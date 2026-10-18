Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok

Az őszi járványszezonban ismét előkerülnek a házi patikákból a fájdalomcsillapítók, torokfertőtlenítők és köhögés elleni készítmények, amelyekért sokszor több ezer forintot fizetünk a gyógyszertárakban. Pedig számos ismert gyógyszernek létezik azonos hatóanyagú, kevésbé ismert alternatívája, amelyek között jelentős árkülönbségek lehetnek. Megnéztük, milyen készítményekkel helyettesíthető több népszerű gyógyszer, és mire érdemes figyelni, ha spórolni szeretnénk a patikában.

A magyarok egészségügyi kiadásainak jelentős részét teszik ki a gyógyszerköltségek, így a folyamatos drágulások mellett egyre fontosabb szempont lehet, mennyit hagyunk ott a patikában. A vásárlók legtöbbször a már jól ismert, sokat reklámozott márkákhoz nyúlnak de közben nem feltétlenül tudják, hogy ugyanazzal a hatóanyaggal és kiszerelésben más néven, akár sokkal olcsóbban is forgalmazhatnak gyógyszereket a gyógyszertárak.

A kérdés különösen aktuális az őszi megfázásos időszakban, amikor sok háztartásban egyszerre van szükség láz- és fájdalomcsillapítóra, torokfájás elleni készítményre vagy éppen köptetőre. A hét elején a Pénzcentrum is beszámolt egy esetről, amelyben egy Angliában élő férfi egy budapesti gyógyszertárban 4200 forintot fizetett egy 24 darabos Strepsilsért. A beszámoló szerint Bristolban ugyanennek a terméknek a 36 darabos kiszerelése mindössze 1,19 fontba, nagyjából 500 forintba került. Bár az egyes országok árazása és gyógyszerpiaci szabályozása jelentősen eltérhet, az eset ismét ráirányította a figyelmet a gyógyszerek árára.

A fájdalomcsillapítók lényegesen olcsóbb alternatívái

Az azonos hatóanyag önmagában még nem jelenti azt, hogy két gyógyszer minden esetben szabadon felcserélhető. A helyettesíthetőséget a hatósági besorolás, a hatáserősség, a gyógyszerforma és az alkalmazási előírás is befolyásolja - a helyettesítésre szánt gyógyszereket pedig érdemes a gyógyszerésszel vagy az orvossal is egyeztetni, mielőtt kiváltjuk.

A behelyettesíthető gyógyszerekre az egyik legismertebb példa az Algopyrin, amelynek hatóanyaga a metamizol-nátrium. Ugyanezt a hatóanyagot tartalmazza többek között a Panalgorin, az Algozone, az Optalgin, a Flamborin, a Nodoryl Forte és a Metamizol Stada 500 mg-os tablettája is. Ezek a készítmények a hivatalos gyógyszeradatbázis helyettesíthetőségi listáján is szerepelnek. A jelenlegi patikai árak alapján például a Panalgorin már 310 forintért is elérhető, a 20 darabos Algozone 500 mg tabletta 400–500 forintért, míg a 20 darabos Flamborin 500 mg tabletta 1300–1500 forintért is elérhető. A különbség jól mutatja, hogy még az azonos hatóanyagú gyógyszerek között is érdemes összehasonlítani az árakat.

A szintén közismert Nurofen 400 mg bevont tabletta ibuprofent tartalmaz, és a hivatalos gyógyszeradatbázis alapján helyettesíthető lehet például a Brufen 400 mg filmtablettával. A 24 darabos Nurofen jelenleg 4200-5000 forintos áron érhető el, a Brufen pedig 2000 forintért.

Hasonló lehetőség kínálkozik a paracetamol-tartalmú láz- és fájdalomcsillapítóknál is. A Rubophen 500 mg tabletta (2770 - 3251 forint) mellett ugyanezt a hatóanyagot tartalmazza például a Teva-Mexalen 1700 forintos áron, a Ben-u-ron 1300 forintért. A hivatalos adatbázis a Panadol Rapid 500 mg filmtablettát (3272 - 3840 forintos áron) is a helyettesíthető készítmények között sorolja fel.

A paracetamol esetében azonban különösen fontos odafigyelni arra, hogy számos kombinált megfázás elleni készítmény is tartalmazza ezt a hatóanyagot. Ha valaki egyszerre több ilyen gyógyszert szed, könnyen túllépheti a megengedett napi adagot, ami súlyos májkárosodást okozhat.

Torokcukorkának és köhögés elleni szerből is van másik

A torokfájás elleni készítmények között is találni példát a helyettesíthetőségre. A Strepsils citromízű cukormentes szopogató tabletta hatóanyagai az amilmetakrezol és a 2,4-diklór-benzil-alkohol, 24 darab jelenleg 4159 - 4881 forintba kerül. Ugyanezeket a hatóanyagokat tartalmazza a Voxsill citromízű cukormentes szopogató tabletta is, amelyet a hivatalos gyógyszeradatbázis a Strepsils helyettesítőjeként tart nyilván. Ebből azonban jelenleg nem találtunk online elérhető terméket.

A köhögés elleni szerek között szintén találni azonos hatóanyagú alternatívákat. Az acetilcisztein-tartalmú ACC mellett például a Fluimucil egyes készítményei is ugyanezt a nyákoldó hatóanyagot tartalmazzák. A gyógyszerforma, az adagolás és a javallatok azonban eltérhetnek, így itt is érdemes gyógyszerésztől tanácsot kérni. Az ACC 200-ból a 30 darabos kiszerelés most 4000-4500 forint körül mozog, míg a Fluimucil 3600 forinttól kapható.

A No-Spa hatóanyaga a drotaverin-hidroklorid, amely több más görcsoldó készítményben is megtalálható. Azonos hatóanyagú alternatíva lehet például a Drotaverin-Chinoin, a DrotavEP, a Drotaverin Meditop, a Spaverin vagy a Drotaverin-Teva. A No-Spa jelenleg 3500 forintos áron érhető el a legtöbb patikában, míg a Drotaverin-Chinoin már 1400-1500 forintért is kapható.

Az allergia elleni gyógyszereknél is érdemes megvizsgálni az azonos hatóanyagú készítmények árait. A közismert Zyrtec 10 mg-os filmtabletta cetirizint tartalmaz, amely többek között a Cetirizin Hexal, a Cetirizin-Teva, a Parlazin és a Cetigen 10 mg-os készítményekben is megtalálható. A 30 darabos Zyrtec ára most 3400 forinttól indul, míg a Cetirzin Hexal 2000 forintért, a Cetirizin-Teva pedig 1000 forintért váltható ki. Ezek között a gyógyszertárban érdemes ár- és kiszerelés-összehasonlítást végezni, hiszen ugyanaz a hatóanyag különböző márkanevek alatt is elérhető.

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Hasonló a helyzet a hasmenés kezelésére alkalmazott Imodium esetében is, amelynek hatóanyaga a loperamid és 4400-5000 forintért árulják. A 2 mg-os Imodium kapszulának azonos hatóanyagú alternatívája lehet például a Lopedium, a Loperamide APC vagy a Loperamid SVUS. Jelenleg a Lopedium érhető el gyógyszertárban, minössze 1400 forintért.

Miért kerülhet kevesebbe ugyanaz a hatóanyag?

A gyógyszerek közötti árkülönbségek egyik oka a generikus készítmények megjelenése. Amikor egy eredeti gyógyszer szabadalmi védettsége lejár, más gyártók is forgalomba hozhatnak azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszereket, amennyiben megfelelnek a szükséges hatósági követelményeknek.

A generikus gyógyszerek fejlesztése általában kevesebbe kerül, mivel a gyártóknak nem kell megismételniük az eredeti hatóanyag teljes kutatás-fejlesztési folyamatát. A gyógyszerek árát ugyanakkor a gyártási költségek, a forgalmazás, a reklám és a piaci verseny is befolyásolhatja.

Az azonos hatóanyagú készítmények között lehetnek különbségek a segédanyagokban, a bevonatban, a kiszerelésben és bizonyos alkalmazási feltételekben. Ez különösen fontos lehet például allergia vagy valamely segédanyaggal szembeni érzékenység esetén.

Így deríthetjük ki, van-e olcsóbb helyettesítő

A gyógyszerek helyettesíthetőségéről a patikában közvetlenül is érdeklődhetünk, de az NNGYK online gyógyszeradatbázisában is ellenőrizhető, hogy egy adott készítménynek milyen hivatalosan nyilvántartott helyettesítői vannak. A vényköteles gyógyszereknél a gyógyszerész a jogszabályi feltételek mellett helyettesítő készítményt is kiadhat, amennyiben ezt az orvos nem tiltotta meg a vényen. A beteg számára kedvezőbb térítési díjú gyógyszert is fel kell ajánlani az előírt feltételek szerint.

Az árak összehasonlításánál nemcsak a doboz árát, hanem a tabletták számát, a hatóanyag mennyiségét és a szükséges adagolást is érdemes figyelembe venni. Egy kisebb kiszerelésű gyógyszer elsőre olcsóbbnak tűnhet, de nem biztos, hogy egy tablettára vagy egy teljes kezelésre vetítve is kedvezőbb az ára.

A gyógyszerárak kérdése azért is aktuális, mert 2026. szeptember 1-jétől a vényköteles gyógyszerek meghatározott körére nulla százalékos áfakulcs vonatkozik. A vény nélkül kapható gyógyszerek áfája ugyanakkor továbbra is öt százalék, így az őszi megfázásos időszakban vásárolt készítmények jelentős részét nem érintette közvetlenül az adóváltozás.

A patikai spórolás egyik legegyszerűbb módja tehát az lehet, ha a megszokott márkanév mellett a hivatalosan helyettesíthető készítmények árát is megnézzük. A legolcsóbb termék kiválasztása előtt azonban mindig érdemes ellenőrizni az alkalmazási előírásokat, és szükség esetén kikérni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét is.