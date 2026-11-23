Egy friss kutatás szerint a középkorúaknál mért magasabb D-vitamin-szint jelentősen hozzájárulhat az időskori Alzheimer-kór megelőzéséhez. A megfelelő vitaminellátottság ugyanis csökkenti az agyban azoknak a káros fehérjéknek a felhalmozódását, amelyek a demencia kialakulásáért felelősek.

A tau-fehérjék normál esetben az idegsejteken belül találhatók, ahol kulcsfontosságú szerepet játszanak a sejtek szerkezetének fenntartásában és a molekulák szállításában. A demenciával küzdő betegeknél azonban ezek a fehérjék rendellenessé válnak, leválnak a neuronokról és mérgező csomókba tapadnak össze, ami végül az idegsejtek pusztulásához és memóriavesztéshez vezet.

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a 70 év felettiek alacsony D-vitamin-szintje növeli a demencia kockázatát, a Galwayi Egyetem kutatói azonban ezúttal a fiatalabb és középkorú felnőttekre fókuszáltak. A vizsgálatba közel 800, demenciában nem szenvedő, átlagosan 39 éves embert vontak be. A résztvevők D-vitamin-szintjét a kutatás kezdetén megmérték, majd átlagosan 16 évvel később agyi képalkotó eljárásokkal vizsgálták meg őket, hogy felmérjék az Alzheimer-kór biomarkereinek számító tau- és béta-amiloid fehérjék mennyiségét.

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Az eredmények alapján – az olyan egyéb tényezőket is figyelembe véve, mint az életkor, a nem vagy a depressziós tünetek – egyértelmű kapcsolat mutatkozott a középkorúaknál mért magasabb (30 nanogramm/milliliter feletti) D-vitamin-szint és a káros tau-fehérjék 16 évvel későbbi, alacsonyabb mennyisége között.

Emer McGrath és Martin Mulligan, a tanulmány szerzői kiemelték, hogy az életközép egy olyan időszak, amikor a kockázati tényezők tudatos módosítása a legnagyobb hatással lehet a későbbi agyi egészségre. Az alacsony D-vitamin-szint tehát egy olyan rizikófaktor, amely megfelelő odafigyeléssel és pótlással csökkenthető. Mivel a kutatás megfigyelésen alapult, a szakemberek hangsúlyozták, hogy további klinikai vizsgálatokra van szükség annak bizonyítására, hogy a fiatalabb korban elkezdett D-vitamin-pótlással valóban késleltethető vagy megelőzhető-e a demencia kialakulása.