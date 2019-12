Itt a Telenor, Telekom karácsonyi ajándéka: minden előfizető örülni fog

Ezek voltak 2019 51. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Ha nem akarsz lemaradni a legfontosabb ünnepi akciókról, ingyen mobilnetről, a fontos lottóhírekről, hitelekkel, nyugdíjjal, egészségüggyel és a munka világával kapcsolatos érdekességekről, kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra!

Előbb a legfontosabb újdonságokat, híreket, érdekességeket olvashatjátok a heti összefoglalóban, majd az 51. hét legfontosabb cikkeit gyűjtöttük össze hitel, család és munka témakörökben.

Legfontosabb hírek

Meglépte a Telenor, Telekom: ennek minden előfizető örülni fog

Jó világ köszöntött a magyar mobilozókra: rendesen megszórják őket ajándékkal a szolgáltatók. Az ingyenes internet mellett korlátlan beszélgetéssel és exkúzív tévés tartalmakkal is készültek. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy kinek mit adnak ajándékba, és azt is mutatjuk, hogyan kell aktiválni a szolgáltatásokat.

Milliárdos csalás az Ötöslottó-sorsoláson? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Még mindig nagyon erősek a magyarok körében azok az összeesküvés-elméletek, amikkel sokan alátámasztani látják azt, hogy csalnak az Ötöslottó-sorsolásokon. Ha azonban logikuson végiggondolja az ember, akkor erre igencsak kevés az esély. Éppen ezért sorra vettük azokat az intézkedéseket, amik pontosan azt hivatottak kizárni, hogy akár csak fel is merüljön a csalás lehetősége.

Tízezreket kaphatnak a nyugdíjasok karácsonykor: mutatjuk, hol adják

A fővárosi önkormányzatok egész évben támogatják a rászorulók családokat és időseket, viszont az év végéhez és a karácsonyi ünnepekhez közeledve még nagyobb figyelmet fordítanak erre. Lapunk megkeresésére a III., IV., V., VI., VII., XIV., XV., XVI., XXI., XXII., és XXIII. kerületi hivatalok árultál el, mivel segítik a karácsonyi időszakban az időseket, rászorulókat. Vannak önkormányzatok, ahol ételosztással, fenyőadománnyal, csomagokkal, más helyeken pénzbeli támogatással, vagy élelmiszer utalvánnyal igyakeznek segíteni, de nem ritka a fűtéstámogatás sem.

Ezek a legjobb éttermek most Budapesten: itt a friss lista

Év végére akár minden rekordot megdönthet Budapest turisztikai mutatója. A főváros pedig nem csak a külföldi turisták számára vonzó, a belső turizmusban is kiemelt szerepe van, Európa egyik legkedveltebb úticélja. Nem csak a rengeteg látnivaló, kulturális programok, múzeumok, és a pezsgő éjszakai élet teszi vonzóvá a várost, hanem a gasztronómiai sokszínűsége is. A legfrissebb budapesti gasztrokalauz listájára 250 olyan hely került fel, amelyeket bárkinek érdemes meglátogatni, nem csak ínyenceknek.

Még nem késő megelőzni a bajt: hetekre ágynak eshet, aki elmulasztja

Az influenza szezon január végén, február elején tetőzik, azonban még nincs elkésve az sem, aki még nem adatta be a védőoltást. Az oltóanyaggal, megelőzéssel, és az influenza kezelésével kapcsolatban Dr. Marjai Tamást, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnökét kérdeztük.

Hihetetlen, hányszor jár dokihoz az átlagmagyar: tényleg kell ennyi vizsgálat?

A magyarok járnak a legtöbbet a dokihoz szinte a teljes EU-ban a statisztikák szerint. Kiderült, hogy egy átlagos hazai állampolgár majdnem havonta keresi fel orvosát, vagy hívja házhoz azt. Mindeközben az OECD adatsorából az derült ki, hogy több mint félmillió magyar nem jut hozzá rendes orvosi ellátáshoz.

Család

Így teheti tönkre gyerekét rengeteg magyar szülő: karácsonykor tetőzhet a baj

Vajon ki, mit keres a fa alatti ajándékokban, és egyáltalán ismerjük egymást annyira, hogy az ajándékozás felhőtlen öröm legyen, ne pedig veszekedésbe torkolló hajcihő? Az ajándékozás pszichológiájáról; a karácsony felfokozott hangulatáról; szeretteink figyelemfelhívó ünnepi viselkedésről; valamint az elkényeztetésről Csík Veronika, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológussal beszélgettünk.

Jó hírt kaptak a pedagógusok: egyre többen látják, mekkorát hibáztunk

Nincs olyan forgatókönyv Magyarország számára, ami nem a pedagógusok jobb anyagi és erkölcsi megbecsülését helyezné a középpontba

- mondta el a Pénzcentrumnak Csucska Péter. A Lexmark Magyarország ügyvezető igazgatója, az AmCham alelnöke beszélt az egész országot sújtó munkaerőhirány lehetséges megoldásairól, valamint arról, mik azok a legfontosabb készségek és tudásanyag, ami nélkül a jelen és a jövő munkavállalói már egészen biztosan nem boldogulhatnak. Interjú.

Hitel



Be ne dőlj az áruházak nagy trükkjeinek: sok pénzt bukik, aki figyelmetlen

Bár a személyi kölcsönök népszerűsége töretlenül nő, karácsony előtt jellemzően visszaesik a kereslete. A magyarországi bankok azt is elárulták nekik, hogy ez miért van, és arra is választ adtak, hogy jellemzően milyen hitelből vásárolnak az ügyfelek karácsony előtt. Megtudtuk, hogy a személyi hitelek iránti kereslet vélhetően idén decemberben is csökken majd a többi hónaphoz képest, de a tavaly decemberi szintet felülmúlhatja a kihelyezés.

Itt a bankok szomorú jóslata: ez vár a hitelesekre 2020-ban

Bombasztikus év volt 2019, ami a személyi hiteleket és a lakáshiteleket illeti. A kamatok csökkenése mellett a személyi hiteleknél 25 százalékos volt a növekedés az új hiteleknél. A magyarországi bankok a Pénzcentrumnak azt is elárulták, hogy mire számíthatnak a hitelfelvevők 2020-ban. A bankok egyetértettek abban, hogy sem a lakáshitel-, sem a személyi hitelkamatok nem csökkennek tovább, némelyikük szerint azonban előfordulhat kamatemelkedés, mások ezt sem tartották valószínűnek. A pénzintézetek egyetértettek abban is, hogy 2020-ban növekedni fog a lakossági hitelek iránti kereslet, de várhatóan nem olyan mértékben, mint idén.

Készülj fel a legrosszabbra: mutatjuk, mibe tedd a pénzed 2020-ban

Ahogy minden év végén, úgy most is remek alkalom kínálkozik a pénzügyeink gatyába rázására. Használjuk ki az ünnepek utáni nyugalmat, rendezzük sorainkat és készüljünk fel az új év(tized)re, hogy pénzügyileg is sikeresek legyünk!

Munka



Itt van óriási esélyed új melót szerezni: tömegeket keresnek ebben az ágazatban

Bár Magyarországon jelenleg rengeteg ember dolgozik, a nemzetgazdaság egészét tekintve rengeteg a betöltetlen állás. Olyannyira sok, hogy arányaiban, az Európai Unióban a nyolcadik legmagasabb a magyar adat. A legtöbb embert a Humán- egészségügyi, szociális ellátásban keresik, de ugyancsak rengeteg emberre lenne szükség az információ, kommunikáció, illetve az adminisztráció és szolgáltatást támogatók körében is.

Itt a túlélési kézikönyv, ha neked is melóznod kell karácsonykor

A Pénzcentrum összegyűjtött néhány módszert, amely túlélhetővé teszi az ünnepeket azok számára is, akik dolgozni kényszerülnek karácsonykor. Sokan ugyanis nem tehetik meg, hogy otthon töltsék az ünnepet a családjukkal, pihenjenek: bizonyos munkakörökben valakinek muszáj karácsonykor is tartania a frontot. Mutatjuk, hogyan tehető elviselhetőbbé mégis a munka az ünnepek alatt.

