Kezdődhet a járványszezon: súlyos tünetekkel térhet vissza az influenza, koronavírus 2022-ben

Megérkezett az új omikron ellen kifejlesztett Pfizer-vakcina, valamint a patikákban már kapható az influenzaoltás és a térítésmentesen kérhető oltóanyagokat is elkezdték eljuttatni a háziorvosokhoz. Idén még nem indult olyan oltási kampány, mint a korábbi években, amikor központilag ösztönzik a lakosságot az oltások felvételére, viszont még indulhat később. Annyi biztos, hogy az egészségügyi szakemberek azt szorgalmazzák: mindenki vegye fel az emlékeztető covid19-oltását, és az influenza elleni vakcinát is. A 2022/2023-as influenzaszezon várhatóan jóval keményebb lesz, mint az eddigi években. Azt pedig továbbra sem lehet tudni, hogyan és mikor mutálódik tovább az omikron, ezért kell a megelőzésre nagy hangsúlyt fektetni.

Már elérhető a patikákban az idei influenza elleni védőoltás. Ez azt jelentheti, hogy nem az állam intézi idén az országos vakcinabeszerzést, és az ellátórendszeren keresztül teszi ingyen elérhetőve. Ebből arra lehet következtetni, hogy visszatérünk a járvány előtti idők gyakorlatához és csak bizonyos csoportok számára lesz ingyen elérhető az influenzaoltás, hivatalos tájékoztatást még nem adtak ki. A vakcinázást feltehetően a háziorvosi rendelők fogják megszervezni. Eközben a koronavírus elleni vakcinával pedig folyamatosan oltanak az oltópontokon (már a spéci omikron elleni Pfizerrel) - az pedig változó, hogy a háziorvosi rendelőkben felvehetik-e a betegek a covid-oltást. Kérdés, hogy milyen sorrendben érdemes felvenni az oltásokat, vagy hogy be lehet-e adatni egyszerre őket. Ennek jártunk utána.

Szeptember óta a kormányzati tájékoztatás szerint elérhető új típusú, omikron elleni Pfizer vakcina a lakosság számára a kórházi oltópontokon. Az alapimmunizálást követő első és második megerősítő oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, akik legalább 4 hónapja kapták meg az előző oltásukat. A megerősítő oltás típusáról az oltóorvos dönthet - írja a téjékoztató. Utolsó friss adataink szerint jelenleg a beoltottak közül 6,2 millióan a második, 3,9 millióan a harmadik, és már több mint 352 ezren a negyedik oltást is megkapták.

A koronavírus jelenleg leginkább terjedő BA.5 variánsa ugyan nem okoz annyi súlyos megbetegedést, mint egyes korábbi variánsok, viszont épp elég kellemetlenséget okoz, és az influenzával karöltve idén sok dolgozó kiesését okozhatja a munkából, gyerekek hiányzását az iskolából és az időseknek, krónikus betegeknek ugyanúgy nagyobb veszélyforrást jelent.

Lassan három hete elérhetők a patikákban az influenza elleni oltások, azonban ezt idén nem verték nagy dobra. Az elmúlt években nem lehetett magánúton hozzájutni az influenzaoltáshoz úgy, hogy besétált valaki a patikába és megvette magának a vakcinát, az állam intézte a beszerzést és osztotta szét ingyen az oltóanyagot. 2022-re úgy tűnik, felfüggesztették ezt a gyakorlatot, tehát nem kell "sorban állni" az ingyen oltásért. Ugyanakkor megkezdődött a térítésmentesen kérhető influenza elleni oltóanyag eljuttatása a háziorvosokhoz a Népszava értesülése szerint. Akik tehát a veszélyeztetett csoportokhoz tartoznak, már érdeklődhetnek a praxisban.

Az egészségügyi szakemberek az utóbbi hetekben arra hívták fel a figyelmet, hogy az influenzajárvány idén súlyosabb lehet, mint a korábbi években. Kemenesi Gábor virológus szerint várhatóan dupla erővel, súlyosabb járványt okozva térhet vissza az influenza-vírus és az újabb Covid-hullám. A déli földrész adatai is korán jelentkező és kiterjedt influenzajárványt valószínűsítenek az ősszel induló európai járványszezonra. Dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke is arra hírta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években a korlátozások, a kötelező maszkviselés miatt az influenzajárvány enyhébb volt, de idén várható, hogy intenzívebben fog visszatérni. Az egyesület közlése szerint a gyermekek és serdülők beoltása a leghatékonyabb módja az influenzás megbetegedések megelőzésének, mivel az influenzavírus terjesztésében a gyermekek kiemelt szerepet játszanak.

Már nem oltatunk olyan szívesen

Amíg a 2020/2021-es influenza szezonban a szokásosnak mondható 700-800 ezerhez képest rendkívül sokan, több mint 1,2 millióan oltatták be magukat. Ebben nyilván közrejátszott, hogy a koronavírus vakcina még nem volt elérhető széles körben, illetve a központi, erőteljes oltási kampány. A következő szezonban (2021/2022) az oltási hajlandóság visszatért a normálhoz közeli, 760 ezres szintre, pedig a koronavírus hullámok és az influenzajárvány is intenzív volt. A megelőző szezonban azonban a találgatások ellenére enyhén alakult az influenzajárvány, ráadásul megérkeztek a covid-vakcinák is, talán így sokan nem érezték szükségét az influenza elleni oltásnak.

Az egészségügyi szakértők viszont továbbra is hangsúlyozzák, mennyire fontos lenne az oltások felvétele - a covid-emlékeztető és az influenza elleni oltóanyag egyaránt! Sajnos azonban úgy tűnik, a járvány megrendítette a magyarok hitét az oltóanyagokban. Az Ipsos friss tanulmánya szerint a magyarok egyharmada szerint a komoly fertőző betegségek ellen - mint pl. a kanyaró, rózsahimlő, mumpsz, torokgyík, szamárköhögés stb. - nem kellene kötelezőnek lennie a védőoltásnak. A korábbi évekhez képest csökkent azok aránya is, akik inkább, vagy teljesen egyetértenek a kötelező védőoltások rendszerével:

A grafikonon látható, hogy a magyaroknál csak a portugálok szkeptikusabbak a kötelező oltások kapcsán. Amíg globálisan a lakosság 59 százaléka a kötelező védőoltások mellett van, addig nálunk csak 41 százalék. Az is kiderült az Ipsos infografikájáról, hogy a korábbi években magasabb volt az arány: 2018-ban még 52 százalék támogatta a kötelező védőoltásokat, a járvány óta lett 41-42 százalék az arány, tehát 10 százalékpontos csökkenés következett be. Ez az adat is azt mutatja, hogy az oltási hajlandóság romolhatott Magyarországon a pandémia hatására.

Az egészségügyi szakemberek azonban mind egyetértenek abban, hogy az oltás az egyik legfontosabb eszköze a világjárvány megfékezésének.

Az influenza- vagy covid19-oltást vegyük fel előbb?

A szakemberek szerint, ha valaki külön alkalommal adatná be a koronavírus és influenza elleni vakcinát, akkor aszerint kell döntenie, mikor kapta az utolsó emlékeztető oltását, illetve volt-e fertőzött a Healthline cikke szerint. Ha az utolsó oltás óta 4 hónap, vagy a betegség után 1 hónap eltelt, felvehető a következő oltás. A szakértők szerint pedig tévhit, hogy kellene várni a két oltás között, ha külön adatjuk be azokat: semennyi várakozási idő nem szükséges.

Beadatható egyszerre a két oltás?

Elméletileg igen, gyakorlatilag ma ez nehezen kivitelezhető, hiszen a háziorvosok közül kevesen oltanak covid-ellen, így azt a vakcinát oltóponton lehet beadatni, ahol viszont valószínűleg nem fognak "Covid-napon" influenza oltást adni be kérésre. Ez természetesen még változhat, akár lehetnek kombinált akciónapok is, de ilyen tervekről nem hallottunk, az NNK pedig nem válaszolt lapunknak az idei oltási kampánnyal kapcsolatos kérdéseire.

Viszont ha valakinek sikerül valahogy megoldania, hogy egyszerre megkapja a két oltását, az nyugodtan felveheti azokat ilyen módon. Annyit szoktak javasolni, hogy ha egy karba kapja valaki mindkét oltást, legyen legalább 2-3 centiméter a kát szúrás helye között. Viszont az esetleges mellékhatások, mint a karfájdalom, elkerülése érdekében két külön karba adják általában az oltásokat.

Mikor adassuk be az oltásokat?

Az influenza elleni oltást októberben szokták elkezdeni adni - jellemzően október második felétől kezdenek az esetszámok is emelkedni, a 42. héten a tavalyi szezonban már a járványküszöböt is megközelítette a számuk. Ahogy a pandémia előtti időkben is, az ajánlás most is az: minél előbb, annál jobb.

A koronavírus elleni emlékeztető vakcina pedig, ahogy fent említettük, 4 hónapnál régebbi oltottság esetén beadható. Ha valaki időközben covid fertőzött volt, 1 hónapot érdemes várni. Most már nem érdemes spekulálni tovább, mikor jön a következő hullám, vagy mikor jön a legújabb vakcina. A jelenlegi legújabb Pfizer oltásokkal oltanak jelenleg, a hullámokat pedig szezonok fogják minden bizonnyal felváltani. Az pedig most már bármikor beköszönthet.