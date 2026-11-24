A hazai deviza előző napi felértékelődését a kedvező hitelminősítői döntés és a nemzetközi befektetői hangulat javulása is támogatta.
Vége a kamatvágási hullámnak Magyarországon? Fontos bejelentést tett az MNB alelnöke
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) lezárta kamatcsökkentési ciklusát, reagálva a forint közelmúltbeli meredek gyengülésére és a romló nemzetközi befektetői hangulatra. Az alapkamat továbbra is 5,5 százalék, a szakértők szerint pedig a globális piaci kockázatok miatt a közeljövőben szinte teljesen beszűkült a jegybank monetáris politikai mozgástere - számolt be a Portfolio.
Kurali Zoltán, az MNB alelnöke hétfőn egyértelművé tette, hogy a jegybank már szeptemberben befejezte a lazítási ciklust. A szigorúbb hangvételű kommunikációra azért volt szükség, mert a hazai fizetőeszköz a múlt héten héthónapos mélypontra gyengült az euróval szemben. Az alelnök kiemelte, hogy a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság az elmúlt napokban jelentősen romlott, ami túlzott árfolyam-volatilitást váltott ki.
A Monetáris Tanács a múlt keddi ülésén a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ekkor azonban még utaltak arra, hogy a decemberi inflációs adatok tükrében esetleg újra nyílhat tér a monetáris lazításra. Ez a kijelentés meglepte az elemzőket, akik idén már egyáltalán nem számítottak kamatvágásra. A vártnál enyhébb hangvétel hatását ráadásul felerősítette a mesterségesintelligencia-szektorban kibontakozó globális eladási hullám, amely az elmúlt napokban tovább gyengítette a forintot.
Az MNB a szeptemberi döntés óta immár három egymást követő ülésen hagyta változatlanul az irányadó rátát, ragaszkodva az adatvezérelt és óvatos megközelítéshez. A Deutsche Bank elemzői szerint bár a magyar jegybank alapvetően nyitott lenne a kamatcsökkentésre, a forint hirtelen leértékelődése és a soron következő hitelminősítői felülvizsgálatok miatt erre rövid távon alig maradt esély.
A hazai deviza hétfő délutánra némileg korrigált, és 1,2 százalékos erősödést követően a 369,6-os szintig kapaszkodott vissza az euróval szemben. Ezt a korrekciót támogatta, hogy a Moody's a múlt pénteken – kedvező európai uniós politikai fejleményekre hivatkozva – negatívról stabilra javította Magyarország adósbesorolásának kilátását. A Monetáris Tanács legközelebb december 15-én hoz kamatdöntést, ám addig az S&P Global és a Fitch Ratings is felülvizsgálja még a magyar szuverén adósbesorolást.
Több mint 21 százalékkal ugrott meg a háztartások, és 11,3 százalékkal a vállalatok hitelállománya 2026 szeptemberéig éves összevetésben.
Új, ingyenes adósságkezelési tanácsadást indított a kormány november 20-tól.
A november 1-jén hatályba lépett új szabályozás jelentősen enyhíti a babaváró hitel feltételeit azok számára, akik nem tudják teljesíteni a gyermekvállalási kötelezettséget.
Az idei első kilenc hónapban tovább bővült a hazai lízingpiac: az új finanszírozások volumene és a szerződések száma egyaránt emelkedett.
November 20-ától évi félmillió forintra nő az ingyenes előtörlesztés összege a fogyasztási hiteleknél.
A lakosság pénzügyi vagyona egy év alatt tíz százalékkal nőtt, de az eladósodás üteme 2009 óta nem látott szintre gyorsult.
Beindult a verseny a hazai bankok között: örülhetnek a magyar lakásvásárlók, felrázza a hitelpiacon a Wekerle Plusz
A november közepével kivezetett Otthon Start Programot felváltó, szigorúbb feltételekkel induló Wekerle Plusz jelentősen átrendezi a hazai lakáshitelpiacot.
Beindult a harc a lakásvásárlókért: 6 százalék alá vágták a kamatokat a hagyományos hiteleknél a hazai bankok
A Wekerle Plusz feltételei ugyanis jóval szigorúbbak, mint az Otthon Starté.
Akár 480 ezer forintos pénzbeli jóváírás és további díjkedvezmények is kapcsolódnak a konstrukcióhoz.
A sikeres konvergenciafolyamat már önmagában is kedvező hatásokkal jár, mivel stabilizálja az inflációs és kamatvárakozásokat.
Indul a kamatverseny: csökkentett törlesztőrészlettel és jóváírási akcióval igényelhető az MBH Bankban a Wekerle Plusz
Összességében akár 380 ezer forint ajándékpénz is elérhető azok számára, akik teljesítik a feltételeket.
Már négy hazai nagybanknál – a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a mai naptól a CIB-nél is – igényelhető az október végén elindult Wekerle...
A jelenlegi, minden érintettre kiterjedő konstrukciót kezdetben még a Tisza-kormány sem tartotta fenntarthatónak.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.