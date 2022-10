Gulyás Gergely rendkívüli bejelentése: beszántják a napelemes betáplálást, csak szigetüzemű rendszert lehet telepíteni ×

Jövőre 21 százalékkal, utána 25-tel, 2025-ben pedig 30 százalékkal kell megemelni a pedagógusok bérét - hangzott el a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely azt is mondta, hogy alapjaiban megváltozik a napelemek engedélyeztetési rendszere.

A kormány áttekintette az EU-val folytatott tárgyalások állását, 17 ügyben döntöttek arról, hogy megcsinálják az Unió felé tett vállalásokat - kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Megalakul többek között a korrupcióellenes hatóság, átalakul a közbeszerzések rendszere, és támogatási rendszer is lesz a mikrovállalkozások, illetve a kkv-k számára a közbeszerzések díjaival kapcsolatban. Gulyás elmondta, hogy a szükséges törvényjavaslatokat az Országgyűlés elfogadta.

Ekkora béremelést kapnak 2023-ban a magyar tanárok

A jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú: a kormány elkötelezett a tett vállalások érdekében. Jelentős pedagógus-béremelés is kell, a Bizottság támogatólag lépett fel. 2025-re elérjük azt a kitűzött célt, hogy a pedagógusok fizetée elérje a diplomás átlagbér 80%-át

Jövőre 21 százalékkal, utána 25-tel, 2025-ben pedig 30 százalékkal kell megemelni a pedagógusok bérét - tette hozzá a miniszter. Abban bíznak, hogy ha sikerül megállapodni Brüsszellel, akkor már január elsejével jöhet a 21 százalékos béremelés. Gulyás szerint így a béremelési ciklus végére, vagyis 2025-re a pedagógusok átlagbére 777 673 forint lesz.



Beszántják a napelemes betáplálást, csak szigetüzemű rendszert lehet telepíteni

A kormányülésen energetikai kérdéseket is tárgyaltak. Az ország ellátása biztosított, de továbbra is keresik az elérhető energiaforrásokat, ám az mindenhol drága - fejtette ki Gulyás Gergely. A gáztárolók kapacitásait folyamatosan növelik, de fél évig akkor is lenne elég gáz, ha egyetlen molekula gáz sem érkezne be az országba. Ettől függetlenül az egerniarendszerben sok változtatásra van szükség, a helyreállítási alapból szeretnének költeni a zöldenergia-fejlesztéseket is.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy több az igény a napelemeknél, mint amit a hálózat be tud fogadni, ezért a szabályokon változtatni kell. Mint kifejtette, azok, akik már betáplálják a hálózatba, illetve, akiknek már befogadtrák az igényét, nem változik a jelenlegi szabályozás, a még elő nem jegyzett igények kapcsán fognak a szabályokon változtatni.

Mivel a villamosenergia-rendszer jelenleg nem tudja befogadni a megtermelt energiát, ezért a betáplálás lehetőségét felfüggesztjük. Akik ezt követően telepítennek, azoknak változik a szabály. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak a saját háztartásában használhatja fel az energiát

- magyarázta Gulyás, aki azt is hozzátette, hogy a szigetüzemű rendszerek engedélyeztetése jóval egyszerűbb.

A miniszter hozzátette, ez vonatkozik a háztartásokra és a vállalkozásokra is, akik a saját célra állítanak elő energiát - tette hozzá a miniszter. Az ok, hogy a jelenlegi hálózat nem bírja el az energia betáplálását. Az új változások az erőművekre nem vonatkoznak. Gulyás Gergely azt is megígérte,

ha a hálózatfejlesztés megvalósul, akkor a betáplálást újra lehetővé teszik.

Miért gyengül a forint?

A magas energiaárak minden gazdaságra negatívan hatnak, de nekünk nagyon jelentős az energia- kitettségünk, több eurót vagy dollárt kell beszereznünk, ezért zuhan a forint árfolyama folyamatosan. Gulyás Gergely szerint ennek akkor lesz vége, ha nem lesznek szankciók. A költségvetés stabilitása jó, de a külkereskedelmi deficitet is mérsékelni kell.