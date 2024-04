Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel. Az új termék pillanatok alatt lett sikeres a közösségi piactéren.

A 2020-ban piacra lépett Urilcard első nagy dobása a digitális névjegykártya, az Urilcard kártya volt, ami leváltva a papíralapú névjegykártyákat, minden eddiginél egyszerűbbé tette a digitális névjegyek megosztását. Azzal is többet ad, mint egy hagyományos papíralapú névjegykártya, hogy képes összesíteni az elérhetőségeinket, beleértve a weboldalunkat és a közösségi média felületeinket is. Így bármely üzleti partner telefonjában azonnal menthetővé válik a digitális névjegy, tartalmazva minden fontos információt, linket, amit meg szeretnénk osztani. A technológiai startup azóta számos mérföldkövön van túl, szerepelt vezető üzleti magazinokban, és az RTL Klub Cápák között műsorában is debütált termékével, melyet mára több, mint 6000 partner használ, köztük olyan cégek is, mint a Telekom, az E.On, a Hertz, a Konica Minolta, vagy az Opten.

Amíg a kártya a vállalkozásokat szolgálja ki, addig az Urilcard most a fogyasztói piacot, a magánszemélyeket vette célba új megoldásával, az UC Ringre keresztelt okos gyűrűvel. Az eszközt hozzáérintve a telefonunkhoz egy regisztrációs oldalra navigál, ahová adatainkat, profiljainkat egyszer elmentve - legyen szó a telefonszámunkról, e-mail címünkről, az Instagram, vagy a LinkedIn oldalunkról - később egyetlen gyűrű-érintéssel bármilyen infót megoszthatunk magunkról új ismerősünkkel, legyünk akár egy üzleti találkozón vagy egy péntek esti buliban, baráti összejövetelen.

UC Ring egyébként nem csak a kapcsolatépítést teszi lehetővé, hanem a pénzküldést is. Az UC Pay funkcióval Pénzt fogadhatunk barátainktól és családtagjainktól, akár a Revolut vagy más, arra alkalmas internetes bankok segítségével. Csak egy érintés az UC Ringgel a másik fél telefonjához, és máris indíthatjuk az utalást. Ezzel tovább egyszerűsítve és felgyorsítva a pénzküldést a mindennapokban.

A fekete színű okos gyűrűt többféle méretben gyártotta le a cég. Azzal kapcsolatban, hogy a kiválasztott eszköz jó lesz-e a vásárló ujjára, kár aggódni, az Urilcard ugyanis méret garanciát ad, az esetleg rossz méreteket kicserélik.

Az Urilcard már egy kártya kiegészítő, a UC Tag piaci bevezetésével is a közösségi finanszírozás modelljével lépett szintet. A bevált módszeren ezúttal sem kívánt változtatni Drabant Sebestyén, a cég alapítója, aki az okos gyűrűvel is a Brancsközösség platformján indított kampányt, ami rekordot döntve, egy nap alatt gyűjtött össze annyi elővásárlót, hogy teljesülhessen a kitűzött kampánycél. A brancskozosseg.hu az első olyan magyar közösségi piactér, amely a Kickstarter-hez és Indiegogo-hoz hasonlóan online felületet biztosít a jó ötletek és a vásárlók összekapcsolására.

Az Urilcard mögött álló cég tulajdonosa, Drabant Sebestyén a vállalkozók új generációjához tartozik, digitális nyitottságával 2021-ben elnyerte a Telekom Digitálisan Tettrekész Díját, 2023-ban pedig a Tőkeportálon a Legjobb Brancs Kampánygazda-díjjal is elismerték.

(Címlapkép: UC Ring)

