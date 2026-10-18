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egészségügyi hozzájárulás, nav
Egészség

Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól

Pénzcentrum
2026. október 18. 17:32

Januártól havi 12 400 forint lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék összege – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Akinek csak a hónap egy részére kell fizetnie, napi 410 forinttal számolhat.

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Közzétette a 2027-re érvényes egészségügyi szolgáltatási járulék összegét a NAV. Az október 16-án megjelent tájékoztatás szerint az új összegek január 1-jétől érvényesek, megállapításuk alapja a társadalombiztosítási törvény 25. § (3) bekezdése.

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A havi 12 400 forintos járulék egy teljes évre 148 800 forintos kiadást jelent, ha a fizetési kötelezettség mind a tizenkét hónapban fennáll. Törthónap esetén a napi összeg alapján kell számolni, így például tíz napra 4100 forintot kell fizetni.
Címlapkép: Getty Images
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