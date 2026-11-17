Tömeges megbetegedéseket jelentettek Zala megyében, ahol összesen 373-an betegedtek meg hányásos és hasmenéses tünetekkel. A járványügyi vizsgálat során felmerült az élelmiszer útján történő fertőzés gyanúja, a laboratóriumi vizsgálatok pedig több ételmintában is Bacillus cereus baktériumot mutattak ki. A hatóságok szerint a probléma több ételt és élelmiszer-előállítási folyamatot is érinthetett – derül ki az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) legfrissebb járványügyi jelentéséből.

Az ONI november 2. és 8. közötti időszakra vonatkozó jelentése szerint egy tömeges, területi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek Magyarországon. A megbetegedések Zala vármegyében történtek, ahol november 4-én kezdődött a járvány.

Az 1495 érintettből összesen 373-an betegedtek meg, elsősorban enyhe, hasmenéssel és hányással járó tünetekkel. Kórházi ellátásra egyetlen esetben sem volt szükség. Nyolc betegtől székletmintát vettek, ezek laboratóriumi vizsgálata azonban a jelentés elkészítésekor még folyamatban volt.

A járványügyi vizsgálat során felmerült, hogy a fertőzést élelmiszer közvetíthette, ezért értesítették az illetékes élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi hatóságot. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumában négy ételmintából Bacillus cereus baktériumot mutattak ki.

A megyei kormányhivatal előzetes értékelése szerint a vizsgálati eredmények nem csupán egyetlen szennyezett ételre utalnak, hanem olyan élelmiszerbiztonsági problémára, amely több ételt és több technológiai műveletet is érinthetett. A járvány kivizsgálása a jelentés elkészítésekor még nem zárult le.

Három újabb dengue-lázas megbetegedést is jelentettek

A heti jelentés három külföldről behurcolt dengue-lázas megbetegedésről is beszámolt. Győr-Moson-Sopron vármegyében egy 30 éves férfinál és egy 26 éves nőnél igazolták a fertőzést, akik a betegség lappangási ideje alatt Vietnámban tartózkodtak, és ott fertőződtek meg. Emellett Pest vármegyében egy 35 éves nőnél is regisztráltak dengue-lázat, aki a Maldív-szigeteken kapta el a fertőzést.

Az országos adatok szerint a 45. héten 133 campylobacteriosisos, 62 szalmonellózisos és 35 rotavírus okozta gyomor-bélhurutos megbetegedést regisztráltak. Emellett 40 fertőző májgyulladásos esetet jelentettek, amelyek közül 31 hepatitis A-fertőzés volt.

A campylobacteriosisos megbetegedések száma az előző heti 115-ről 133-ra emelkedett, miközben a szalmonellózisos eseteké 103-ról 62-re csökkent. A jelentés szerint 82 bárányhimlős és 38 skarlátos esetet is regisztráltak, valamint három szamárköhögéses megbetegedést jelentettek.