Jövő év elejétől, 2027. január 1-jétől már félmillió forintos, nem vitatott tartozás esetén is kezdeményezhető lesz egy cég felszámolása a kormány friss csődtörvény-módosítási javaslata alapján. A tervezet szigorítja a korábbi cégvezetők felelősségre vonását, megduplázza a gyanús ügyletek megtámadására nyitva álló határidőt és magasabb sikerdíjjal ösztönzi a felszámolókat a cégből kimentett vagyon visszaszerzésére.

A benyújtott módosítás értelmében az eddigi egymillió forintról 500 ezer forintra csökken az az értékhatár, amely felett a hitelezők felszámolási eljárást indíthatnak, ha az adós a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi a szerződésen alapuló tartozását. Így a jövő évtől egy beszállító akár már egy 750 ezer forintos lejárt számla miatt is kezdeményezheti az adós cég felszámolását.

A hitelezőket megkárosító, fedezetelvonó ügyletek bírósági megtámadására a jelenlegi egy helyett két év állna rendelkezésre. Annak érdekében, hogy a felszámolók érdekeltek legyenek a cégből kivont pénz vagy vagyontárgyak felkutatásában, a sikeresen visszaszerzett vagyon vagy az értékesítésből származó bevétel 12 százalékát kaphatnák meg sikerdíjként. A tervezet kitér a nagy értékű eszközök értékesítésére is, így ha például egy ingatlan várható forgalmi értéke eléri a 100 millió forintot, kötelező lesz független szakértőt megbízni az értékbecsléssel - írta a Portfolio.

A javaslat bezár egy olyan kiskaput is, amely eddig megnehezítette a korábbi ügyvezetők és a részesedésükön rosszhiszeműen túladó többségi tulajdonosok felelősségre vonását. Jelenleg a felszámolás kezdő időpontját megelőző három év döntéseit lehet vizsgálni, ami egy elhúzódó kényszertörlési eljárás esetén mentesíthette a korábbi vezetőket, mivel az akkori lépéseik időközben elévültek. A jövőben az ilyen esetekben a hároméves vizsgálati időszakot már a kényszertörlés kezdetétől kell számítani.

Jelentősen átalakulnak a felszámolók felügyeleti és működési keretei is. A felszámolói névjegyzék vezetése 2027 februárjában elkerül a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától (SZTFH), az ügyeket véletlenszerűen kiosztó informatikai rendszer ellenőrzését pedig a pénzügyminiszter is kezdeményezheti. A tervezet 2028 márciusától szigorítja a felszámolóbiztosok foglalkoztatását is, akik a jelenlegi három helyett már csak egyetlen felszámolószervezetnél dolgozhatnak. A párhuzamosan vihető ügyeik maximális számát pedig miniszteri rendelet fogja korlátozni.