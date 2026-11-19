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Hollandiában 2025-ben ismét emelkedett az újonnan diagnosztizált HIV-fertőzések száma, a korábbi évek csökkenő tendenciája után immár negyedik éve tart a növekedés, amely különösen a fiatalabb korosztályokat érinti - közölte csütörtökön a holland HIV-monitorozó alapítvány (SHM).
Az alapítvány adatai szerint tavaly 500 embernél diagnosztizálták az AIDS kialakulásához vezető HIV-vírust. A növekedés különösen az 1990-ben vagy azt követően születettek körében figyelhető meg, elsősorban a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiaknál. A 2023 és 2025 között HIV-fertőzéssel diagnosztizált, ebbe a csoportba tartozó férfiak 47 százaléka 1990-ben vagy később született. Más férfiak esetében ez az arány 29 százalék, a nőknél pedig 30 százalék volt. Az alapítvány aggasztónak nevezte a tendenciát, és a fiatalokat célzó HIV-megelőzési intézkedések megerősítését sürgette.
Marc van der Valk professzor, fertőző betegségekkel foglalkozó szakorvos, az SHM vezetőségi tagja arra figyelmeztetett, hogy célzott megelőzési programok nélkül a következő években tovább emelkedhet az új diagnózisok száma. A szakértők ugyanakkor kedvező fejleménynek tartják, hogy egyre több fertőzést korai szakaszban ismernek fel. A 2023 és 2024 között HIV-fertőzéssel diagnosztizált, férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak mintegy 70 százalékának korábban negatív volt a HIV-tesztje, 35 százalékuknál pedig a negatív eredmény kevesebb mint egy évvel előzte meg a diagnózist.
Van der Valk szerint ez arra utal, hogy az érintettek rendszeresen részt vesznek szűrővizsgálatokon, ami lehetőséget teremt az egészségügyi szakemberek számára a megelőzéssel kapcsolatos tanácsadásra. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy az újonnan diagnosztizáltak között növekszik azok aránya, akik korábban már alkalmaztak HIV-fertőzés megelőzésére szolgáló gyógyszeres kezelést (PrEP). A szakértő hangsúlyozta, hogy ez nem a készítmény hatástalanságát jelzi, hanem arra utal, hogy egyesek nem megfelelő rendszerességgel szedik, vagy idő előtt abbahagyják alkalmazását. Az alapítvány hangsúlyozta, hogy különbséget kell tenni a HIV-fertőzés bekövetkezése és annak diagnosztizálása között, mivel a fertőzés felismerése akár évekkel is később történhet meg. Az új fertőzések számát ezért a diagnózisok, matematikai modellek és a betegség lefolyására vonatkozó ismeretek alapján becsülik meg. Az SHM adatai szerint 2025 végén Hollandiában becslések szerint 26 225 HIV-fertőzött élt, közülük 22 602 embernél a kezelés sikeresen visszaszorította a vírus szaporodását.
Tavaly 19 ember halt meg előrehaladott HIV-fertőzés következtében.
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Ez a szám 2015 óta viszonylag stabil. Belgiumban ugyanakkor Hollandiával ellentétes tendencia figyelhető meg: a Sciensano közegészségügyi intézet szerdán közzétett adatai szerint 2025-ben 7 százalékkal csökkent az új HIV-diagnózisok száma az előző évhez képest. Tavaly 603 embernél mutatták ki a vírust, közülük 249-en férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak voltak, míg 312-en heteroszexuális kapcsolat révén fertőződtek meg. Az intézet szerint a csökkenés elsősorban a homoszexuális férfiak körében tapasztalható visszaesésnek köszönhető.
A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a fiatal férfiak és a bevándorlók körében továbbra is hiányosságok mutatkoznak a megelőzésben, és problémát jelent a fertőzések késői felismerése. Belgium célja, hogy 2030-ra felszámolja a HIV-fertőzést mint közegészségügyi problémát.
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