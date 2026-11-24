Akár harminc évvel a szívroham vagy a sztrók bekövetkezte előtt is felismerhetők a súlyos egészségügyi problémákra figyelmeztető jelek – derül ki egy nagyszabású kutatásból. A korai előjelek azonosítása elegendő időt biztosíthat az érintetteknek az életmódváltásra és a megelőző kezelések megkezdésére.

A szív- és érrendszeri megbetegedések számítanak a vezető haláloknak világszerte. A becslések szerint 2022-ben 19,8 millió ember vesztette életét szívinfarktus, sztrók vagy egyéb kardiológiai probléma miatt. Ezeknek az eseteknek a túlnyomó többsége megelőzhető lenne a környezeti és életmódbeli kockázatok – például az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás vagy a légszennyezés hatásainak – csökkentésével. Bryan Williams, a kutatást finanszírozó Brit Szívalapítvány (British Heart Foundation) tudományos és orvosi igazgatója hangsúlyozta, hogy bár a tragédiák nagy része elkerülhető lenne, a legtöbben csak akkor szembesülnek a veszéllyel, amikor már túl késő - közölte az euronews.

Az Edinburgh-i Egyetem kutatói az 1980-as évektől kezdődően három évtizeden keresztül követték nyomon közel 114 ezer ember egészségi állapotát. A vizsgálat kezdetekor egyik résztvevőnek sem volt szívbetegsége, a harminc év alatt azonban csaknem 17 ezren kaptak szívrohamot, sztrókot, vagy haltak meg valamilyen szív- és érrendszeri probléma következtében. A JAMA Network Open című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint az érintetteknél a figyelmeztető jelek gyakran már évtizedekkel a baj bekövetkezte előtt megjelentek.

Az egyik legfontosabb korai előjelnek a szisztolés vérnyomás bizonyult, amely következetesen magasabb volt azoknál, akiknél később szívproblémák alakultak ki.

Ugyancsak árulkodónak bizonyultak a vérből kimutatható biomarkerek is. A szívelégtelenség diagnosztizálására használt NT-proBNP fehérje szintjének megváltozása például már tíz évvel a betegség kialakulása előtt látható volt.

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A korai intő jelek között szerepelt még a vesefunkció romlása, a fizikai aktivitás hiánya, a cukorbetegség és a magasabb testtömegindex (BMI) is. Bár ezek a magas vérnyomással és a megemelkedett koleszterinszinttel együtt eddig is ismert kockázati tényezők voltak, a mostani kutatás elsőként mutatta be részletesen, hogyan alakulnak és súlyosbodnak ezek a mutatók az évtizedek során. Azt ugyanakkor a szerzők is megjegyzik, hogy a vizsgálat az etnikai hovatartozás szerinti különbségekre nem tért ki.

Bryan Williams szerint az eredmények megerősítik, hogy a szív- és érrendszeri betegségek előjelei már jóval a tényleges tünetek megjelenése előtt észlelhetők. Ennek tudatában az orvosok olyan egyszerű módszerekkel, mint a rutinszerű vérnyomásmérés vagy a vérvétel, már viszonylag fiatal korban kiszűrhetik a veszélyeztetett pácienseket, akik így időben életmódot válthatnak, vagy megkezdhetik a gyógyszeres kezelést.