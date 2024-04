Videó: bejutottunk a SPAR üzemébe, ahol évi 20 millió kg húst dolgoznak fel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrum a 20 éves SPAR Regnum húsüzemében járt: Bicskén évente 20 millió kilogrammnál is több húst dolgoznak fel, csúcstechnológiával. A SPAR Regnum húsüzeme 20 évvel ezelőtt kezdte meg a termelést. Ma már az évi 19 millió kilogramm bontott sertés- és 1,1 millió kilogramm bontott marhahús feldolgozása mellett sajtszeleteléssel is foglalkozik, valamint oktatási központként is működik.

Az áruházlánc összesen több mint 8 milliárd forintot fordított létrehozására és a későbbi fejlesztésekre. Jelenleg több mint 360 ember dolgozik az üzemben, akik tavaly az indulási húsmennyiség 120-szorosát állították elő a legmagasabb színvonalon és higiéniai szabványok szerint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A húsüzem magas minőségű sertés- és marha tőkehúsokat, valamint ezekből az alapanyagokból készült húskészítményeket forgalmaz, a REGNUM, a SPAR és az S-BUDGET márkanevek alatt. Az áruházlánc így biztosítja üzleteiben naponta friss, egyenletesen magas minőségű, ellenőrzött és változatos húskínálatot.

