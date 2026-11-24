A Magyar Nemzeti Bank (MNB) lezárta kamatcsökkentési ciklusát, reagálva a forint közelmúltbeli meredek gyengülésére és a romló nemzetközi befektetői hangulatra. Az alapkamat továbbra is 5,5 százalék, a szakértők szerint pedig a globális piaci kockázatok miatt a közeljövőben szinte teljesen beszűkült a jegybank monetáris politikai mozgástere - számolt be a Portfolio.

Kurali Zoltán, az MNB alelnöke hétfőn egyértelművé tette, hogy a jegybank már szeptemberben befejezte a lazítási ciklust. A szigorúbb hangvételű kommunikációra azért volt szükség, mert a hazai fizetőeszköz a múlt héten héthónapos mélypontra gyengült az euróval szemben. Az alelnök kiemelte, hogy a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság az elmúlt napokban jelentősen romlott, ami túlzott árfolyam-volatilitást váltott ki.

A Monetáris Tanács a múlt keddi ülésén a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ekkor azonban még utaltak arra, hogy a decemberi inflációs adatok tükrében esetleg újra nyílhat tér a monetáris lazításra. Ez a kijelentés meglepte az elemzőket, akik idén már egyáltalán nem számítottak kamatvágásra. A vártnál enyhébb hangvétel hatását ráadásul felerősítette a mesterségesintelligencia-szektorban kibontakozó globális eladási hullám, amely az elmúlt napokban tovább gyengítette a forintot.

Az MNB a szeptemberi döntés óta immár három egymást követő ülésen hagyta változatlanul az irányadó rátát, ragaszkodva az adatvezérelt és óvatos megközelítéshez. A Deutsche Bank elemzői szerint bár a magyar jegybank alapvetően nyitott lenne a kamatcsökkentésre, a forint hirtelen leértékelődése és a soron következő hitelminősítői felülvizsgálatok miatt erre rövid távon alig maradt esély.

A hazai deviza hétfő délutánra némileg korrigált, és 1,2 százalékos erősödést követően a 369,6-os szintig kapaszkodott vissza az euróval szemben. Ezt a korrekciót támogatta, hogy a Moody's a múlt pénteken – kedvező európai uniós politikai fejleményekre hivatkozva – negatívról stabilra javította Magyarország adósbesorolásának kilátását. A Monetáris Tanács legközelebb december 15-én hoz kamatdöntést, ám addig az S&P Global és a Fitch Ratings is felülvizsgálja még a magyar szuverén adósbesorolást.