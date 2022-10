Hivatalos! Nemzeti konzultáció 2022: itt vannak a kérdések

A kormány nemzeti konzultációt hirdetett, melynek témája többek között az ország gazdasági helyzete és az Oroszország ellen bevezetett szankciók – derül ki a kormány Facebook-posztjából.

A kormány már korábban bejelentette, milyen témákból tart nemzeti konzultációt, most viszont kijöttek a konkrét kérdések is a kormány Facebook-oldalán. A leveleket péntektől postai úton is kézbesítik a következő hét kérdéssel: