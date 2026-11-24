Az Egészségügyi Minisztérium egyeztetést indít a civil szervezetekkel a szülés alatti második kísérő, köztük a dúlák jelenlétének biztosításáról.
Egy egyszerű vizsgálat akár életet is menthet: már évtizedekkel a szívroham előtt felismerhetők a figyelmeztető jelek
Akár harminc évvel a szívroham vagy a sztrók bekövetkezte előtt is felismerhetők a súlyos egészségügyi problémákra figyelmeztető jelek – derül ki egy nagyszabású kutatásból. A korai előjelek azonosítása elegendő időt biztosíthat az érintetteknek az életmódváltásra és a megelőző kezelések megkezdésére.
A szív- és érrendszeri megbetegedések számítanak a vezető haláloknak világszerte. A becslések szerint 2022-ben 19,8 millió ember vesztette életét szívinfarktus, sztrók vagy egyéb kardiológiai probléma miatt. Ezeknek az eseteknek a túlnyomó többsége megelőzhető lenne a környezeti és életmódbeli kockázatok – például az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás vagy a légszennyezés hatásainak – csökkentésével. Bryan Williams, a kutatást finanszírozó Brit Szívalapítvány (British Heart Foundation) tudományos és orvosi igazgatója hangsúlyozta, hogy bár a tragédiák nagy része elkerülhető lenne, a legtöbben csak akkor szembesülnek a veszéllyel, amikor már túl késő - közölte az euronews.
Az Edinburgh-i Egyetem kutatói az 1980-as évektől kezdődően három évtizeden keresztül követték nyomon közel 114 ezer ember egészségi állapotát. A vizsgálat kezdetekor egyik résztvevőnek sem volt szívbetegsége, a harminc év alatt azonban csaknem 17 ezren kaptak szívrohamot, sztrókot, vagy haltak meg valamilyen szív- és érrendszeri probléma következtében. A JAMA Network Open című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint az érintetteknél a figyelmeztető jelek gyakran már évtizedekkel a baj bekövetkezte előtt megjelentek.
Az egyik legfontosabb korai előjelnek a szisztolés vérnyomás bizonyult, amely következetesen magasabb volt azoknál, akiknél később szívproblémák alakultak ki.
Ugyancsak árulkodónak bizonyultak a vérből kimutatható biomarkerek is. A szívelégtelenség diagnosztizálására használt NT-proBNP fehérje szintjének megváltozása például már tíz évvel a betegség kialakulása előtt látható volt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A korai intő jelek között szerepelt még a vesefunkció romlása, a fizikai aktivitás hiánya, a cukorbetegség és a magasabb testtömegindex (BMI) is. Bár ezek a magas vérnyomással és a megemelkedett koleszterinszinttel együtt eddig is ismert kockázati tényezők voltak, a mostani kutatás elsőként mutatta be részletesen, hogyan alakulnak és súlyosbodnak ezek a mutatók az évtizedek során. Azt ugyanakkor a szerzők is megjegyzik, hogy a vizsgálat az etnikai hovatartozás szerinti különbségekre nem tért ki.
Bryan Williams szerint az eredmények megerősítik, hogy a szív- és érrendszeri betegségek előjelei már jóval a tényleges tünetek megjelenése előtt észlelhetők. Ennek tudatában az orvosok olyan egyszerű módszerekkel, mint a rutinszerű vérnyomásmérés vagy a vérvétel, már viszonylag fiatal korban kiszűrhetik a veszélyeztetett pácienseket, akik így időben életmódot válthatnak, vagy megkezdhetik a gyógyszeres kezelést.
Itt az áttörés? A hosszú élet egyik titka lehet ez az étrend: több mint 100 ezer emberen vizsgálták a hatását
A hosszú és egészséges élethez nem feltétlenül van szükség különleges étrend-kiegészítőkre vagy drága szuperélelmiszerekre.
A megfázásos és influenzás időszak beköszöntével sokan azonnal a C-vitaminhoz nyúlnak az immunrendszerük erősítése érdekében.
Milliónyi baktérium hemzseghet ebben a mindennapi használati tárgyban: sokan veszélyesen rosszul tisztítják
Egyre többen használnak újratölthető kulacsokat, ám sokan napokon, sőt heteken keresztül csak ismét feltöltik őket, anélkül hogy alaposan elmosnák.
Évtizedes áttörés a rákkutatásban: teljesen eltüntette a daganatot az új gyógyszer a betegek egy részénél
Évtizedek óta nem látott áttörést hozhat a hasnyálmirigyrák kezelésében egy új, naponta szedhető gyógyszer.
Ismét emelkedni kezdett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.
Hollandiában 2025-ben ismét emelkedett az újonnan diagnosztizált HIV-fertőzések száma, a korábbi évek csökkenő tendenciája után immár negyedik éve tart a növekedés,
A kormány új programot indít a műtéti várakozási idők csökkentésére, különösen a csípő- és térdprotézis-műtéteknél - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.
Közel négyszázan lettek rosszul hat iskolában: még vizsgálják a menzai ebédet, ez a baktérium lehet a felelős
Hat nevelési-oktatási intézményben összesen 373-an betegedtek meg november elején a nagykanizsai járásban.
Baj van az egyik budapesti kórházban: betegek és dolgozók is megbetegedtek, leállították a betegfelvételt
Betegek és dolgozók is gyomorpanaszokkal küzdenek az Uzsoki kórházban, átmenetileg senkit nem fogad az érintett osztály.
Több pécsi iskolában is elhalasztanák a szülők a hatodikosok kötelező Di-Per-Te-oltását, mert aggódnak a magyar nyelvű tájékoztató nélküli, számukra ismeretlen nevű vakcina miatt.
Éveket várhatnak a magyar betegek arra a kezelésre, amire most lenne szükségük: halálos ára lehet a késlekedésnek
Magyarországon átlagosan 600 napot kell várni arra, hogy a betegek hozzáférjenek az új gyógyszeres terápiákhoz.
Egyszerre 13 ápoló mondott fel egy magyar intenzív osztályon: az elmaradt béremelés miatt fogyott el a türelmük
November 16-án egyszerre tizenhárom ápoló mondott fel az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) intenzív osztályán a jelentős bérkülönbségek és a beígért fizetésemelés elmaradása miatt.
Tömeges járvány tört ki Magyarországon: 373-an betegedtek meg, súlyos élelmiszerbiztonsági problémára gyanakodnak
Tömeges megbetegedéseket jelentettek Zala megyében, ahol összesen 373-an betegedtek meg hányásos és hasmenéses tünetekkel.
Sok családban ismerős forgatókönyv az őszi időszakban, hogy az óvodából, iskolából a gyerekek különféle betegségeket hoznak haza.
Rendszeresen látott el állatokat, elmondása szerint műtéteket is végzett.
Rengeteg magyar cukorbeteg juthat most sokkal korszerűbb kezeléshez: egy fillérrel sem kell többet fizetniük, mint korábban
Az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez.
Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken.
Sokan a mosdóba is magukkal viszik a telefonjukat, ahol híreket olvasnak, közösségi oldalakat böngésznek vagy videókat néznek.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.