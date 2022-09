Őrült felhalmozási hullám indulhat meg: ezek a termékek aranyat érhetnek hamarosan

Napról napra drágulnak az alapvető élelmiszerek és egy hónap múlva már az árstop sem segít az egyre laposodó magyar pénztárcákon. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint az infláció még nem tetőzött, az élelmiszerárstopot viszont nem lehet fenntartani. Jelen állás szerint október 1-ig marad érvényben korlátozás a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertés- és csirkehús árait tekintve, viszont az árstop közelgő megszűnése és az élelmiszerek rohamos drágulása felhalmozási hullámot indíthat el a boltokban. Valóban sokat spórolhatunk, ha bizonyos termékeket előre megveszünk, azonban csak tervezetten, ésszel érdemes bármit is felhalmozni. Mutatjuk a legalapvetőbb tanácsokat az éléskamrák feltöltéséhez.

Az utolsó friss adatok szerint júliusban 27 százalékos volt az élelmiszerek inflációja, ezen belül a margarin 65,8, a kenyér 57,9, a sajt 52,6, a száraztészta 49,1, a tejtermékek 43,8, a baromfihús 38,8, a tojás 37,5 százalékkal lett drágább. A cukor "mindössze" 8,4, az étolaj 6,9 százalékkal került többe, viszont ezeket a termékeket még védi az árstop október 1-ig. Utána azonban az árak nagyléptékű elszabadulására lehet számítani, azt jósolják az étolaj literje például 1400 forintba is kerülhet. Nem kell azonban októberig várni a drágulásra: az élelmiszerek napról napra többe kerülnek, már követni sem lehet az árakat. Így nem csoda, ha sokan döntenek a készletezés, felhalmozás mellett. Azonban nem szabad ezt sem esztelenül csinálni! Mutatjuk, hogy mit és hogyan érdemesnek betárazni.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy friss interjúban arról beszélt, hogy az ársapkák betöltötték a szerepüket, hosszú távon nem fenntarthatóak. Kifejtette azt is, hogy az infláció még nem tetőzött, még nem látják ennek a növekedésnek a végét, ezért lépni kell. Ahogy a rezsicsökkentés módosítása, és a benzinárszabályozás esetében óvatosan jártak el, úgy várhatóan az élelmiszerárak esetében is ezt az elvet követik - mondta el a miniszter. Tehát valószínűleg az eredeti tervek szerint október 1-től megszűnik majd az élelmiszerárstop - addig is már csak egy hónap van hátra. A meredeken emelkedő árak miatt lehetséges, hogy a lakosság fontolgatja: még amíg lehet, előre bevásárol.

Bár cikkünben részletesen végigvesszük, hogy mivel érdemes feltölteni az éléskamrákat, azt le kell szögezni, hogy a felhalmozási roham, pánikvásárlás egyáltalán nem vezet jóra. Senkit sem buzdítunk arra, hogy azonnal rohanjon megvenni az őszi-téli élelmiszerkészletet! Sőt: a kapkodás, a vásárlás zaklatott vagy szorongó állapotban csak rossz - pénzügyi - döntéseket szül. A boltokban pedig váratlan hiányok alakulhatnak ki a felvásárlási rohamok miatt, ami szintén nem jó sem a vevőknek, sem a kereskedőnek. Aki amellett dönt, hogy bizonyos termékeket előre megvesz (esetleg még az árstop megszűnése előtt), annak azt tanácsoljuk, hogy nyugodtan, tervezetten és ésszel vásároljon.

Hamarosan vége az élelmiszerárstopnak

Egy év elején meghozott rendelet 2022. február 1. és 2022. május 1. közötti időszakban, hat termékre vonatkozóan árstopot léptetett érvénybe Magyarországon. Később ezt a határidőt meghosszabbították október 1-ig, így még egy hónapig hatósági áras marad

a kristálycukor (fehér cukor),

a BL55-ös búzafinomliszt,

a finomított napraforgó étolaj,

a házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

a csirkemell és a csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

és az ultra magas hőmérsékleten hőkezelt (UHT), 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej.

Az említett termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő kereskedő által 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. Vagyis ezek a termékek a tavaly októberi áron kaphatók még most is, azonban már nem sokáig.

Az árstopba bevont összes termék esetében nagyléptékű áremelés következhet októberben. Mind a cukor, a liszt, a tej, az étolaj, valamint a sertés- és csirkehús esetében arra kell számítani, hogy jelentős lesz a drágulás. Mi több, azoknak a termékeknek, amelyeknek az árstoppolt áruk alacsony árszintje "húzta le" az árát eddig - pl. a friss tej nem mehet bizonyos árszint fölé, mert alternatívaként ott az olcsó UHT - szintén drágulni fognak. Ezért nem csoda, hogyha a lakosság még az árstop megszűnése előtt bevásárol ezekből a termékekből.

Mit és hogyan érdemes eltárolni?

Először is azt kell belátni, hogy mindenkinek más-más élelmiszereket érdemes felhalmoznia nagy tételben, mégpedig a saját eddigi étkezési szokásainak megfelelően. Az általános ajánlás csak mankó, ami alapján össze tudja állítani a saját listáját! Ha valaki eddig évi 1-2 üveg lekvárt evett, nem érdemes most azzal feltöltenie az éléskamrát, viszont ha sok tésztás ételt fogyaszt, akkor száraztésztából érdemes betáraznia. Tehát csak olyasmit ajánlott felhalmozni, ami biztosan elfogy, különben nem spórolunk vele, éppenhogy pénzkidobás.

Nem tanácsos továbbá olyasmit felhalmozni, ami nem áll el sokáig, megromolhat, illetve túl nagy helyet foglaló termékeket sem. Ki akarna egész télen 200 guriga vécépapírt kerülgetni a 40 négyzetméteres panelban? Gondoljuk tehát alaposan át, mi az, ami biztosan szükséges, elfogy, sokáig eltartható és mindezt ésszerű mennyiségben kezdjük felhalmozni.

Mielőtt viszont elrohannák a hipermarketbe, készítsünk egy alapos, mennyiségeket is pontosan leíró bevásárlólistát. Csak ez alapján vásároljunk!

Reggeliző pelyhek, müzlik

Kezdjük a listaírást a nap elején, a reggelivel. Annak megfelelően, általában mit eszünk reggelire - azt is átgondolva, hogy nyáron mást szoktunk-e fogyasztani, mint a téli időszakban! - gondoljuk át, mit lehet eltárolni hosszabb ideig. Bizonyos müzlik, a zabpehely, kukoricapehely, mindenféle kevert reggelizőpelyhek, babapiskóta, piskótatallérok, kekszek nagyrészt mind hosszú lejáratúak, tehát eltárolhatunk belőlük nagyobb mennyiséget.

Aki reggelire sok tejet iszik, az a hosszú lejáratú tejekből is tárolhat el, illetve tejbegrízhez, tejberizshez, tápiókapudinghoz grízt, rizst, tápiókát is. Aki szendvicset szokott enni, az csemege húskészítményeket eltehet a fagyasztóba, ha van elég tároló kapacitása.

Tartósított élelmiszerek

Mi más lenne alkalmasabb arra, hogy hosszabb ideig tároljuk, mint a tartósított élelmiszerek. A tartósításnak rengeteg formája, fajtája van: kozerv formában vehetünk gyümölcsöt, zöldséget, félkész és kész ételeket is. Befőttként, lekvárként szinté gyümölcsöket, savanyúságként zöldségeket tárolhatunk el, és ott vannak a mézek valamint a mogyoró- és más magkrémek. Akár még magunk is nekiállhatunk a befőzésnek, itt a lecsószezon és érik az alma, a birs, a körte, a füge és még a szilva is. Gyümölcsöket, zöldségeket pedig még aszalt és szárított formában is el lehet tárolni.

Nem szabad megfeledkezni a hús- és halkonzervekről, májasokról és más szendvicskrémekről, és a különféle kész szószokról sem. A ketchupok, gulyáskrémek, fokhagymakrémek, mustárok stb. mind sokáig elállnak. Viszont fontos hangsúlyozni, hogy aki eddig nem fogyasztott pl. májkrémet, ne vegyen csak azért most nagyobb mennyiséget, mert ez eláll, hiszen ha nem eszi meg, csak pénzkidobás lesz! Csak olyan tartósított élelmiszert vegyünk, amit biztosan el is fogyasztunk!

A bébiételek szintén a tartósított élelmiszerek közé sorolhatók, viszont tápszerből, bébiételből szintén csak annyit érdemes eltárolni előre, ami várhatóan el is fogy. Ezt nem olyan egyszerű kiszámítani, ebben kérhetjük tapasztalt anyukák, védőnők segítségét. Amit viszont érdemes eltárolni előre, ha újszülött is van a családban: gyümölcsök, zöldségek a hozzátápláláshoz.

Instant porokat, zacskós levest, ételalapokat is akkor vásároljunk, hogyha el fogjuk fogyasztani. Bár a statisztikákból úgy tűnik, Magyarország nagy instant tésztaleves fogyasztó, olvasóink kommentjeiből az derül ki, hogy nagyon sokan utálják ezeket az ételeket. Aki így érez, ne halmozzon fel belőlük, hiszen úgysem fogja megenni szívesen:

Gondoljunk a házikedvencekre is! A kutya- és macskakonzervek, szárazeledek sokáig elállnak - és a drágulás már megkezdődött, megállni valószínűleg még nem fog. (Sőt a macskaalom sem romlik meg, az ára viszont egyre nő és nő.) Érdemes nem csak magunknak, hanem az állatoknak is bevásárolni előre.

Hűtve, fagyasztva

Akinek van pincéje, hűvös kamrája, az télire könnyen el tud tárolni gyökérzöldségeket, tököt, burgonyát, almát. Akinek pedig van egy nagyobb fagyasztója, az félkész- és készételeket, húsokat, zöldségeket könnyedén le tud fagyasztani, sokáig tárolni. Érdemes lehet már eleve olyan adagokban fagyasztani az alapanyagokat, amit majd készítünk belőle. Tehetünk el kiadagolt darálthúst, vagy már előre felkockázott sertéscombot, csirkemellet, levescsomagot, de előre felkockázott répát is akár, hogy a leveshez csak ki kelljen venni, vagy már legyalult tököt főzeléknek.

Ahogy arra már felhívtuk a figyelmet, a karácsonyi ajándékok beszerzésén túl a menü megtervezését is el lehet kezdeni, és időben eltenni a pontyot a fagyasztóba a halászléhez, illetve a többi fagyasztható alapanyagot. Nem is szólva arról, hogy amíg árstop van, addig érdemes a húskészleteket feltölteni. Arra viszont érdemes figyelni, hogy hány hétig tárolhatók el a húsok a fagyasztóban! Mindig írjuk rá a tárolóedényre, hogy mikor vásároltuk a húst, sőt, a hűtőajtaján kívül, vagy digitális formában listát is vezethetünk a fagyasztó tartalmáról. Így nyomon lehet követni, mit kell előbb elfogyasztani!

Ne essünk abba a hibába, hogy telerakjuk a fagyasztót, aztán ami nem fogy el 4-6 hónap után, kénytelenek leszünk kidobni!



Az élelmiszerpazarlás pénzkidobás is egyben, és előre tervezéssel, illetve egy kevés odafigyeléssel megelőzhető. Szóval ne válogatás nélkül töltsük meg a fagyasztót: itt is érvényes, hogy olyat vegyünk, ami egyébként is elfogy. Értelemszerűen az eleve fagyasztott ételekből is jó, ha teszünk el, de azok közül is olyat, amit már kipróbáltunk, és biztosan megeszünk.

Sokan fagyasztott pékárut, levelestésztát, vagy kész pékárut - kenyeret, zsemlét - is szoktak fagyasztani tartalékként. Ha sok a hely, érdemes lehet ilyesmit is eltárolni, azonban érdemes okosan beosztani a tárolókapaciást! Ha kicsi a fagyasztónk, és spórolás céljából halmozunk fel, akkor egy-két zsemle helyén inkább húst tároljunk: ugyanannyi helyet foglal, de értékben többet jelent - és merjük állítani, hogy bármilyen drága is legyen a pékáru a jövőben, a hús árát nem fogja elérni. (Az árstop megszűnését követően bizonyosan nem.)

Alapvető élelmiszerek

Beszélni kell a teljesen kézenfekvő liszt, cukor, só, olaj, száraztészta, rizs, kenyérmorzsa, stb. és száraz hüvelyesek ügyéről is. Az alapvető élelmiszerek között számos hosszú ideig eltartható termék van, és bizonyára sokan már fel is halmoztak belőlük nagyobb mennyiséget - ha nem most, akkor még a kovid idején. Gondoljunk vissza, hogy mennyi kg liszt, tészta, cukor, stb. került azután felajánlásra az ukrajnai háború károsultjainak részére a karanténkészletekből. Sokan megtanulhatták (volna) a járvány alatt zajló vásárlási hullámokból, mi az, amit tényleg érdemes tárolni, és mit nem. Most fel kell ezt a tudást frissíteni, ha ismét készletet akar valaki felhalmozni.

A bab, lencse, sárgaborsó, csicseriborsó, gersli, bulgur, köles, kuszkusz, quinoa, chia mag mind jól eltarthatók, ha valaki használja ezeket, érdemes lehet ebből is készletet képezni. Már említettük a rizst és a grízt is, mely szintén jól eltarható, és további drágulás van kilátásban, így nyerhetünk rajta, ha pár zacskónyit megveszünk előre - bár ezek az élelmiszerek alapvetően nem számítanak a legdrágábbnak, így sokat nem lehet rajta spórolni.

Ami viszont várhatóan tovább drágul - és már így sem olcsó - a száraztészták, és az árstoppol liszt, kristálycukor, étolaj ára is kilőhet hamarosan. Cukrot így is nehezen találni már sok boltban, ha tudunk, érdemes előre venni belőle néhány kilónyit, a többi élelmiszerből pedig szintén a fogyasztásunknak megfelelő mennyiséget.

Csoki, édesség, nasi

Ha a spórolás a cél, akár azt is mondhatnánk, úgy is lehet küzdeni az infláció ellen, ha leszokunk az egészségtelen nasizásról és édességfogyasztásról. Így nem is javasolnánk a csokoládé, chips, popkorn, kekszek, magvak stb. felhalmozását. Azonban az ember általában nem tud egyik napról a másikra megszabadulni a szokásaitól. Ennek pedig az a vége, hogy nem veszünk előre ilyesmit, később viszont ha megkívánjuk, majd horrorárat fizethetünk érte.

Azért nem kell telepakolni az egész kamrát chips-szel és csokikkal, hanem ésszerű mértékű tartalékot kell ezekből is képezni. Mindenki maga tudja, mennyit nasizik, és hol folyik el leginkább a pénz - ennek megfelelően tervezze el, miből és mennyit fog betárazni. A nasinak számító, gyakran a rágcsálnivalók mellett árusított kétszersültek, puffasztott rizsszeletek, extrudált kenyér, pászka, stb. akkor jó, ha van otthon, ha az ember nem nassol. Vésztartaléknak teljesen megfelel, ha az ember nem tud friss pékárut venni, és sokáig eláll.

Kávé, tea, kakaó, egyéb italok

Az italokra gyakran nem gondolunk, ha élelmiszerekről van szó, pedig ezek között is akad olyan, amely hosszú ideig eltárolható, az ára pedig meredeken emelkedik. A drasztikus teadrágulás már a járvány alatt végbement, és a kávé árak is jelentősen nőttek, ez pedig állítólag még csak a kezdet, hamarosan durván elszállhatnak az árak. A nagy tea- vagy kávéfogyasztóknak érdemes átgondolniuk, mekkora kiadást jelent ez nekik, és mennyit tudnak spórolni, ha előre bevásárolnak. Továbbá érdemes alternatív megoldásokat keresni a teázásra, kávézásra.

Ugyanígy aki nagy gyümölcslé, üdítőital fogyasztó, vagy egyszerűen rengeteg ásványvizet iszik, szintén átgondolhatja, megéri-e ezt folytatni. Természetesen fel lehet halmozni kólát, vagy almalevet, de bizonyos mértékű fogyasztás felett nem lehet elegendő készletet tartani. Viszont ha például szörpből - ami szintén sokáig eláll - vásárolunk készletet, és átszokunk erre, azzal helyet és pénzt is meg lehet takarítani. Ha pedig ásványvíz helyett csapvizet fogyasztunk - akár vízszűrő kancsóból, sokat spórolhatunk. Érdemes átgondolni, milyen ételt-italt mivel lehetne helyettesíteni:

Mondani sem kell, de a friss tej ára is az egekbe szökött. Aki eddig ódzkodott az UHT-től, de úgy érzi, nem fogja tudni megfizetni a friss tejet már, az tartós tejből is készletezhet. Az alkoholokat sem kíméli a drágulás, a sörök máris megdrágultak, de a borokat is hamarosan eléri az elkerülhetetlen infláció.

Nem csak élelmiszerekre lehet gondolni

A koronavírus járvány alatt a felhalmozás, pánikvásárlás zászlóshajója a vécépapír volt, abból mindenki nagy mennyiséget vásárolt. Igaz, bármeddig eltartható és mindig szükség lesz rá, a felhalmozása értelmetlen volt és csak hiányokat generált, mivel nem voltak a gyártók és a boltok felkészülve ekkora rohamra. Tehát az emberek attól tartva, hogy hiány lesz vécépapírból, pánikszerűen kezdtek vásárolni, ami a hiányt generálta. A spórolás szempontjából sem a ez a termék a legideálisabb, mivel viszonylag nagy helyet foglal, és keveset lehet megtakarítani 1-1 gurigán, ha előre bevásárolunk. A KSH szerint a nyolcdarabos, 3 rétegű egészségügyi papír év eleje óta 20 százalékot drágult, júliusban átlagosan 1220 forint volt egy csomag, míg a járvány előtt még 900 forint. 40 forinttal drágább tehát egy guriga papír jelenleg, szóval sokat nem lehetett spórolni a felhalmozással.

Alapvetően azt javasoljuk, ha valaki a háztartási termékeken akarna spórolni, inkább keressen olcsóbb alternatívát a készletezés helyett. Folyékony szappan helyett vegyen sima szappant, 3 helyett 2 rétegű vécépapírt, olcsóbb mosószert, használjon ecetet, szódabikarbónát takarításra. Számos ilyen praktika létezik még, egyszerű tervezéssel a rutinszerű vásárlás helyett máris sokat lehet spórolni.

Viszont ha sem vécépapírt, sem tisztítószereket különösebben nem érdemes most felhalmozni, akkor mi az, amit mégis? Mi az, amire minden ősszel-télen szinte biztosan szükség van, viszonlag drága és egyre drágul, de sok helyet nem foglal?

Vitaminok, gyógyszerek, gyógyteák, stb.

Először is, a gyógyszerekre és más gyógyulást támogató szerekre rengeteg pénzt költünk el minden évben, viszont ezt a kiadást jellemzően alábecsüljük. Hiszen sokszor olyan apró költésekből tevődik össze, minthogy munkába menet beszaladunk a patikába torokfertőtlenítőért, vagy ha kifogy a vitamin, azt is veszünk a közértben. A gyógyszergyártókra, patikákra azonban ugyanúgy hatnak a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági hatások, így a drágulás folyamatos.

Érdemes lehet tehát még azelőtt átnézni, mi van otthon a házipatikában, mielőtt bejön az influenzaszeon vagy egy következő covid-hullám. Ha valami nincs készleten, még most érdemes pótolni. A házipatika legalapvetőbb kellékei ősszel:

vitamin,

gyógytea,

toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta,

köptető, köhögéscsillapító,

láz- és fájdalomcsillapító,

hasfogó (pl. széntabletta).

Fontos azonban, hogy ne kezdjünk felesleges gyógyszerfelhalmozásba, mert annak csak az a vége, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszerek hulladékként végzik! Mielőtt rohannánk a patikába feltölteni a készleteket, ellenőrizzük, mi van már eleve otthon - ez az első lépés. Reálisan gondoljuk át mire, és milyen mennyiségben lehet szükség. Írjunk listát, akárcsak a bevásárlás esetén!