Jelentősen emelkedett idén Magyarországon a korábban majomhimlőként ismert mpox-fertőzések száma: míg tavaly egész évben öt megbetegedést regisztráltak, idén november 19-ig már 26 esetet igazoltak. A járványügyi vizsgálatok alapján a vírus Magyarországon belüli terjedésének lehetőségével is számolni kell. Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) gyorsított eljárásban megkezdte a betegség elleni oltóanyag beszerzését, és a tünetek korai felismerésének fontosságára figyelmeztet.

A nemzetközi járványügyi tendenciákkal összhangban Magyarországon is egyre több mpox-fertőzést azonosítanak – közölte az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI). A 2022-es nemzetközi járvány idején hazánkban 80 megbetegedést igazoltak, ezt követően azonban jelentősen visszaesett a fertőzések száma. 2023-ban 2 eset, 2024-ben 3 eset, 2025-ben pedig 5 eset volt az országban, idén azonban november 19-ig 26 esetről értesítették a népegészségügyet. Az idei esetszám tehát már több mint ötszöröse a tavalyi egész éves adatnak, ugyanakkor továbbra is lényegesen elmarad a 2022-ben regisztrálttól.

Az eddigi járványügyi vizsgálatok alapján felmerült, hogy a fertőzések egy része Magyarországon belül történhetett, vagyis a megbetegedések nem feltétlenül kapcsolódnak külföldi utazáshoz. A legtöbb esetet Budapesten diagnosztizálták, a betegek egy részének hivatalos lakóhelye azonban vidéken található.

Hogyan terjed a majomhimlő?

A vírus elsősorban szoros testi érintkezéssel, például a fertőzött személy bőrelváltozásaival való közvetlen kontaktus, illetve intim vagy szexuális együttlét során terjed. Ritkábban a beteg által használt, vírussal szennyezett tárgyak, például törölközők vagy ágyneműk is közvetíthetik a fertőzést.

Bár a betegség nem kizárólag szexuális úton terjed, az ONI szerint az eddigi adatok alapján a fertőzöttek leggyakrabban szexuális partnereiknek adják tovább a vírust. Az egy háztartásban élő, de nem szexuális partner megfertőződése kifejezetten ritka.

Az intézet tájékoztatása szerint az Afrikán kívül azonosított fertőzések döntő többsége a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakat érinti, és a magyarországi eseteknél is hasonló tendencia figyelhető meg. A fertőzést azonban bárki elkaphatja, aki megfelelően szoros kapcsolatba kerül egy fertőzött személlyel.

Ezek a majomhimlő legjellemzőbb tünetei

A betegség legjellegzetesebb tünete a bőrön vagy a nyálkahártyákon megjelenő kiütés, amely később hólyagossá válhat, majd pörkösödik. A bőrelváltozások az arcon, a végtagokon, a tenyéren és a talpon, a szájban, valamint a nemi szervek és a végbélnyílás környékén is kialakulhatnak. A fertőzést láz, fejfájás, izomfájdalom, levertség és nyirokcsomó-duzzanat is kísérheti, előfordulhat azonban, hogy mindössze néhány kiütés jelentkezik, egyéb panasz nélkül.

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A tünetek a fertőződést követő 1–21 napon belül alakulhatnak ki. A betegség általában két-négy hét alatt gyógyul, egyes esetekben azonban súlyos szövődményeket is okozhat. A beteg a bőrelváltozások teljes gyógyulásáig fertőzőképes lehet.

Az ONI arra kéri azokat, akik mpoxra utaló tüneteket észlelnek, vagy korábban fertőzött személlyel kerülhettek szoros kapcsolatba, hogy mielőbb forduljanak orvoshoz. A háziorvossal vagy a bőr- és nemibeteg-gondozóval lehetőség szerint előzetesen telefonon kell egyeztetni. A fertőzés gyanúja esetén kerülni kell a szoros testi és szexuális érintkezést, valamint a személyes használati tárgyak, törölközők és ágyneműk közös használatát. A betegséget laboratóriumi vizsgálattal lehet igazolni.

Gyorsított eljárásban szereznek be oltóanyagot

Az mpox elleni védőoltás csökkentheti a megfertőződés és a súlyos megbetegedés kockázatát. A vakcina elsősorban a fertőzésnek fokozottan kitett személyek számára ajánlott, de fertőzött beteggel történt szoros érintkezést követően is alkalmazható. A nemzetközi szakmai ajánlások szerint ilyen esetben az oltást lehetőség szerint négy napon belül célszerű beadni, de tünetmentesség esetén akár 14 napon belül is indokolt lehet.

Az Országos Népegészségügyi Intézet a járványügyi helyzet alakulására reagálva gyorsított eljárásban megkezdte az mpox elleni oltóanyag beszerzését. A központi készlet megérkezéséig a vakcina az egészségügyi intézményekben, orvosi indokolás alapján, egyedi gyógyszerigénylés keretében érhető el.