Nem dőlhet hátra, aki fával fűtene télen: hiába a hatósági ár, csúnya világ jöhet

Egyetlen hónap alatt több mint 42 százalékot emelkedett a tűzifa ára. A rezsiemelés miatt megugrott a kereslet a fatelepeken, amelyeken egyébként már a háború kitörésekor is hatalmas érdeklődést tapasztaltak. A kormány korábban hatósági árat vezetett be a tüzelőre, de úgy tűnik, ez a lépés sem fogta vissza az árak elszabadulását.

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon az éves drágulás mértéke meghaladta a 20 százalékot. De a horrorisztikus inflációs adat csak a jéghegy csúcsa. Például egyetlen hónap alatt 42,3 százalékkal emelkedett meg egy mázsa tűzifa ára a KSH adatai szerint. Szeptemberben már 7160 forintot kértek mázsájáért, mialatt augusztusban még csa 5030 forintot kellett érte fizetni.

A piacon vélhetően most érett be a rezsiemelés, amely hatására valóságos roham indult meg a tüzéptelepekre. Hogy mennyire hatalmas ugrás volt a mostani, jól szemlélteti, hogy összességében tavaly szeptember óta "csak" 63,8 százalékkal emelkedett meg egy mázsa fa ára.

Érdekesség egyébként, hogy a fabrikett ára lényegében év eleje óta változatlan, azzaz január óta mindössze 4,5 százalékkal emelkedett, és tavaly szeptemberhez képest is mindössze 18,2 százalékkal kerül többe, ami lényegesen jobb mutató a tűzifáénál.

Már a rezsiemelés előtt megindult a roham

Mint fentebb írtuk a drágulás javarészt a rezsiemelés számlájára írható, viszont a kereslet már az év elején kezdett felfutni a fatlepeken. Akkor a magyarok a háború miatt tarthattak gázhiánytól, és kezdtek el betárazni, ami jócskán felverte az árakat is.

A háború kitörése miatt már március eleje óta szokatlanul nagy a forgalom a hazai tüzépeken. Azt, hogy mennyivel sajnos nehéz megbecsülni, ahogy azt se tudjuk pontosan, hogy a vásárlók hány százaléka az, aki eddig is fával fűtött, mennyi, aki most döntött mellette, illetve kik azok, akik hasznot szeretnének húzni a helyzetből. Az viszont biztos, hogy az igény jóval több mint korábban, ami miatt most akár több hónapos előjegyzésre is lehet számítani

– mondta korábban lapunknak Tóth János, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség főtitkára. Mint kifejtette, Magyarországon évente megközelítőleg 6-7 millió köbméter fát termelne ki, amiből 3,5 millió köbmétert értékesítenek tüzelőnek. Azonban a szakember becslései szerint a megnövekedett kereslet miatt ezt 700-800 ezer köbméterrel kellene valahogyan kipótolni. A legtöbb tüzelőt egyébként már a nyár közepére felvásárolták.

Mit sem ér a hatósági ár?

A durva áremelkedés elsőre meglepő lehet annak tükrében, hogy szeptemberben az állam hatósági árat vezetett be a tűzifára személyenként 10 köbméterig. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

Ugyanakkor ebben nincs benne a szállítás, ami köbméterenként az átvételi helytől való távolság függvényében kb. 4 ezer és 12 ezer forint közötti összeget kóstál köbméterenként - de korábban találtunk olyan vállalkozást is, amely 30 ezerért vitte a fa köbméterét. És akkor még nem jött a képbe a feldolgozás: ugyanis az erdőgazdaságok hatósági áron 2-4 méteres databokban adják a fát, aminek a feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodni. Ha magunk nem akarjuk, vagy nem tudjuk összevágni a tüzelőt, akkor újabb tízezrekket kell kifizetnünk erre a melósoknak, akik konyhakészre vágják a fát.

Ennek kapcsán egyébként október elején Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy egyeztetések zajlanak a katasztrófavédelemmel, a büntetés végrehajtással, az erdészeti oktatási intézményekkel az erdőben 2-4 méteres hosszban termelt tűzifa telephelyen történő darabolására.

A miniszter szerint a tapasztalatok alapján az igénylők többsége már rendelkezik erre a télre tüzelővel és a következő évre vásárol. Van olyan erdőgazdaság, ahol ez az arány eléri a 70 százalékot, azonban azok, akik idénre vásárolnák meg a tüzelőt előnyben részesülnek azokkal szemben, akiknek már megvan télire a megfelelő mennyiségű fájuk.

Kíváncsiak voltunk arra is, mennyibe kerül manapság a tűzifa, ha nem hatósági áron szeretnénk megvenni. Több telephely weboldalán is készlethiányra figyelmeztettek, ahol pedig volt, ott jellemzően 65 ezer és 80 ezer forint közötti összeget kértek egy erdei köbméter tüzelőért - ez persze függ a fa fajtájától, illetve attól is, mekkorára van hasogatva. A szállítás ebben az esetben sincs benne az árban, ahogyan a lerakodás sem.

Mennyi egy erdei köbméter tűzifa?

Az erdei köbméter a tűzifa mennyiségének mértékegysége lehet, mely egységesen 1 méteres sorokba rendezett, 1 méter hosszúságú feldolgozatlan farönkökből rakott 1,7 méter magasságú farakás. (A magasság 1,7 méteres a hézagok miatt). 10 erdei köbméter tehát az 1 méter hosszú farönkökből rakott, 1,7 méter magas, 10 méter hosszú farakást jelenti. Kérdés, hogy mennyire is lesz száraz a fa, mert erre a paraméterre a kormány nem tért ki, így a tüzelő tömege eltérő lehet.