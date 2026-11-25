A karácsonyi bevásárlás előtt idén is érdemes alaposan megtervezni, mi kerül az ünnepi asztalra: a KSH legfrissebb adatai szerint több alapvető élelmiszer ára csökkent az elmúlt egy évben, ám akadnak olyan termékek is, amelyekért többet kell fizetni, mint tavaly. A korábbi évek október és december közötti árváltozásait is megvizsgáltuk, így azt is megmutatjuk, mely termékek drágulhatnak vagy lehetnek olcsóbbak az ünnepekig. Az Agrárszektor főszerkesztője szerint összességében valamivel drágább lehet az ünnepi bevásárlás a tavalyinál, de nem kirívóan. Braunmüller Lajos hozzátette: például a diót már érdemes lehet most megvenni.

Már csak néhány hét van karácsonyig, így hamarosan minden háztartásban előkerülnek az ünnepi bevásárlólisták. A KSH legfrissebb adatai alapján idén több alapvető élelmiszer is olcsóbb lett a tavalyinál, de ez nem jelenti azt, hogy mindenből kevesebbet kell majd fizetni az ünnepi készülődés során.

A tojás és a ponty például éppen karácsony előtt drágulhat meg, a pulykahús és a méz ára is felfelé mozdulhat, miközben a narancs és a pezsgő esetében évek óta visszatérő szezonális árcsökkenés figyelhető meg. Megnéztük a KSH 2026. októberi fogyasztói átlagárait, és összevetettük az elmúlt kilenc év karácsony előtti árváltozásaival. Fontos kiemelni: az alábbi árbecslések nem minősülnek kőbe vésett előrejelzéseknek, csupán az elmúlt 9 év trendjeit vizsgálva számoltuk ki őket.

Olcsóbb lett a sertéshús, a ponty viszont drágulhat karácsonyig

A karácsonyi húsbeszerzésnél első ránézésre kedvezőbb a helyzet, mint egy évvel korábban. A KSH októberi adatai szerint a csont nélküli sertéscomb kilogrammonkénti átlagára 1660 forint volt, ami 12,2 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakában mért értéknél. A rövidkaraj esetében még nagyobb, 13,1 százalékos éves árcsökkenést mértek: egy kilogramm átlagosan 2050 forintba került.

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A korábbi évek tapasztalatai alapján decemberig egyik terméknél sem várható jelentős drágulás. A sertéscomb október és december közötti árváltozásának mediánja mínusz 0,7 százalék, a rövidkarajé pedig nulla százalék. Tavaly ráadásul mindkét termék 4,2 százalékkal olcsóbb lett az év utolsó két hónapjában. A marhahúsnál is hasonló a helyzet: a rostélyos kilogrammonkénti átlagára októberben 5900 forint volt, 7,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A csirkemellfiléért átlagosan 2450 forintot kellett fizetni, ami 7,2 százalékos éves árcsökkenést jelent.

A pulykamellfilé viszont kilóg a sorból: kilogrammonkénti 3360 forintos átlagára 4,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A korábbi években október és december között jellemzően emelkedett az ára, a szezonális változás mediánja 1,2 százalék. Tavaly 2,8 százalékos drágulást mértek, így idén is néhány százalékos áremelkedés következhet.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője ennek kapcsán kérdésünkre elmondta: az árcsökkenés hátterében több tényező áll, mindenekelőtt a sertéshús és a tejtermékek esetében az európai túlkínálat, de más termékek esetében a forint elmúlt fél évben mutatott erősödése is áll.

Általában jellemző a mostani hónapokban egy, a korábbiakhoz képest mérsékelt inflációs nyomás. Amennyiben a forint viszonylag erős marad, tartósan is jelen lehet a drágulás megállása, vagy kismértékű árnövekedés több termék esetében is

- tette hozzá.

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A karácsonyi halbeszerzésnél még egyértelműbb a szezonális tendencia. A pontyszelet vagy filé kilogrammonkénti átlagára októberben 4700 forint volt, ami 3,1 százalékkal magasabb a tavalyinál. A vizsgált kilenc év mindegyikében drágult a termék októberről decemberre: a legkisebb emelkedés 0,9, a legnagyobb 9,8 százalék volt, a medián pedig 2 százalék. Tavaly 2,2 százalékkal került többe decemberben, mint októberben. Mindez alapján idén is további drágulásra lehet számítani, a szezonális minta alapján nagyjából 4800 forint körüli decemberi átlagár adódik.

Az Agrárszektor főszerkesztője is arról beszélt: az idei szezonban a hagyományosan karácsonyhoz kötődő termékek közül valószínűleg az édesvízi halak, így például a ponty, valamint a dió drágulhat igazán érezhető mértékben. A halakkal kapcsolatban Braunmüller Lajos megjegyezte: a hazai halgazdaságok évek óta nehéz helyzetben vannak a klimatikus viszonyok, különösen az idei aszály miatt.

De komoly nehézséget okoz számukra a takarmányozás költsége, valamint az uniós támogatási rendszer is, amely az édesvízi haltermelést nem támogatja érdemben. Ezek a hatások visszaköszönnek az árakban is, a hazai hal egyre drágábban kerül a boltokba, így a karácsony előtti nagy kereslet idején idén is várható érezhető áremelkedés

- magyarázta. Arra a kérdésünkre, hogy ha az idei karácsonyi bevásárlólistát nézzük, összességében olcsóbb vagy drágább ünnepi menüre számíthatnak a magyar családok, mint tavaly, a főszerkesztő azt mondta:

Összességében drágább, de a teljes kosárra vetítve nem kirívóan magasabb árral számolhatunk. Egyes termékek, így például a hal, a dió érezhetően drágulhat, míg a sertéshús és a tejtermékek esetében kismértékű árcsökkenés is elképzelhető. Mivel sok alapanyag frissen jó, bevásárolni még korai lenne, de a diót érdemes már most megvenni

-húzta alá.

Itt nem a karácsony mozgatja az árakat

A szárazkolbász és a téliszalámi ára egyaránt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Előbbi kilogrammonkénti átlagára októberben 5840 forint volt, ami 4,1 százalékos csökkenés, utóbbiért pedig 9740 forintot kértek átlagosan, 7,3 százalékkal kevesebbet, mint tavaly.

A szárazkolbász ára az elmúlt években szinte egyáltalán nem változott október és december között: a szezonális árváltozás mediánja nulla százalék. A téliszaláminál valamivel nagyobb a mozgás, de itt is mindössze 0,7 százalékos árcsökkenés a jellemző.

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A párizsi felvágott kilogrammonkénti átlagára 2010 forint volt októberben, 3,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennél a terméknél a szezonális medián mindössze 0,7 százalékos emelkedést mutat. Vagyis a felvágottak és a kolbászfélék esetében nem valószínű, hogy a karácsonyi időszak önmagában jelentős drágulást hoz.

A sütéshez szükséges alapanyagoknál már megtörtént a nagy áresés

A karácsonyi süteményekhez szükséges alapanyagok közül több termék is jelentősen olcsóbb lett az elmúlt évben. A vaj átlagára októberben 400 forint volt a 100–125 grammos kiszerelésben, ami 22,6 százalékos csökkenést jelent éves összevetésben. A 20 százalékos tejföl kilogrammonkénti átlagára 1210 forint volt, 20,9 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A tömbös trappista sajt kilogrammja 2680 forintba került, ami 11 százalékos mérséklődés.

A jelentős áresés azonban nem feltétlenül folytatódik az ünnepekig. A vaj és a tejföl október és december közötti szezonális árváltozása a korábbi években jellemzően minimális volt: a medián mindössze 0,6, illetve 1,3 százalékos emelkedés. A tavalyi évben mindkét termék olcsóbb lett decemberre. A mostani árszintek alapján ezért inkább stagnálásra lehet számítani, nem pedig újabb jelentős áresésre.

A liszt és a cukor esetében sem látszik komolyabb karácsony előtti ármozgás. A finomliszt kilogrammonkénti átlagára 231, a rétesliszté 257 forint volt októberben, míg a kristálycukorért átlagosan 330 forintot kellett fizetni. A cukor egy év alatt 7,8 százalékkal lett olcsóbb, de a korábbi évek október–decemberi adatai alapján további érdemi árcsökkenés nem valószínű.

A tisztított dió kilogrammja 6170 forintba került, ami 2 százalékos éves drágulás. A korábbi években azonban alig változott az ára az ünnepek előtt: a szezonális árváltozás mediánja mindössze 0,5 százalék. A kakaópor októberi átlagára kilogrammonként 9010 forint volt, 11,4 százalékkal kevesebb, mint tavaly. A fekete őrölt bors 242 forintos átlagára viszont 3,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Ezeknél a termékeknél sem mutatkozik olyan szezonális tendencia, amely alapján komolyabb decemberi drágulásra kellene készülni.

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Az akácméz esetében viszont már inkább felfelé mutatnak a számok. Kilogrammonkénti átlagára októberben 5960 forint volt, 8,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A korábbi években az október és december közötti árváltozás mediánja ugyan csak 0,9 százalék volt, tavaly azonban 9,3 százalékos drágulást mértek. Idén is inkább az áremelkedés kockázatával érdemes számolni.

A tojás ára éppen karácsony előtt ugorhat meg

A karácsonyi sütés-főzés egyik legfontosabb alapanyagánál különösen érdekes a helyzet. A tojás tízes csomagjának átlagára októberben 827 forint volt, ami 7,1 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az elmúlt hónapokban is mérséklődött az ára, vagyis az éves összevetés egyelőre kedvező képet mutat.

Az ünnepek közeledtével azonban rendszerint megfordul a trend. A KSH korábbi adatai alapján az október és december közötti áremelkedés mediánja 4,2 százalék, tavaly pedig 7,2 százalékkal került többe a tojás az év utolsó hónapjában, mint októberben. A vizsgált kilenc évből mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy decemberre olcsóbb lett a termék. A legnagyobb kiugrás 2022-ben történt, amikor 41,3 százalékkal emelkedett az ára, ez azonban rendkívüli évnek számított.

A korábbi évek mediánját alapul véve a mostani 827 forintos átlagár decemberre nagyjából 862 forintra emelkedhet. Ez természetesen nem garantált árprognózis, de a szezonális adatok alapján a tojás lehet az egyik olyan termék, amelynél érdemes számolni a karácsony előtti drágulással.

A narancs lehet az ünnepi bevásárlás egyik legnagyobb nyertese

Nem minden terméknél kell magasabb árakra készülni. A zöldség- és gyümölcspiac egyes szereplőinél éppen az ünnepek előtti időszak hozhat érezhetőbb árcsökkenést.

A narancs esetében különösen egyértelmű a szezonális tendencia: az elmúlt kilenc évben minden alkalommal olcsóbb lett október és december között. Az árcsökkenés mediánja 18,5 százalék volt, tavaly pedig 10,7 százalékos mérséklődést mértek. A gyümölcs kilogrammonkénti átlagára októberben 927 forint volt, ami már önmagában is 10 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. A korábbi évek mediánját alkalmazva decemberre nagyjából 755 forintos átlagár adódna, vagyis a szezonális kínálat bővülésével tovább olcsóbbodhat a gyümölcs.

A citromnál szintén jellemző az ünnepek előtti árcsökkenés: a korábbi évek október–decemberi változásának mediánja mínusz 9,2 százalék. Októberben kilogrammonként átlagosan 1210 forintba került, ami 14,8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Július és október között már 20,9 százalékkal csökkent az ára, így kérdéses, hogy az ünnepekig mekkora további mérséklődésre lesz lehetőség.

A zöldségek között a fejes káposzta és a sárgarépa lehet olcsóbb decemberre. Előbbi kilogrammja októberben 382 forint volt, 15,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A korábbi években október és december között a szezonális árcsökkenés mediánja 4,9 százalék volt. A sárgarépa kilogrammonkénti átlagára 519 forintot tett ki, ami éves szinten még 8,6 százalékos drágulás, az elmúlt három hónapban viszont már 9,4 százalékkal lett olcsóbb.

A vöröshagyma esetében szintén kedvezőbb az éves összevetés: a 340 forintos októberi átlagár 19,6 százalékkal maradt el a tavalyitól. A korábbi években további kisebb árcsökkenés volt jellemző decemberig, de a jelentős éves mérséklődés után itt már inkább a stagnálás lehet a reális forgatókönyv.

A burgonya esetében viszont nem ilyen kedvező a helyzet. A kései burgonya kilogrammonkénti átlagára októberben 400 forint volt, ami 12,7 százalékos éves drágulást jelent. A korábbi években október és december között a medián árváltozás plusz 2,9 százalék volt, vagyis ennél a terméknél inkább enyhe drágulásra lehet számítani. Az almánál és a banánnál ezzel szemben kisebb szezonális árcsökkenés jellemző: előbbi októberben 585, utóbbi 775 forintba került kilogrammonként. Az alma különösen kedvező helyzetben van, hiszen éves összevetésben már 20,3 százalékkal olcsóbb lett.

A pezsgő olcsóbb lehet, a bor viszont drágább, mint tavaly

Az ünnepi italok között a pezsgőnél látszik a leginkább kiszámítható szezonális árváltozás. A 0,75 literes tankpezsgő októberi átlagára 1910 forint volt, az elmúlt kilenc évben pedig minden alkalommal olcsóbb lett decemberre. A korábbi évek mediánja 3,8 százalékos árcsökkenés, így ennek alapján idén is nagyjából 1837 forintos decemberi átlagár adódik.

Fontos ugyanakkor, hogy a kedvező szezonális tendencia ellenére a pezsgő még mindig 19,4 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban. Vagyis hiába lehet olcsóbb decemberben, a tavalyi árszinthez képest így is jóval többe kerülhet.

A boroknál nem várható hasonló decemberi áresés. A földrajzi jelzés nélküli fehérbor literje októberben 617, a vörösboré 602 forintba került átlagosan. Ezeknél a termékeknél a korábbi évek alapján minimális az október és december közötti árváltozás, éves összevetésben viszont már 9,4, illetve 10,5 százalékos drágulás látható. A fehérbor ára ráadásul július és október között is 5,8 százalékkal emelkedett.

Nem lesz minden drágább karácsonyra

A KSH 2017 és 2025 közötti októberi és decemberi adatai alapján idén sem lehet egységes árváltozásra számítani a karácsonyi bevásárlásnál. A tojás, a ponty, a pulykamell, az akácméz és a burgonya esetében inkább a drágulás kockázata látszik, miközben a narancs, a citrom, a káposzta és a pezsgő olcsóbb lehet az ünnepek előtti hetekben.

A húsok, a felvágottak és a sütéshez szükséges alapanyagok jelentős részénél ugyanakkor nem valószínű, hogy komolyabb karácsony előtti áremelkedés következik be. A vásárlók tehát több terméknél kedvezőbb helyzetben lehetnek, mint tavaly, de az ünnepi menü végső költségét nagyban befolyásolja, hogy milyen alapanyagok kerülnek a kosárba.

Fontos hangsúlyozni, hogy a decemberi árakra vonatkozó számok nem tényleges előrejelzések, hanem a korábbi kilenc év szezonális árváltozásain alapuló becslések.

A tényleges árakat az aktuális piaci folyamatok, a kínálat és a kereslet is befolyásolhatja. A KSH vizsgált termékei között ráadásul nem szerepel több hagyományos karácsonyi alapanyag, például a mák, a szaloncukor, a mandarin, a libamáj, valamint a kacsa és a liba sem, így ezek áráról az adatsor alapján nem lehet következtetéseket levonni.

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