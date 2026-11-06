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Egészség

Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám

Pénzcentrum
2026. november 6. 12:47 3 perc

Országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, hat magyar városban azonban emelkedést mértek a szakemberek a 44. héten. Az influenza A és B vírusok országos koncentrációja szintén stagnál, az RSV pedig továbbra is alacsony szinten van jelen a lakosság körében.

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Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) közzétette a 2026-os év 44. hetére vonatkozó szennyvízvizsgálati eredményeket. A jelentés szerint a SARS-CoV-2 örökítőanyagának országos koncentrációja továbbra is a mérsékelt tartományban stagnál, vagyis az előző hetekhez képest nem történt jelentős változás a koronavírus országos jelenlétében.

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A vírus örökítőanyagát Békéscsaba, Eger, Győr, Kaposvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya és Veszprém kivételével valamennyi vizsgált szennyvíztisztító mintájában kimutatták. A koncentráció Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron emelkedett, míg Békéscsabán, Egerben, Szolnokon és Zalaegerszegen csökkenést mértek.

A fővárosban és az agglomerációban nem tapasztaltak érdemi változást, a SARS-CoV-2 koncentrációja továbbra is a mérsékelt tartományban maradt. A népegészségügyi szakemberek szerint a szennyvízadatok alapján a COVID-19-fertőzések várhatóan az eddigiekhez hasonló mértékben jelentkeznek a lakosság körében.

Mi változott az előző héthez képest?

A 43. heti adatokkal összevetve országos szinten továbbra is stagnálás figyelhető meg, a helyi tendenciák azonban több településen megváltoztak. Egy héttel korábban öt városban – Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Székesfehérváron és Veszprémben – mértek emelkedést, míg Szolnokon és Zalaegerszegen csökkenést.

A 44. héten már hat helyszínen nőtt a koncentráció, köztük Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Salgótarjánban, ahol az előző héten még nem jeleztek emelkedést. Egerben, Kaposváron és Veszprémben ugyanakkor megszűnt a korábbi növekvő tendencia, Egerben már csökkenést mértek. Szolnokon és Zalaegerszegen tovább folytatódott a visszaesés. A változások ellenére az országos összkép lényegében változatlan, és a szakemberek továbbra sem számítanak a COVID-19-fertőzések számának jelentős emelkedésére.

Influenza: továbbra sem várható a fertőzésszámok emelkedése

Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnál. A 44. héten egyetlen vizsgált ellátási terület mintájában sem haladta meg a kimutatási határt a vírus mennyisége. Ez kedvezőbb eredmény az előző héthez képest, amikor Kecskeméten még kimutatható volt az influenza A örökítőanyaga.

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Az influenza B esetében szintén stagnálást mértek országos szinten, ugyanakkor Kecskeméten a 44. héten a kimutatási határ fölé emelkedett a vírus örökítőanyagának mennyisége. Egy héttel korábban még egyik vizsgált településen sem észleltek ilyen értéket. Az ONI értékelése szerint azonban sem az influenza A, sem az influenza B fertőzésszámainak emelkedése nem várható a következő időszakban.

A légúti óriássejtes vírus, vagyis az RSV szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációja szintén stagnál országos szinten. A 44. héten Kaposváron haladta meg a kimutatási határt a vírus mennyisége, míg az előző héten egyik vizsgált településen sem mértek ilyen értéket. A népegészségügyi intézet szerint az RSV továbbra is alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, így a szennyvízvizsgálatok egyelőre nem utalnak jelentősebb terjedésre.

Az ONI 2020 júliusa óta végzi a koronavírus szennyvízből történő kimutatását. A vizsgálatok a vármegyeszékhelyekre, Budapest három szennyvíztisztítójára és a fővárosi agglomeráció több településére terjednek ki, így a hazai lakosság több mint 40 százalékát fedik le. A szennyvízvizsgálatok lehetővé teszik, hogy a szakemberek már a megbetegedések számának emelkedése előtt érzékeljék a járványügyi helyzet változását.
Címlapkép: Getty Images
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