Ezek a legjobb éttermek most Budapesten: itt a friss lista

Év végére akár minden rekordot megdönthet Budapest turisztikai mutatója. A főváros pedig nem csak a külföldi turisták számára vonzó, a belső turizmusban is kiemelt szerepe van, Európa egyik legkedveltebb úticélja. Nem csak a rengeteg látnivaló, kulturális programok, múzeumok, és a pezsgő éjszakai élet teszi vonzóvá a várost, hanem a gasztronómiai sokszínűsége is. A legfrissebb budapesti gasztrokalauz listájára 250 olyan hely került fel, amelyeket bárkinek érdemes meglátogatni, nem csak ínyenceknek.

Budapest gasztronómia szempontjából is az egyik legsokszínűbb az európai fővárosok között. Időről időre a legújabb trendek is meghódítják a fővárost, a street food például gombamód szaporodtak az elmúlt években, viszont a fine dining terén sem vagyunk lemaradva. A hazai gasztronómia minőségét mutatja, hogy egyre több nemzetközileg is elismert hely van Magyarországon: márciusban például Budapest két luxusétterme, a Babel és a Stand is Michelin-csillagot kapott. A Michelin Kalauz az ismert francia gumigyár gondozásában jelenik meg és a francia gasztronómia bibliájaként tartják számon. A híres csillagokat névtelen ellenőrök ajánlása alapján osztják ki, akik az ételek megkóstolásán kívül alaposan

szemügyre veszik az étterem konyháját, edényeit, evőeszközeit, poharait és a mellékhelyiségeket is.

A magyar gasztroszakértők az egyik legfontosabb szempontnak tartják egy étterem értékelésekor azt is, hogy helyi alapanyagokat használnak-e a konyhán. Szerencsére amíg tíz évvel ezelőtt még külföldről kellett behozni a minőségi alapanyagokat, ma már ezek a hazai kínálatban is elérhetők. A magyar termelők pedig bekapcsolódtak ebbe az új trendbe, és együttműködnek a vendéglátóhelyekkel, kiszolgálják az új igényeket.

A vendégek is egyre inkább keresik a kiváló termékeket, amelyeket a kézműves, a szezonális vagy a termelői jelzővel illetnek, Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke szerint, aki úgy véli egy modern nagyvárost nehéz elképzelni minőségi gasztronómia nélkül. Számos kiadvány jelenik meg évről évre, mely a magyaországi gasztronómia csúcshelyeit rangsorolja, ilyen például a Dining Guide, vagy a Magyar Konyha magazin mellékleteként megjelenő gasztrokalauz. Ez utóbbi a frissen megjelent számban huszonöt kategóriában 250 fővárosi vendéglátóhelyet gyűjt össze: nemcsak éttermek, kávézó, cukrászdák között állítottak fel rangsort, közlik többek között a legjobb 10 piaci gasztrohely, ínyencbolt, mentes hely, vagy nemzetközi delikátesz listáját is. A Pénzcentrum most ezekből szemezgetett.

Luxus, gourmet, street food

Nem meglepő, hogy a luxusétterem kategóriájában Szél Tamás és Szulló Szabina, a nyitás után 8 hónappal már Michelin-csillagos helye, a Stand Restaurant; Kelet-Közép-Európa első két Michelin-csillagos étterme, az Onyx és a magyar helyek közül az első Michelin-csillagot megszerző Costes is ott szerepel a top10-ben. A gourmet kategóriában a Borkonyha csapatának új étterme, a Textúra, a belvárosi fine dining fellegvára a Costes Downtown, és az egyszerű, de ízeletes fogásokat és karakteres egri borokat kínáló St. Andrea Wine & Gourmet Bar is a legjobb 10 hely közé kerültek.

A streetfood helyek közül magyar és nemzetközi válogatás is készült, olyan közkedvelt helyek végeztek a top 10-es listákon, mint a Bors, Töltő, Hokedli, a Funky Pho, Soul Food, vagy a Kyros Gyros.

Burgerezők, delikáteszek, gasztro és más

A Kandalló Kézműves Pub, a Bamba Marha Burger és a Vaslap burgerei kiérdemelték, hogy a 10 közé jussanak 2019-ben, delikát üzletek közül pedig A másik bolt, A nagymama házi boltja és a Balassi utcai Culinaris is bekerült a top10-be.A gasztronómiai élményekkel összekapcsolt társas összejövetelek kedvelői figyelmébe ajánljuk a gasztro és más kategóriát: a legjobb helyek kerültek fel, ahol nem csak az étel, a hangulat, programok is kiválók. Bekrült többek között a Jedermann, a Helloanyu! és a Massolit Budapest Books & Cafe.

