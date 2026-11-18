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Baj van az egyik budapesti kórházban: betegek és dolgozók is megbetegedtek, leállították a betegfelvételt
Átmeneti látogatási és betegfelvételi tilalmat rendeltek el a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház kardiológiai osztályán, miután több betegnél és dolgozónál gyomor- és bélrendszeri panaszok jelentkeztek. Az intézmény a fenntartóval és a népegészségügyi hatósággal együttműködve intézkedik. A kórház többi osztályán zavartalanul folytatódik a betegellátás, írta meg a 24.hu.
Egészségügyi problémák miatt átmenetileg nem fogad betegeket az Uzsoki Utcai Kórház kardiológiai osztálya. Az intézmény közleménye szerint néhány betegnél és dolgozónál gyomor- és bélrendszeri panaszok jelentkeztek, ezért látogatási és betegfelvételi tilalmat rendeltek el.
A kórház a fenntartóval és a népegészségügyi hatósággal együttműködve kezeli a helyzetet. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés kizárólag a kardiológiai osztályt érinti, az intézmény valamennyi más részlegén zavartalanul működik a betegellátás.
A betegek állapotáról a hozzátartozók a kardiológiai részleg mellékén érdeklődhetnek. A csomagokat az osztály bejáratánál veszik át a kórházi dolgozók, erre naponta két időszakban, 9 és 10 óra, valamint 15 és 16 óra között van lehetőség.
Nem ez az egyetlen budapesti kórház, ahol a közelmúltban fertőzés miatt kellett intézkedéseket hozni. A Szent János kórházban rühfertőzés jelent meg, ezért az intézmény a vonatkozó protokoll alapján infekciókontroll-intézkedéseket vezetett be. A lehetséges kontaktokat felkutatták, a betegeket és a dolgozókat pedig szűrik.
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