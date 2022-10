Leesik az állad: ennyiért koktélozgat a magyar elit a világ legjobb bárjaiban

Minden évben megválasztják a világ legjobb koktélbárját, idén először nem egy new yorki, vagy egy londoni, hanem egy spanyol, méghozzá Barcelonában található hely végzett a lista első helyén. Utánajártunk, mennyiért koktélozhatunk a földgolyó TOP10 bárjában: és hát volt, amikor leesett az állunk, akadt olyan hely, ahol 30 ezer forintba kerül egy pohár ital! Magyar szereplő nem fért fel a 100-as listára, ám megnéztük, melyik Magyarország legjobb bárja, és ott milyen árakkal találkozhatunk.

Barcelona lett a koktélok új világfővárosa, a híres Paradiso bár végzett az első helyen a William Reed által összeállított "A világ 50 legjobb bárja 2022-ben" című kiadványban. A végső lista több mint 600 iparági szakértő véleménye alapján készült el, akik a világ minden tájáról érkeztek: a bártenderektől és koktélszakértőktől kezdve a tanácsadókon át az italkritikusokig. A topbárokat felsorakoztató kiadvány 2009-es indulása óta ez az első év, amikor a lista élére New Yorkon és Londonon kívüli bár került.

A Paradiso, amely 2021-ben a harmadik helyen végzett, egy mediterrán stílusú bár Barcelona felkapott Born negyedében. A katalán főváros két másik bárral is büszkélkedhet a top 10-ben: A Sips, amely a 37. helyről a harmadikra ugrott, és a Two Schmucks, amely a 11. helyről a 7. helyre kúszott fel. Összesen négy spanyol szórakozóhely került be a világ 50 legjobbja közé, a Madridban található Salmon Guru a 15. helyen áll.

A három spanyolországi bár mellett két latin-amerikai ország is előkelő helyen végzett: a mexikóvárosi Licorería Limantour a negyedik, a kolumbiai Cartagenában található Alchemical pedig a tizedik helyen végzett. A bárok tekintetében Mexikó a legnagyobb favorit, az ország fővárosában négy létesítmény is bekerült a legjobb 50 közé. A szakértők által világszerte kedvelt latin-amerikai országok közé tartozik még Argentína, ahol három bár található Buenos Airesben, és Peru, ahol egy bár található Limában – írja a Statista.

Térképre tettük a 10 legjobb bárt, és megnéztük mennyibe kerül egy-egy koktél a top helyeken.

TOP10 legjobb bár a világon 2022:

Paradiso Barcelona (7-15 euro, 3 ezer - 6 450 forint) Tayēr + Elementary London (10-14 font, 5ezer 7 ezer forint, de van, ami 50 fontba kerül, 25 ezer forint) Sips Barcelona (10-12 euró, 4300-5100 forint) Licorería Limantour Mexico City (11 USD, 4800 forint) Little Red Door Paris (15 euro, 6400 forint) Double Chicken Please New York (18 USD, 8 ezer forint) Two Schmucks Barcelona (15 euró, 6500 forint) Connaught Bar London (27 GBP, 13 500) Katana Kitten New York (20 dollár, 8800 forint) Alquímico Cartagena ("30k cop", 29 ezer forint)

Magyar TOP Bár

A teljes rangsor itt elérhető: magyar bár nincs a TOP50-es, de még a TOP100-as listán se, ne is keressük. Idén az Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán kihirdették az Év Coctail Bárját is, a díjat a Black Swan Budapest kapta, mely a magas szintű koktélkultúrára nyitott emberek számára biztosíts helyet, ahol megismerkedhetnek az alapanyagok rejtelmeivel, és igazi különlegességeket kóstolhatnak. Itt 3990 és 9900 forint közötti összegekért koktélozhatunk, de van az étlapon 24 990 forintos tétel is.