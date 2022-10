Nyugdíjemelés 2022: átlagosan plusz 87 ezer forint érkezhet novemberben, sokan viszont egy fillért sem kapnak

Már éppen időszerű volt, hogy kiderüljön, mekkora nyugdíjemelésre és nyugdíjprémiumra számíthatnak a magyar idősek idén novemberben. A Magyar Közlöny október 5-én megjelent száma tartalmazza a rendeletet, amely 4,5 százalékos emelésről, és 0,5 százalékos nyugdíjprémium kifizetéséről szól. Az emelés alapját az a nyugdíjösszeg képezi, amelyet még a 2022. januári emelés előtt kaptak a nyugdíjasok, míg a prémiumot a novemberben aktuális nyugdíj összegéből számítják ki. Mutatjuk, hogy ez alapján kinek mekkora összeg járhat ez alapján.

Beigazolódtak az előrejelzések, amely alapján a kormány eltért a törvény által előirányzott nyugdíjemelés számítástól, amely alapján mindössze 1,8 százalékos emelés járt volna novemberben a nyugdíjasoknak. Ezt ugyanis a KSH inflációs mutatói alapján határozhatták volna meg, mely a 2022. január-augusztus időszakra, vagyis az év első 8 hónapjára 10,7 százalékos inflációt jelzett. Mivel év elején 5 százalékkal, júliusban 3,9 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, az összesen 8,9 százalékos emelésen túl mindössze 1,8 százalékos kompenzáció járt volna. A 4,5 százalékról meghozott döntést valószínűleg nem a nyolchavi, hanem az éves előrejelzések alapján hozták meg, így összességében 13,4 százalékos éves emelésről határozva.

Így számítható ki a novemberi nyugdíjemelés összege

Mivel a számítás alapját a saját nyugdíj összege képezi, ezért abból lehet kiszámítani a pontos összeget. Először is fontos leszögezni, hogy november háromféle juttatás érkezik majd a nyugdíjasok számára:

1. az emelt nyugdíjösszeg,

2. visszamenőleges nyugdíjkorrekció,

3. és a nyugdíjprémium.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyugdíjemelés 2022: hivatalos, ennyi plusz pénz jár a magyar nyugdíjasoknak novemberben Megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, amely meghatározza az idén novemberi nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium mértékét.

Az emelt nyugdíjösszeget legegyszerűbben úgy lehet kiszámítani, hogyha tudjuk, mennyi volt a 2022. januári emelés előtt a havi ellátás mértéke. Ugyanis a friss rendelet szerint - és az eddig megszokott gyakorlat szerint is - az évközi emelések alapját is az előző évi juttatás képzi, nem a már az évben megemelt összeg. A rendelet úgy szól:

2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat, (...) amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Bár az öregségi nyugdíjat emeltük ki, még számos más juttatást is érint a rendelet. Ez részletesen itt olvasható.

Így a 2021. év végi nyugdíjhoz kell hozzáadni a 13,4 százalékát - amely tartalmazza az eddig 5%, 3,9% és a nvemberi 4,5%-os emelést is -, vagy egyszerűen megszorozni a nyugdíjösszeget 1,134-del. Ha valaki nem tudja, mennyi volt már tavaly a nyugdíja év végén, az is ki tudja számolni, mekkora lesz a novemberi összeg. Ehhez az októberi nyugdíjat előbb el kell osztani 1,089-del, és utána megszorozni 1,134-del.



Az átlagnyugdíj januárban a KSH közlése szerint 164 102 forint volt - ebben már benne volt az év eleji 5 százalékos emelés. Ez az összeg nagyjából 170 200 forintra emelkedhetett a rendkívüli, évközi emelés hatására júliusban. Számításaink szerint novembertől az átlagnyugdíj összegét kapó idősek nagyjából 177 230 forintos havi ellátásra számíthatnak.

A visszamenőleg járó kompenzáció összege pedig ugyanígy a tavalyi nyugdíjból számolódik. Az átlagnyugdíj esetén nagyjából havi 7 ezer forinttal lehet számolni, mely utólag az első 10 hónapra jár októberig, illetve a 13. havi nyugdíj után. Így körülbelül 77 ezer forint érkezhet még egy összegben az átlagos juttatásban részesülőknek.

Ezt egyénileg úgy lehet kiszámolni, hogy a tavalyi nyugdíjat megszorozzuk 0,045-del, így megkapva az egyhavi emelés összegét. Ezt pedig szorozzuk 11-gyel, így jön ki a teljes kompenzáció összege. Ha nem tudjuk már a tavalyi nyugdíj összegét, akkor az októberi nyugdíjat osszuk el 1,089-del, majd szorozzuk meg 0,045-del, és végül 11-gyel. Ez egy lépésben az októberi nyugdíj szorozva 0,455-del.

Mekkora lesz a nyugdíjprémium?

A nyugdíjemelés magasabb így, mint a várt összegek - bár a nyugdíjas szervezetek szerint 10 százalékos emelésre lenne szükség - a nyugdíjprémium viszont alacsonyabb a vártnál, mindössze 0,5 százalék a rendelet szerint. A 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 101. § (5) bekezdés úgy rendelkezik: "Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni" a jogosultak számára.

A törvény szerint a nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.

Ez azt jelenti, hogy akinek 80 ezer forintnál magasabb a nyugdíja (mivel 80 ezer forint 25 százaléka 20 ezer forint, de annál magasabb nyugdíjak esetében is maximum 20 ezer forinttal kell számolni), az 10 ezer forint nyugdíjprémiumra számíthat idén. Akinek alacsonyabb a nyugdíja vagy más ellátása, az kevesebbre. Tavaly például több mint 176 ezer nyugdíjasnak volt 80 ezer forint az ellátása Magyarországon.

Az emelt nyugdíj mellett egy összeben átlagosan 87 ezer forint plusz juttatás érkezhet 2022. novemberben.

Úgy tűnik, tényleg rendkívüli év volt 2021, amikor egységesen 80 ezer forintot fizettek ki a nyugdíjasoknak prémium gyanánt. Nemcsak a gazdasági növekedés volt kimagasló, hanem végre nem tettek különbséget a kis jövedelemből és a luxusnyugdíjból élők között. Idén ugyanúgy maradtak a százalékos juttatásnál, meghatározott plafonnal. Pedig

a százalékos emelések és prémium fizetése csak mélyíti a jövedelmi különbségeket a magyar nyugdíjasok között - akinek magas a nyugdíja folyton többet, a kisnyugdíjasok egyre kevesebbet kapnak. Ezen a folyamaton csak ront a 2022. évi brutális infláció, és a rekordszintű nyugdíjemelés.

Lehetnek nyugdíjasok, akik semmit sem kapnak

Már júliusban váratlanul ért több nyugdíjast, hogy bár emelésről szóltak a hírek, ők nem kaptak több nyugdíjat. Ennek oka, hogy utólagos emelés, korrekció csak azokat a nyugdíjasokat illeti meg, akik 2021. december 31-ig nyugdíjba vonultak. Aki idén mentek nyugdíjba, nem kapnak emelést, annak ellenére hogy számukra is ugyanolyan drasztikus mértékben drágult az élet 2022-ben.

A friss rendelet, hasonlóan a júliusi 3,9 százalékos emelésről szóló rendelethez, az alapján a juttatás alapján ítéli meg a nyugdíjemelést "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt". Ez pedig a hivatkozott Kormányrendelet szerint: "a 2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíj".

Így már a júliusi nyugdíjemelésről szóló rendelet is csak azokra a nyugdíjakra vonatkozott, amelyekre a januári emelésről szóló, vagyis amelyet még 2022. január 1-je előtt állapítottak meg - így van ez most is. Tehát aki idén ment nyugdíjban, november sem számíthat kompenzációra az infláció miatt, ahogy júliusban sem.

A nyugdíjprémiumot a Törvény szerint szintén csak azoknak kell fizetni, akik a tárgyévet megelőző év legalább egy napján nyugellátásban részesült, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó olyan ellátást kapott, amely az előbbivel egy tekintet alá esik. Így sokan lehetnek, akik idén vonultak nyugdíjba, novemberben azoban sem emelést, sem prémiumot nem kapnak.