenek a két nyugdíjrendeletből. Mivel ezek október 5-én megjelentek, már pontosan ki lehet számolni, mekkora összeg várható.

Így számol a novemberi nyugdíjkalkulátor

1.

Az emelt nyugdíjösszeg alapját, - ahogy a júliusi évközi emelés esetén is - most is a 2022. januári emelés előtti havi ellátás mértéke határozza meg. A rendelet úgy szól: "2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat, (...) amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt."

Tehát abból az összegből kell számítani, amelyből a januári emelést is számolták. (Bár az öregségi nyugdíjat emeltük ki, még számos más juttatást is érint a rendelet.) Legegyszerűbben a 2021. év végén járó összeget megszorozva 1,134-dal, kapnánk meg a novemberi emelt nyugdíj összegét (így benne lenne az év eleji 5%-os, a júliusi évközi 3,9%-os, és a most novemberi 4,5%-os emelés is). Azonban nem biztos, hogy a múlt év végi nyugdíjösszegre annyian emlékeznek. A jelenlegi, októberi nyugdíjból is ki lehet természetesen számolni a várható összeget, több lépésben. Ezért készítettük el a Pénzcentrum nyugdíjkalkulátorát, hogy leegyszerűsítsük ezt a számítást:

A számítás lényeget, hogy az októberi nyugdíjat előbb el kell osztani 1,089-del - így megkapjuk az emelés előtti nyugdíjösszeget -, és utána kell megszorozni 1,134-del. Ez alapján egy átlagos nyugdíjösszeget kapó idős, mely januárban 164 102 forint volt, számításaink szerint novembertől nagyjából 177 230 forintos havi ellátásra számíthat. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk:

2.

A visszamenőleg járó kompenzáció összege ugyanígy a tavalyi nyugdíjból számolódik. A tavalyi nyugdíjat kell megszorozni 0,045-del, ez lesz az egy hónapra járó emelés összege. Az átlagnyugdíj esetében ez nagyjából havi 7 ezer forint. Ezt kapják meg a nyugdíjasok november utólag az első 10 hónapra, illetve a 13. havi nyugdíj után. Tehát ami egy hónapra kijött, azt még 11-gyel meg kell szorozni. Így körülbelül 77 ezer forint érkezhet még egy összegben az átlagos juttatásban részesülőknek. A pontos összeget a nyugdíjkalkulátorunk kiszámítja az október havi nyugdíjból.

3.

A nyugdíjprémium összegének számításáról - akárcsak a kötelező nyugdíjemelésről - a 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkezik. Eszerint ha az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, valamint a költségvetési egyenleg tartható, akkor a nyugdíjasoknak abban az évben prémiumot kell fizetni. Magát az összeget úgy számolják ki, hogy összeszorozzák a várható GDP-növekedés 3,5 százalék feletti részét és a novemberben esedékes - tehát jelen esetben a megemelt - nyugdíj 25 százalékát, de maximum 20 ezer forintot. Emiatt a maximálás miatt a legtöbb nyugdíjas minden évben hasonló összegre számíthat, csak a 80 ezer forint alatti nyugdíjat kapók kapnak kevesebbet.

Így idén, mivel a prémium szorzója 0,5, a legtöbb nyugdíjas 10 ezer forintra számíthat.

Lesznek azonban, akiknek kevesebb jár: tavaly például több mint 176 ezer nyugdíjasnak volt 80 ezer forintnál kisebb az ellátása Magyarországon.