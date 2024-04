Kezdődhet a titánok harca a boltokban: egymásnak feszültek a márkák, sok régi kedvenc áll vesztésre

Az Unilever és más FMCG vállalatok a sajátmárkás termékek térnyerésével szembesülnek, amelyek az adatok szerint a fogyasztói preferenciák változása és az inflációs nyomás miatt egyre népszerűbbek - írta a Grocery Gazette. A versenyképességük megőrzése érdekében ezeknek a cégeknek innovatív stratégiákat kell alkalmazniuk, mint például árképzési és promóciós taktikák finomítása, valamint a minőség és az innováció előtérbe helyezése, hogy megkülönböztessék magukat a piacon és visszaszerezzék piaci részesedésüket a kereskedelmi márkáktól.

Az Unilever és más gyorsan forgó fogyasztási cikkekkel (FMCG) foglalkozó vállalatok számára a piaci részesedés visszaszerzése kulcsfontosságú kihívást jelent, különösen az európai piacon, ahol a sajátmárkás termékek egyre nagyobb teret hódítanak. Az Unilever fagylaltüzletágának példája, amely magában foglalja a Magnum és Cornetto márkákat, 6%-os mennyiségi csökkenést szenvedett el - írták..

A PepsiCo és a Nestlé esete is azt mutatják, hogy még a nagy márkák sem immunisak ezekre a trendekre. A Grocery Gazette által megkérdezett iparági szakértők szerint az FMCG-vállalatoknak innovatívnak kell lenniük és versenyképesebb árakra van szükség. A saját márkás termékek növekvő népszerűségét több tényező befolyásolja, főként az olcsóbb ár és a minőség javulása. Jane Ostler, a Kantar globális gondolatvezetésért felelős ügyvezető alelnöke szerint ez egy növekvő probléma, mivel az élelmiszerekre fordított kiadások több mint felét már most is ezek teszik ki.

Az FMCG-vállalatoknak tehát alapvető kérdéseket kell feltenniük maguknak: eléggé különböznek-e termékeik más termékektől? Képesek-e olyan árat kérni, amely elfogadható árrést eredményez? Innovatívak-e? Csak lépést tartanak azokkal, vagy megelőzik a fogyasztói igényeket? Kiemelték: az árképzés fontos eleme ennek a versenynek.

Az Unilever bejelentése szerint "kiélezett árképzési és promóciós stratégiát" fog alkalmazni, elsősorban az Egyesült Államokban, annak érdekében, hogy helyreállítsa versenyképességét. Más vállalatok is hasonló lépéseket tesznek. A Mentos például többféle árkategóriát és csomagolást vezetett annak érdekében, hogy minden vevőt megszólíthasson.

Az innováción túlmenően az FMCG-vállalatoknak hangsúlyozniuk kell exkluzivitásukat és minőségüket. A Magnum új termékinnovációi jó példák arra, hogyan lehet sikeresen megszólítani a fogyasztókat új ízpárosításokkal és limitált kiadású termékekkel - írták.

Végül de nem utolsósorban, az FMCG-márkák számára létfontosságú lehet egy erős márkaidentitás kialakítása és fenntartása. Ez segíthet abban, hogy megkülönböztessék magukat a saját márkás termékektől és indokolhassák a prémium áraikat. Az olyan sikeres vállalatok mint például a Coca Cola - amely 6%-os növekedést ért el - jól mutatják e stratégia fontosságát.

Kutatás: a kereskedelmi márkás termékek megítélése Magyarországon

A saját- avagy kereskedelmi márkák térhódítása kéz a kézben jár természetesen a fogyasztók árérzékenységével, amelyet egy-egy gazdasági válság, és a nyomában kialakuló egzisztenciális problémák csak még inkább tetéznek. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy mindezek ellenére milyen is ezen olcsóbb, helyettesítő termékek megítélése a fogyasztók körében. A következő hetekben a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, nagymintás felmérést végez, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a hazai vásárlók az ún. kereskedelmi/saját márkás, illetve a gyártói márkás termékekről.

Az alábbiakban arra szeretnénk megkérni, hogy töltsd ki a kérdőívet, ezzel segítve munkánkat. A kutatás név nélküli és önkéntes, semmilyen visszakeresési lehetőséget nem tartalmaz, mindösszesen néhány percet vesz igénybe. A kutatás eredményeit a Pénzcentrum online felületén fogjuk közzétenni. Köszönjük, hogy részt veszel a kutatásban!