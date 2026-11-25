Közel másfél dollárral csökkent a kőolaj ára a nemzetközi piacokon szerda reggel a keddi záróértékéhez képest.
Méregdrága lehet idén a karácsonyfa: megkezdődött a kitermelés Zalában, ennyit kérhetnek a fenyőkért
Már javában dolgoznak a zalai fenyőültetvényeken, megkezdődött az idei karácsonyfák kitermelése. A termelőknek azonban idén az időjárással is meg kellett küzdeniük: a hosszan tartó nyári hőség és a csapadékhiány a fenyők fejlődésére is rányomta a bélyegét. A vásárlók december elejétől találkozhatnak az első fákkal az árusítóhelyeken, a legnépszerűbb Nordmann-fenyő méteréért pedig akár 15 ezer forintot is elkérhetnek.
Ahogy arról nemrégiben a HelloVidék is írt, a 2026-os karácsonyfaszezonban a szélsőséges időjárás a hazai fenyőültetvényeket sem kímélte. A Vas megyei Csákánydoroszlón gazdálkodó Sipos László már november közepén arról beszélt, hogy a hosszan tartó aszály miatt több fiatal fenyőcsemete is kiszáradt. Ennek következményei azonban elsősorban a következő években jelentkezhetnek, hiszen egy elveszett faállományt nem lehet egyik szezonról a másikra pótolni.
Időközben a zalai ültetvényeken is megkezdődött a kitermelés. A Salomvár és Németfalu között gazdálkodó Harmath család 11 hektáros területén mintegy 70 ezer fenyő növekszik, a nagyobb példányok már 9–10 évesek. A családnál most választják ki azokat a fákat, amelyek hamarosan a karácsonyi otthonokba kerülhetnek.
A nagyobb fenyőket sem kímélte az idei aszály
A zalai termelő tapasztalatai szerint az idei nyár a kitermelésre váró fenyők állapotán is meglátszik. A hosszan tartó szárazság miatt a tűlevelek rövidebbek lettek, a növények színe pedig elmaradt a megszokott, mélyzöld árnyalattól. Hiába próbáltak szeptemberben még egy utolsó nitrogén-utánpótlást kijuttatni, a száraz talajban a tápanyagok sem tudtak megfelelően hasznosulni.
Harmath Csaba a ZAOL-nak elmondta, hogy az októberben érkező csapadék miatt a kitermelés kezdetét is valamelyest elhalasztották, hogy a fák még nedvességhez juthassanak.
A családi ültetvényen legnagyobb mennyiségben Nordmann-fenyőt termesztenek, de ezüstfenyő, lucfenyő és feketefenyő is található a területen. A kivágott fákat nem szállítják rögtön az árusítóhelyekre: néhány napos pihentetés után megtisztítják, becsomagolják, majd méret és minőség szerint válogatják szét őket. Az első nagyobb szállítmányok december elején indulhatnak útnak.
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Nem változtak a karácsonyfaárak: ennyibe kerülhet idén a fenyő métere
A november közepén közölt termelői előrejelzésekhez képest egyelőre nincs változás a 2026-os karácsonyfaszezon várható áraiban. A Magyar Karácsonyfa-termelők Egyesületének elnöke, Fodor János korábbi tájékoztatása alapján a lucfenyő métere 5000–6000 forint körül alakulhat, az ezüstfenyőért körülbelül 8000 forintot kérhetnek, míg a Nordmann-fenyő méterára elérheti a 12–15 ezer forintot is.
Ez azt jelenti, hogy egy kétméteres Nordmann-fenyőért akár 24–30 ezer forintot is ki kellhet fizetni, míg ugyanekkora lucfenyő nagyjából 10–12 ezer forintba kerülhet.
A tényleges árak természetesen az értékesítés helyétől, a fa méretétől, minőségétől és formájától is függnek. Aki pedig olcsóbban szeretné megúszni a karácsonyfavásárlást, annak érdemes lehet közvetlenül a termelőknél is körülnéznie: ahogy korábbi körképünkben bemutattuk, Zalában is találni olyan ajánlatokat, amelyek a hagyományos árusítóhelyeknél jóval kedvezőbb árat kínálnak.
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