Be ne dőlj az áruházak nagy trükkjeinek: sok pénzt bukik, aki figyelmetlen

Bár a személyi kölcsönök népszerűsége töretlenül nő, karácsony előtt jellemzően visszaesik a kereslete. A magyarországi bankok azt is elárulták nekik, hogy ez miért van, és arra is választ adtak, hogy jellemzően milyen hitelből vásárolnak az ügyfelek karácsony előtt. Megtudtuk, hogy a személyi hitelek iránti kereslet vélhetően idén decemberben is csökken majd a többi hónaphoz képest, de a tavaly decemberi szintet felülmúlhatja a kihelyezés.

A személyi kölcsön rendkívüli népszerűségnek örvend Magyarországon, de az előző években érezhetően visszaesett a kereslet irántuk a karácsony előtti időszakban. Ha arra gondolunk, hogy mik a legjellemzőbb hitelcélok (lakásfelújítás, autóvásárlás), akkor ez egyáltalán nem meglepő. Az ugyanakkor szintén egyértelmű, hogy a háztartások kiadásai megugranak december előtt, amit valamilyen forrásból finanszírozniuk kell. Mindezt feltehetően áruhitelből teszik, amely ugyan kedvezőnek tűnhet, de ha nem találunk 0 százalékos konstrukciót, akkor akár 40 százalék is lehet a THM. A 0 százalékos konstrukciónak pedig az a veszélye, hogy akár hitelkártyát is ránk sózhatnak közben.



Megkérdeztük a bankokat a decemberi személyi hitelezéssel kapcsolatban. Arra is rákérdeztünk, hogy ezzel egy időben az áruhitelek kereslete nő-e, valamint van-e változás a személyi hitelek felhasználási céljában így karácsony eéőtt. Kíváncsiak voltunk a bank prognózisára is az idei decemberre vonatkozóan, valamint megkérdeztük, hogy a bank készül-e valamilyen speciális akciókkal karácsony előtt.

Azt tapasztaljuk az MNB adatai alapján, hogy a karácsonyi időszakban visszaesik a személyi hitelek iránti kereslet. Ennek mi az oka?

UniCredit: December és január hagyományosan a két leggyengébb hónap a személyi kölcsönök piacán. A visszaesés legfőbb okát abban látjuk, hogy a személyi kölcsön felvétele általában valamilyen meghatározott céllal történik, mint például a lakásfelújítás és az ehhez kapcsolódó termékek, áruk beszerzése vagy az autóvásárlás. Ezeknek a céloknak a megvalósítását jellemzően nem erre az év végi és év eleji az időszakra időzítik az emberek/ügyfelek, hiszen ilyenkor lényegesen kevesebb időt tudnak erre fordítani, amit az igényélések számának visszaesése is mutat.

Takarék: A személyi kölcsönök tekintetében az MNB adatai alapján az átlagos hitelösszeg 1,8 millió forint volt 2019 első félévében. A karácsonyi időszakban az ajándékvásárláson van az elsődleges fókusz. Az előző évek statisztikái szerint az emberek még mindig inkább a kisebb összegű, azonban nagyobb költségekkel rendelkező áruhiteleket választják.

Raiffeisen: Az ünnepek közvetlen környékén már valóban kevesebben igényelnek, a megelőző időszakban azonban nem látszik ilyen jellegű visszaesés.

MKB: Tapasztalataink alapján, aki a karácsonyi vásárlását hitelből szeretné megoldani, már jóval előbb elindítja a hitelfelvétel folyamatát, hogy a számára szükséges összeg a megfelelő időben rendelkezésére álljon.



CIB: Ennek több oka is lehet. Az elmúlt évekre jellemző trend, hogy szeptemberben csökken az aktivitás a piacon. A szokásosnál kevesebb munkanap is hozzájárul ahhoz, hogy az év végén alacsonyabb az összpiaci személyi kölcsön kihelyezés. De az évek óta emelkedő online vásárlások aránya az év utolsó hónapjaiban (a webshopokon keresztül jellemzően áruhitel érhető el) is közrejátszhat ebben.



Budapest Bank: Személyi kölcsönt leginkább lakásfelújításra, autóvásárlásra, nagyobb összegű eszközök vásárlásra és hitelkiváltásra veszik fel az ügyfelek. A karácsonyi ajándékok vásárlása tapasztalataink szerint nem tipikus hitelcél.

Tapasztalja-e a bank, hogy az áruhitelek iránti kereslet megnő karácsony előtt? Inkább ebből, vagy inkább folyószámlahitelből vásárolnak az ügyfelek? Esetleg hitelkártyából?

UniCredit: . A karácsonyi ajándék- és egyéb szezonális többletvásárlást - ha szükséges - inkább áruhitelből vagy a rendelkezésre álló rulírozó hitelkeretből (hitelkártya) finanszírozzák. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ajándékozás kapcsán a komolyabb hitelfelvételt az ügyfelek igyekeznek elkerülni. Áruhitel nem szerepel a kínálatunkban, de az UniCredit Banknál elérhető fedezetlen hiteltermékek igénybevétele alapján teljesen egyértelműen látszik, hogy a költések növekednek decemberben, és így a hitelkeretek kihasználtsága is emelkedik.

Takarék: A hitelkártya használat kimagasló ebben az időszakban, hiszen a hozzá kapcsolódó pénzvisszatérítési kedvezménnyel még utólagos jóváírásban is részesülhetünk ezzel is spórolva. Folyószámlahitelek a magasabb kamat és THM miatt nem a legmegfelelőbb választás az év e szakára. Az áruhitelek iránti kereslet már nagyobb azonban nem árt oda figyelni, mert sokszor előfordul, hogy más kereskedőnél jóval olcsóbban hozzájuthatunk az megvásárolni kívánt árucikkhez.



Raiffeisen: Nekünk nincs áruhitelünk, de általában jellemző, hogy az év végén többet költenek az ügyfelek.



Budapest Bank: Az áruhitel volumen valóban növekszik, de a növekedés arányos az áruházakban is tapasztalható forgalomnövekedéssel. A Budapest Banknál már hitelkártyával rendelkező ügyfelek a bankkal együttműködő kereskedőknél jellemzően a hitelkártyájukat használják tartós fogyasztási cikk különböző futamidejű fix törlesztővel történő megvásárlására, amit az áruházban egy egyszerű folyamattal tudnak intézni, illetve részt tudnak venni akár a kedvező 0 százalék THM akciókban is. A folyószámlahitel igénybevételét leginkább a mindennapi kiadások fedezésére használják az ügyfelek.



Mi úgy számoltunk, hogy jobban megérheti személyi hitelt felvenni akár kisösszegű vásárlásra is (1-2 százezezer), és előtörleszteni, mint 20-30 százalékos áruhitelből vásárolni. Mi a bank álláspontja ezzel kapcsolatban?

UniCredit: Úgy látjuk, nincs általánosan használható recept arra vonatkozóan, hogy kisösszegű vásárlásra is érdemesebb lenne mindenkinek személyi hitelt felvenni más fedezetlen hiteltermék helyett. Tapasztalatunk szerint ezt a döntést alapvetően befolyásolja az egyéni élethelyzet, amelyben figyelembe kell venni egyéb körülményeket is, mint például az utánajárásra fordított energiát vagy az előtörlesztési költségeket stb.

Takarék: A jelenlegi kamatkörnyezetben mindenképpen jobban megéri személyi kölcsönt felvenni, mint áruhitelt. Ilyenkor érdemes átgondolni, nincs-e másra szükség a háztartásban, mert jobban járunk, mint a magasabb kamatozású áruhitellel és az áruhiteleknél előfordulhat, hogy hitelkártya szerződést is kell kötni hozzá. Alapos összehasonlítás kell végezni a különböző konstrukciókat illetően, sok esetben a 0 százalék THM-el rendelkező áruhitelek feltételekhez vannak kötve és előfordulhat, hogy bizonyos futamidő esetén már a jogszabályi THM plafonhoz közelítenek az értékek.

Raiffeisen: Nem biztos, hogy helyes a számítás, mivel kisösszegű személyi kölcsönöket sok bank nem folyósít, nálunk például 200 000 forint az alsó határ. Az áruhitelek piacán nem vagyunk jelen, de sok esetben lehet találkozni 0 százalék THM-es ajánlatokkal, ami versenyképes alternatíva.

CIB: Bankunk nem nyújt áruhitelt, ugyanakkor azt látjuk, hogy nem jellemző az 1-2 százezres személyi hitelek iránti kereslet és a banki kínálat is korlátozott ilyen összegnél.

Budapest Bank: Az áruhitel a vásárlás helyszínén és azzal egy időben gyorsan igényelhető, a vásárlás összegéhez igazított, könnyen teljesíthető feltételekkel rendelkező hitelkonstrukció. Személyi kölcsönt tapasztalataink szerint inkább a nagyobb összegű kiadásokhoz igényelnek az ügyfelek, miután ennél a terméknél a feltételrendszer szigorúbb, mint az áruhitel esetében. Döntéskor a vásárlóknak ezeknek a figyelembevételével kell mérlegelnie, hogy a személyi kölcsön és az áruhitel konstrukció közötti kamatkülönbözet alapján számára előnyösebb-e a személyi kölcsön választása. Mindemellett az áruhitel akciók között időről időre találhatnak a vásárlók 0% THM-el futó hiteleket is, amelyek esetében a hitel díja is az áruhitel melletti döntést támogatja.



Készül a bank valamilyen speciális akciókkal a karácsony előtt?

UniCredit: Bankunkban igyekszünk folyamatosan, azaz szezontól függetlenül versenyképes személyi kölcsönt kínálni.

Takarék: Személyi Kölcsön - "Egyet vissza" - akciónk november 11-én indult. Az akció lényege, hogy 2019. november 11-e és 2020. január 10-e között szerződött hitelek esetében, egy havi, második törlesztőrészletnek megfelelő összeget a feltételek teljesítése esetén utólagosan - 2020. október 31-ig - jóváírunk az ügyfél hitelintézetünknél vezetett folyószámláján.

Raiffeisen: A személyi kölcsön kamataink pillanatnyilag - az akciós feltételek teljesülése esetén - a legalacsonyabbak közé tartoznak. Érdemi kamatcsökkentés idén már nem várható.

MKB: Az MKB Bank nem ad áruhitelt, ügyfeleinknek azonban lehetősége van különböző mértékű kamatkedvezmény igénybe vételére, amely kedvezmény a karácsonyi időszak alatt is tart, kiegészülve az ingyenes hitelfedezeti biztosítással.

CIB: A személyi hitelek terén kiemelten kedvező ár érhető el bankunkál, de külön akcióval nem készülünk az év végi időszakra.

Budapest Bank: Kereskedő partnereinkkel közösen készülünk a karácsonyi időszakban elérhető akciókra, amelyek között a kedvező kamatozású konstrukciók mellett a 0 százalékos THM is megtalálható lesz.

Mit tapasztalnak, karácsony előtt mik a legjellemzőbb hitelcélok a személyi kölcsönnél. Vannak eltérések az év többi időszakához képest?

Takarék: A legnépszerűbb célok továbbra is a magasabb értékű műszaki cikkek vásárlása, háztartási gépek, bútorok.

Raiffeisen: Változatos, lakásfelújítás, autóvásárlás, értékesebb bútor, műszaki cikkek megvásárlása.

MKB: Tapasztalataink alapján a leggyakrabban megjelölt hitelcél - időszaktól függetlenül - az autóvásárlás és a lakásfelújítás.

CIB: Erre sajnos nincs adatunk, nem vizsgáljuk a személyi hitelek felhasználási célját.

Budapest Bank: Személyi kölcsönt leginkább lakásfelújításra, autóvásárlásra, nagyobb összegű eszközök vásárlásra és hitelkiváltásra veszik fel.

Végezetül: mi a bank prognózisa, mekkora lesz a kereslet a személyi hitelek iránt decemberben?

UniCredit: Várakozásaink szerinti 40-43 milliárd forintos forgalma lesz a személyi hiteleknek.

Takarék: Az elmúlt évek statisztikái alapján a személyi kölcsön felvétel a decemberi időszakban alacsonyabb, mint az év többi részén, viszont a tudatosabb hitelfelvevők már a személyi kölcsönt választják, mert alacsonyabb kamattal rendelkeznek, mint a legtöbb áruhitel.

Raiffeisen: Az ünnepek előtti hétig intenzív lesz az érdeklődés.

MKB: A tavalyi év megegyező időszakával összevetve a személyi hitel kapcsán csökkent a hiteligénylési kedv.

CIB: Várokozásaink szerint december első felében a novemberihez hasonló aktivitás várható, ezt követően pedig az érdeklődés mérséklődésére számítunk.

Budapest Bank: A Budapest Bank várakozásai szerint némileg magasabb lesz tavalyhoz képest.

Címlapkép: Getty Images