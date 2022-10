Atyaég! Ennyit iszik, szív el havonta az átlag magyar: erre a rezsipokolban is lesz pénz?

A rezsihorror kitörésével az emberek sok mindenről mondanak le az elmúlt hetekben-hónapokban, különösen, ami nagyon sokba került. Most azt vizsgáltuk meg, hogy az alkohol és a cigaretta mennyi pénzt visz el a családi kasszából átlagosan, és eléggé kikerekedett a szemünk. Ráadásul biztosan van, aki még ennél is többet költ.

Mind az energiaválság (illetve az emiatt bevezetett rezsiemelés), mind a brutális infláció komoly terhet rak a magyar családokra immár hónapok óta. Van olyan, aki az utolsó forintjait számolgatja a hónap végén, egyre több mindenről kell lemondani annak érdekében, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy a kiadásunk több legyen, mint a havi bevétel. Enni és inni muszáj, illetve a tél közeledtével megfagyni sem szeretnénk, de azért bőven van tér még a legtöbb háztartásban a spórolásra.

A lakosság fogyasztási szokásait vizsgáló statisztikákból például világosan kiderül, hogy Magyarországon még mindig rettenetesen sokat isznak és dohányoznak az emberek. Ez pedig nem csak egészségtelen, de a folyamatos áremelkedés miatt lassan megengedhetetlen luxusnak számít, ami lehetőséget teremt a spórolásra is. Kiszámoltuk, hogy egy magyar család átlagosan mennyit költ el italra és cigarettára egy hónapban - riasztó számokat kaptunk.

Mennyit iszunk, és mennyibe kerül ez?

A KSH adatai szerint a felnőtt lakosság 45,5 százaléka ritkán, 20,2 százaléka pedig mértékkel, de gyakrabban fogyaszt alkoholt. A nagyivók százalékos aránya 5,2 százalék, 29,1% pedig soha nem iszik semmilyen alkoholt. Ezek az adatok ugyan 2019-esek, de, ha az akkori 9,75 milliós népességgel számolunk, akkor kijelenthető, hogy

hétmilliónál többen isznak kisebb vagy nagyobb rendszerességgel Magyarországon.

Szintén a KSH adataiból derül ki, hogy 2019-ben a magyarok átlagosan fejenként 28 liter bort, valamint 72 liter sört fogyasztottak el. Az alábbi grafikonon ábrázoltuk a két termék árának változását, amelyből kiderül, hogy bizony a bor és a sör jelentősen megdrágult az elmúlt években.

Mivel havi szintre szeretnénk kihozni a fogyasztás árát, osszuk most el az átlagos magyar által fogyasztott sört és bort 12-vel. A bornál az évi 28 liter fogyasztás havonta 2,3 liter, vagyis a 2022 szeptemberi árral (740 Ft) számolva havonta 1726 forintba kerül az átlagos (!)* borfogyasztás. A sör esetén az átlagos (!)* éves 79 liternyi fogyasztás havi szinten 6,58 litert jelent fejenként, ami a 2022 szeptemberi sörárral (318 Ft) felszorozva havi 2092 forintot jelent egy főre. Összesen tehát átlagosan csak sörre és borra 3818 forintot költ el egy hónapban az átlag magyar, és akkor az égetett szeszek fogyasztásáról még nem is beszéltünk.

Nagyon fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek az adatok statisztikai átlagok, amely úgy jön ki, hogy az összes fogyasztást elosztották a felnőtt lakosság számával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy komoly szórás van az elfogyasztott mennyiségek tekintetében, attól függően, hogy valaki a "soha nem ivók", a "ritkábban ivók", a "gyakrabban, de mértékkel ivók", vagy épp a nagyivók táborát erősíti. Így például egy "gyakrabban, de mértékkel" sört vagy bort fogyasztó esetében is könnyedén kijöhet havi szinten akár 5 számjegyű összeg is. Főként, ha azt vesszük, hogy a statisztikai átlag a termékek esetében is fenn áll, azaz a KSH vizsgálatában vannak "filléres" sörök és borok, és "méregdrága" tételek is.

Rengeteget pöfékelünk, a pénztárcánk is megérzi

Az Eurostat legutolsó, 2019-es adatai szerint Magyarországon a dohányosok naponta 15,4 szál cigarettát szívtak el átlagosan. Ez egy 19 szálas csomagolás esetén azt jelenti, hogy egy napon 0,81 doboznyi cigi fogyott el egy átlag dohányosnál. Az alábbi grafikonon a KSH-ban elérhető cigaretta-árváltozást szemléltettük 2019 óta.

A 2022 szeptemberi árral számolva 0,81 doboz cigi 1410 forintba került. Ez az ár egy 30 napos hónappal szorozva tehát azt jelenti, hogy egy átlagos dohányos havonta 42 309 forintot költ erre a káros szenvedélyre. Vegyünk most egy olyan családot, ahol akár ketten, vagy hárman is cigiznek:

két ember esetén 84 ezer, három embernél pedig már 126 ezer forint megy el a bagóra minden egyes hónapban. Ez az összeg csaknem megegyezik a 2022-es havi nettó minimálbérrel, ami 133 ezer forint.

Ebbe halunk bele leginkább

Nyilván azzal sem mondunk újat, hogy nem csak eszement drága az alkohol és a cigaretta (mint összesítésünkben is látszik, havi szinten súlyos tízezreket jelent a családi költségvetésben is, amit bőven lehet, és talán lassan kell is másra költeni), de kimondottan rosszat is tesz az egészségünknek. A WHO adatai szerint például Magyarországon 19 percenként 1, naponta 77, évente pedig 28 000 magyar hal bele a dohányzással összefüggő betegségekbe.

Befektetésbe is mehetne

Havonta több tízezer forint arra, hogy saját egészségünket kockára tegyük, nem tűnik valami okos befektetésnek. Ehelyett viszont sokkal jobbakat ajánlunk: valami olyasmit, hogyha a fentebb tárgyalt összegeket befektetjük, szép profitot realizálhatunk rajtuk. Lássunk most néhányat ezek közül!

Alacsony kockázatú, vagyis a befektetett tőke csökkenésének esélye nélküli befektetések eszköze az állampapír. Az állampírhozamok viszont az infláció szintje alatt vannak, ez igaz az 1 éves diszkontkincstárjegyre is. Hosszú kötvényekkel is bukta van, de 3-4 év mulva egy 10 éves kötvénnyel már reálhozamot lehet elérni. Az állampapír és a rövid kötvények teljesen jó megoldás. Csakis ezekbe érdemes fektetni, ha alacsony kockázatot keres az ember, pláne, hogy végre ismét vannak hozamok. Magyar kötvényekben is, de az amerikai infláció követő állampapír, a TIPS például jelenleg amerikai infláció + 1% hozamot biztosít, tehát dollárban 1% reálhozamot.

Az ingatlanpiac most zuhanásban van, ami egy globális trend. Bár folyamatosan érzékeljük a lakásárak drágulását, gyors haszont nem remélhetünk ettől a szegmenstől - ez amúgy sem az a piac, amitől ezt remélni lehet. A fentebb már említett állampapírok viszont jó alapot adhatnak a befektetni vágyóknak, nemrég ugyanis teljesen átalakult a piac. Arról, mibe és hogyan érdemes most fektetni, nemrég írtunk részletesen - a lenti linkre kattintva most felfrrisíttheted a befektetései tudásod.