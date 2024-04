Legendás iparágat sodort a tönk szélére a digitalizáció: lassan luxus lesz ez is

Az elmúlt 10-15 évben egyre inkább háttérbe szorult a papírra írás, jegyzetelés. A legtöbb diák valamilyen digitális eszközön rögzíti az órai jegyzeteit. Telefonunkban számos feljegyzést tárolhatunk, levél helyett e-mailt, képeslap és távirat helyett pedig legtöbbször elektronikus üzenetet küldünk. Képes a digitális világ kiszorítani a papírt a mindennapjainkból? Egyáltalán, milyen a hazai papírgyártás helyzete?

Az Oeconomus elemzésében azt írja: a fafeldolgozást, papírtermék gyártást és nyomdai tevékenységet is magába foglaló ágazat ipari termelésének értéke az elmúlt években, főleg 2018 óta mutat dinamikus növekedést. A szektor a teljes feldolgozóipari termelés 3-3,5%-át teszi ki, 2022-ben 1 941 829 millió forintnyi termelési értéket realizáltak.

A papírgyártás szempontjából nélkülözhetetlen cellulóz főleg import formájában érkezik a gyárakba. 2021-ben 36,5 millió USD értékben importáltunk cellulózt, a magyar export értéke pedig 2,53 millió USD-t tett ki.

A nyersanyaghiány miatt a legtöbb papírtermék import formájában kerül a magyar vásárlók elé. 2021-ben összesen 2 110 millió USD értékben érkezett hazánkba papíripari termék, amely nagy részét papír tárolók, higiéniai papír termékek, valamint kaolin bevonatú papíráru tett ki. Utóbbit főleg gyógyászati, orvosi célokra hasznosítják.

Az elmúlt 2-3 év során jelentős fogyasztói áremelkedés volt megfigyelhető az egyes papíripari termékek esetében. A főként egészségügyi, higiéniai, háztartási cikkeket érintő árnövekedés elsődleges okaként az energiaárak drasztikus emelkedését jelölték meg a gyártók. Ellátási hiányok nem, vagy csak minimális mértékben alakultak ki, az árak azonban azóta is tartósan magasak maradtak. Az olyan termékek esetében is megfigyelhető az árnövekedés, amelyek nem a felsorolt kategóriába, hanem egyéb, főként nyomdai áruk közé tartoznak.

A KSH által közzétett fogyasztóiár-index értékek szerint az elmúlt években főként a tankönyvek ára emelkedett jelentősen. 2023-ban több, mint 74 százalékpontos növekedés figyelhető meg a tankönyvek fogyasztóiár-indexének alakulásában, az előző, 2022-es év értékeihez képest. Szintén nőtt a tanszerek, írószerek ára: itt 5,2 százalékpontos volt 2023-ban a növekedés az előző évi értékhez képest. Az energiaárak növekedése mellett 2021 végére rekordmagas értékre emelkedett a cellulóz ára, valamint a szállítási és tárolási költségek (konténerárak) is. Mindezek együttesen hatottak az itthon is érzékelhető áremelkedésekre, némely árucikk esetén pedig akár hiányokra is.

A magyarországi papírgyárak esetében is figyelemreméltó a külföldi befektetések részesedése. 2012 óta figyelhető meg az FDI részesedés állomány növekedése a szektorban, 2022-ben 1 953,4 millió eurót ért el a befektetések állománya. Ugyan a hazai gyárak nagy része magyar többségi tulajdonnal rendelkezik, a külföldi tulajdonos közül itt is megtalálhatóak az osztrák és német partnerek.

Globális tekintetben a legnagyobb papírgyártó országok közé Kína, az Amerikai Egyesült Államok és Japán tartozik. A legnagyobb papírfogyasztó állam pedig Kína, az USA és India.